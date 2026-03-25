三代目 J SOUL BROTHERSが『ヌメロ・トウキョウ』5月号特装版カバーに登場。15周年の“いま”を映し出す別冊付録 24ページの大特集「SEVEN, AS ONE」を収録

株式会社扶桑社

3月27日（金）発売の『Numero TOKYO』5月号特装版（増刊）カバーに、デビュー15周年目を迎えた三代目 J SOUL BROTHERSが登場。

特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「SEVEN, AS ONE：変わらず、隣に」と題し、24ページにわたって大特集を。

15周年という節目に集まったのは、都内のホテル。7人がともに過ごす時間は、どこか“大人の修学旅行”のように穏やかで、あたたかく、そしてどこまでも親密。言葉を交わさなくても通じ合う距離、ふと重なる笑い声、自然と寄り添う気配--。ステージでは見せない素顔の瞬間が切りとられていく。

大人としての深みと、変わらない少年のような無邪気さ。その両方を併せ持つ彼らだからこそ描ける、“いま”のリアルな関係性。さらに、15年目を迎えたそれぞれの現在地に迫るソロインタビューも収録。歩んできた軌跡、支え合ってきた絆、そしてこれから先の未来へ--。“7人であること”の意味を、あらためて見つめ直す。

変わらず、隣にいるということ。

その当たり前が、どれほど特別なものか。

三代目 J SOUL BROTHERSの“いま”を余すことなく閉じ込めた、ファン必携の一冊。ページをめくるたびに、7人の時間がそっとあなたの隣に寄り添う。ぜひその目で確かめてほしい。

【インタビュー抜粋】



「いま続けられていることは“奇跡”とも言えるべきこと」（NAOTO）



「同じ道を伴走する6人の存在は大きかった」（小林直己）



「メンバーが揃ったときにものすごく大きな七角形が描けている」（ELLY）



「僕は、20代よりも30代のほうが100倍楽しかった」（山下健二郎）



「僕にとって三代目は、“仕事”ではなく“青春”なんです」（岩田剛典）



「6人に出会えたことが、自分の人生の最大の財産だと思います」（今市隆二）



「憧れが芽生えたときの少年みたいな気持ちが今もちゃんとある」（ØMI）

このほかにもヌメロ・トウキョウ公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画も3月27日（金）に公開。三代目 J SOUL BROTHERSを大特集した『ヌメロ・トウキョウ』5月特装版（増刊）をお見逃しなく。

Photos : Tomoharu Kotsuji Styling：Yasuhiro Watanabe Hair & Makeup：Chie, Daisuke Takagi, Max, Shinya Shimokawa Hair：Go Utsugi Makeup：Michiko Funabiki Special Thanks：Grand Hyatt Tokyo Editorial Assist：Mariko Kimbara, Shiori Kajiyama Edit & Text : Hisako Yamazaki

【書誌情報】

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年5月号【特装版（増刊）】

発売／2026年3月27日（金）

※地域によって発売日が異なります

価格／1,500円（税込）

判型／A4変型判・並製無線

発売元／株式会社 扶桑社

【購入リンク】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF63G3ZX

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