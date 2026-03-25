AI企業、ai&が始動　シード資金約75億円を調達し、約3,000億円超のインフラ構築資本を確保

株式会社エーアイ・アンド

ai&（株式会社エーアイ・アンド、本社：神奈川県横浜市西区、Co-Founder & CEO：デビット・ベネット、Co-Founder & President：原 信平、以下「ai&」）は、シード資金5,000万ドル（約75億円）とインフラ構築資本20億ドル超（約3,000億円）を調達したことを発表します。

ai&は、日本を拠点にデータセンター開発およびAI向けクラウドサービスを展開してきたUnsung Fieldsの事業基盤をもとに、資金調達および資本再編を経て、新たな経営体制とブランドのもとで再構築された次世代AI企業です。Tenstorrentの元Chief Customer Officerであり、NECパーソナルコンピュータおよびLenovo Japanの元CEO兼社長を務めたデビット・ベネットと、Tenstorrentでテクノロジーエグゼクティブを務めた原信平が主導する新体制のもとで始動しました。ai&は今回の調達資金をもとに、世界トップクラスのAIデータセンターの構築、AIリサーチラボの設立、独自AIモデルや推論の開発を、日本国内を中心とした施設と人材により推進し、国内産業がグローバル市場で競争力を発揮することを支援していきます。

【国内産業の課題とai&のビジョン】

現在、材料科学、創薬、数学、製造設計など、あらゆる分野でAIは知的作業の中心を担い、産業競争力の鍵となっています。日本には世界水準のエンジニア人材と、長年にわたって培われた産業がありながら、AIの実装が十分に整っていません。この背景には、世界的に過熱するAI需要の高まりによって高性能化に欠かせないAIデータセンターの確保が難しいこと、データを安全に処理・保管できる国内施設の不足、そして導入・運用にかかるコストがあります。ai&はこれらの課題を解消し、日本の産業競争力を維持拡大するために、以下の実現に取り組んでいきます。

【ai&が実現する3つのこと】

１.国内AIリサーチラボの設立

AI研究者の採用を積極的に行い、国内・外トップクラスの頭脳をAIリサーチラボに集結させます。当ラボでは、Continual Learning（継続的学習）の研究開発、最先端のフロンティアリサーチ、エンタープライズ向けのPost Training（事後学習）まで推進します。また日本語・日本文化・日本産業のニーズに最適化された言語モデルの開発にとどまらず、メディアモデル（画像・音声・動画）やシミュレーションモデル（物理・科学計算・デジタルツイン）まで、産業実装を見据えた多様なモデル群を開発・提供する体制を構築します。

２.Agentic HarnessとInference（推論）の提供

Inference（推論）の最適化により、AI処理の高速化とコスト削減を実現します。世界最先端のAIモデルに対応したAI処理サービスを展開し、半導体の性能を直接制御するOSの中核層（Kernel）から独自の最適化を行うことで、処理速度と安定性を最大化します。さらに、Agent FrameworkやHarnessの開発を通じて、専門知識なしでも最先端AIを実際の業務や研究開発に実務レベルで組み込める環境を一貫して構築します。

３.AIインフラの構築・拡充

現在、データセンター10拠点の開発を日本国内で進めており、うち4拠点の整備が完了、2拠点がすでに稼働しています。3年以内に100MW超という、グローバル大手のAIベンダーに匹敵する大規模拠点の構築も予定しています。これらのデータセンターが国内に設置されることで、経済安全保障やプライバシーの点で海外のAIデータセンターが利用できないデータのAI利用が推進されます。

【ai&の強み】

ユーザーの求めに応じられる柔軟な提供スタイル

ai&は、ユーザーの技術要件に合わせて、サービスを提供する柔軟なアプローチを採用しています。自社調達の半導体を稼働させたい企業へのAIデータセンターの提供から、AIの専門知識を持たない組織が最先端AIを実業務で即座に活用できる環境の構築まで、あらゆるニーズを網羅します。これは、AIデータセンター、AIモデル開発、AIの利用実装までの全ての段階を持つ「フルスタック戦略」です。

特定ベンダーに依存しない、柔軟な処理環境

ai&のAIデータセンターは、AMD、NVIDIA、Tenstorrentなど、複数の先端半導体を最適に組み合わせた柔軟な処理環境（ヘテロジニアスコンピュート）になります。特定のベンダーに依存しない設計により、調達競争リスクの軽減や将来のテクノロジーの潮流の変化への対応、さらに用途や規模に応じて計算処理を柔軟に配分、必要電力の削減をすることもできます。

【ai&のグローバル展開ロードマップ】

ai&は、まず日本で技術と事業モデルを実証します。その上で、アジア太平洋、欧州、中東へと展開を進めます。2年以内には、米国でのインフラ稼働も開始する計画です。

日本のベンダー・パートナー企業との戦略的協業も積極的に推進します。半導体、製造、エネルギー、通信など、日本が強みを持つ産業領域を中心に、AIの実装を共に進めるパートナーを求めています。

社名に掲げた「&（アンド）」には、明確な思想があります。AIが人に取って代わるのではなく、AIがあらゆるものと結びつく。企業と、研究者と、開発者と、個人と。ai&は、その結び目となるプラットフォームを日本から築いていきます。

ai&は、AI・インフラ・主権・スケールが交差する場所として、新しいAI基盤を構築します。

【経営陣コメント】

Co-Founder & CEO：デビット・ベネット

「世界のAIは今、かつてないスピードで進化しています。私たちはそのAIが日本のあらゆる現場で実際に力を発揮するためのエンジンを作ります。データセンターからヘテロジニアスコンピュート、モデル開発まで、スタック全体を自社で保有・最適化することで、より高い性能・より良い経済性・より少ない摩擦でお客様に提供します。まず日本で実証し、アジア太平洋、欧州、中東へ。2年以内に米国インフラの稼働も開始します。」

Co-Founder & President：原 信平

「日本には、世界水準のエンジニアリング人材と、深いエンタープライズエコシステムがあります。これまで、日本のニーズに合わせて設計されたAIインフラプラットフォームが存在しませんでした。私たちはそのプラットフォームをここ日本で構築します。そして、長く使い続けられるものとして築き上げていきます。」

【ai& 会社紹介】

ai&は現在、Engineeringをはじめ、Sales、Finance、Operationsなど、あらゆる職域で優秀な人材を国内外から積極的に採用しています。世界水準の報酬体系と研究開発環境を整備し、最先端のAI開発に挑戦できる環境を提供します。またパートナー企業との戦略的協業を積極的に推進しています。半導体・製造・エネルギー・通信など、日本が強みを持つ産業領域を中心に、AIの実装を共に進めるパートナー企業との連携を拡大してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社エーアイ・アンド

所在地 ：〒220-6010 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号 クイーンズタワーA 10階

代表者 ：Co-Founder & CEO：デビット・ベネット、Co-Founder & President：原 信平

主要株主 ：民間機関投資家、創業者

事業内容 ：AIリサーチラボ、推論サービス、AIクラウド、AIデータセンター

公式サイト：https://aiand.com

公式X ：https://x.com/aiand_