カゴ落ちからの購入率1.9%を達成！カゴ落ち対策ツール『CART RECOVERY(R)』、ゴルフ用品ECサイト『GO/LOOK!』様の導入事例を公開

株式会社イー・エージェンシー

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、カゴ落ち対策ツール『CART RECOVERY(R)』を導入いただいている『GO/LOOK!』様にインタビューを行いました。こだわり抜いたゴルフアイテムを取り揃え、販売を行う『GO/LOOK!』様が、『CART RECOVERY(R)』を導入したきっかけや導入後に判明した課題、その後の成果についてお伺いしております。

2026年3月19日に事例公開いたしましたのでお知らせいたします。

ゴルフネットワークプラス株式会社が運営する『GO/LOOK!（ゴルック）』は、国内外のブランドからセレクトしたウェアや小物、他ブランドとのコラボによるオリジナル商品、さらには有名メーカーと共同開発したゴルフクラブまで多岐にわたるアイテムの販売を行うゴルフ用品のECサイトです。

そんなゴルフネットワークプラス様の『CART RECOVERY(R)』導入時のエピソードや導入後の効果についてインタビューを行い、2026年3月19日に事例公開いたしました。

『CART RECOVERY(R)』は、ユーザーの購買意欲が高いタイミングでメールや広告を配信し、カゴ落ちしたユーザーをサイトに呼び戻すことで、売上アップに貢献します。

■カートリカバリー導入事例インタビュー概要

『GO/LOOK!』では、「ゴルフにまつわる文化」を幅広く取り揃えたゴルフ用品を展開中。

ワンオペでカゴ落ち対策に手が回らない状況を打開するべく、『CART RECOVERY(R)』を導入。

明らかになった“カゴ落ち”という課題に対し、いかにしてアプローチし、成果に繋げたのか。

機会損失から安定した売上を生み出す秘訣を、ぜひインタビュー記事でご覧ください！

▼インタビュー記事はこちら

https://www.submit.ne.jp/cartrecovery/showcase/golook

■ゴルフネットワークプラス株式会社について

ゴルフネットワークプラス株式会社

GO/LOOK!：https://golook.jp

◆カゴ落ち特化型MAツール『CART RECOVERY(R)』とは

メールと広告をユーザーの購買検討意欲が高いタイミングで配信することによって「カゴ落ち（※1）」したユーザーをサイトに呼び戻し、売上アップに貢献します。

CART RECOVERY(R)でお送りしているメールの効果の平均は、開封率：42.6%、クリック率：9.6%、コンバージョン率：2.3%となります。

（各効果は、配信数を基に算出しています。）

月額39,000円（税込42,900円）（※2）という低コストで成果が得られることから、多数のお客様の売上に大きく貢献することでご満足をいただいております。

※1： 「カゴ落ち」および『CART RECOVERY(R)』『カートリカバリー』は、株式会社イー・エージェンシーの登録商標です。

※2：サイトのカゴ落ち数が月間10万以上の場合は別途料金が発生いたします。

サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

◆株式会社イー・エージェンシー会社概要

京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

URL ： https://www.e-agency.co.jp/

代表 ：甲斐 真樹

設立 ：1999年1月

資本金：9,500万円

従業員数：国内単体154名/国内連結246名（2025年12月末現在）

事業内容：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

◆『さぶみっと！』とは？

「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。

プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。

これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。

・shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

・CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

・Contents Recommend https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend

・さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend

・さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail

・API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail

・KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto

・DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・エージェンシー

クラウド事業本部

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●CART RECOVERY担当：竹下・佐伯・國岡

email：cart_recovery_support@dragon.jp

お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/cartrecovery/contact

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〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

TEL：03-4334-9096