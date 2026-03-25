都市型ワイナリーで学ぶ「ワイン醸造アカデミー」2026年受講生募集開始

株式会社スイミージャパン

株式会社スイミージャパン（本社：東京都江東区古石場1-4-10 高畠ビル1F、代表取締役：中本 徹）は、都市型ワイナリーにてワインづくりを体系的に学ぶ講座「ワイン醸造アカデミー」の2026年度受講生の募集を開始いたしました。

受講生と山梨に収穫へ

本アカデミーは、ワインの基礎理論から実際の醸造工程までを一貫して学べる実践型プログラムです。都市型ワイナリーならではの設備を活用し、講義と実習を組み合わせることで、初心者からでも段階的にワイン醸造への理解を深めることができます。

---

■ ワイン醸造アカデミーの特徴

・基礎から実践まで体系的に学べる

ワイン概論やブドウとワインの成分、白・赤ワインの製造工程、微生物、亜硫酸の役割など、醸造の基礎を講義で学びます。

・実際の醸造現場での実習

除梗破砕（じょこうはさい）、圧搾、発酵管理、澱引き、瓶詰めなど、実際の醸造作業に参加しながら理解を深めます。実習は回数制限なく参加可能です。

・都市型ワイナリーならではの学びやすさ

深川ワイナリー東京で開催。少人数制のため、講師へ質問しやすい環境を整えています。

---

■ プログラム概要

講義（全8回）

4日間のカリキュラムでワイン醸造の基礎を学びます。

* ワイン概論

* ブドウとワインの成分

* 白ワイン・赤ワインの製造工程

* ワインと微生物

* 亜硫酸の役割

* テイスティング基礎・官能評価

※希望者向けに都市型ワイナリー経営講義も予定

少人数制のため、講師へ質問しやすい環境実際の醸造現場での実習

実習

8月上旬～12月中旬予定（※ぶどう入荷状況により変動）

* 除梗破砕（じょこう・はさい）

* 圧搾

* ピジャージュ / ルモンタージュ （果皮を攪拌し、色や香りを抽出する作業。）

* 発酵管理

* 澱引き

* 濾過

* 瓶詰め

---

■ 修了特典

講座の最後には、修了証と受講生が醸造に関わったワインを

「オリジナルラベル付きで1本プレゼント」です。

各々のオリジナルラベルワインを持って記念撮影修了式の後には懇談会も修了証

---

■ 開催概要

* 講義日程：2026年6月13日～7月4日（毎週土曜日）

* 実習期間：2026年8月上旬～12月中旬予定

* 定員：20名

* 受講料：110,000円（税込）

* 申込締切：2026年6月7日

* 開催場所：深川ワイナリー東京

※応募多数の場合は抽選となる場合があります。抽選の結果ご参加いただけない場合は返金処理をいたします。

---

■ お申し込み・お問い合わせ

▼お申し込み

https://fukagawine.shop/products/winejozo-academy2026

▼お問い合わせ

online@swimee.co.jp

---

■ 会社概要

株式会社スイミージャパン

都市型ワイナリーの運営およびワインに関する教育・体験プログラムの企画を行う。

---

ワインづくりを学び、実際の醸造現場を体験できる本講座を通じて、より多くの方にワインの魅力を届けてまいります。