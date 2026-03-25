スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』、本日3月25日より、Ver.4.1にアップデート！新限定星5キャラクター「不死途」実装！期間限定ピックアップ開始！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』にて、本日3月25日（水）よりVer.4.1「荒れ狂う暁の空」にアップデートしたことをお知らせいたします。限定星5キャラクター「不死途」（CV：子安武人）が登場するイベント跳躍「影の夜狩」が開催されます。その他、新開拓クエストなどのゲーム内情報をご紹介いたします。

●Ver.4.1前半イベント跳躍

イベント跳躍「影の夜狩」

3月25日（水）より、イベント跳躍「影の夜狩」を開催します。期間中、限定星5キャラクター「不死途（巡狩・雷）」（CV：子安武人）の出現率がアップします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「或る嘘の終幕（巡狩）」の出現率がアップ！

本イベント跳躍は4月21日まで、Ver.4.1を通して開催されます。是非お見逃しなく！

開催期間：

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月21日（火）14:59（サーバー時間）

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月21日（火）15:59（日本時間）

イベント跳躍「晨昏を穿つ虹」

さらに、限定星5キャラクター「ヒアンシー」（CV：羊宮妃那）が再登場！復刻イベント跳躍「晨昏を穿つ虹」にて「ヒアンシー」の出現率がアップします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、「空の虹が消えぬように」の出現率がアップ！

再び「ヒアンシー」を入手できるチャンスをぜひお見逃しなく！

開催期間：

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月8日（水）11:59（サーバー時間）

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月8日（水）12:59（日本時間）

●新開拓クエスト「荒れ狂う暁の空」

幸福の囁きが広がり、往日の悪霊が再び姿を現しました。スポットライトの下、英雄は憧れと憎しみでできた綱を渡っていきます。

わずかでも気を抜けば、真っ逆さま--空の果てから聞こえてくる嗤い声…

それは夜明けを告げる警笛か、それとも不条理な舞台の幕開けでしょうか？

●イベント「初の乱世録」

グラフィエ学院で戦いの火の手が上がり、今やいたるところに危険が潜んでいます。「初」の大軍を作って、乱世の傑物たちに挑み、かつての平和を取り戻しましょう！

学園には四つの勢力があり、それぞれボスがいます。戦力を上げてボスを倒し、報酬をたくさんゲットしましょう！

開催期間：

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月20日（月）3:59（サーバー時間）

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月20日（月）4:59（日本時間）

●コンテンツ「階差宇宙・楽園漫記」

幻月が再び満ち、数え切れないほどの「愉悦」が宇宙のいたるところで繰り広げられます。今回の演算目標は、この繰り返されるゲームそのもの……。

ぜひチェックしてみてください！

●ログインボーナス「巡星の礼」更新

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催しています。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえます！ぜひご参加ください。

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月21日（火）3:59（サーバー時間）

2026年3月25日（水）アップデート後～2026年4月21日（火）4:59（日本時間）

●「不死途」PV公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n6zuiPxJ15w ]

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（旧Twitter）アカウントにてキャラクター「不死途」のキャラクターPV「狼が来た」を公開しております。

さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たる！ぜひチェックしてみてください。

◆『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』はHoYoverseが贈るスペースファンタジーRPGです。本作は「星穹列車」に乗ったプレイヤーが宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。



◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）



◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp



◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。



HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



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