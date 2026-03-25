【SIGNATE】AI博覧会SPRING2026に出展・登壇生成AI活用の“導入止まり”を打破する業務棚卸AIエージェント「WorkAI」を紹介

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤秀、以下「SIGNATE」）は、2026年4月7日（火）・8日（水）に東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 SPRING 2026」に出展するとともに、カンファレンスセッションへ登壇いたします。本出展では、業務棚卸AIエージェント「WorkAI」を中心に、企業の生成AI活用を“導入止まり”から“実運用・成果創出”へと引き上げる具体的なアプローチをご紹介します。

【業務棚卸を起点とした組織変革を加速】

DX・AX（AI Transformation）推進や組織改革の第一歩となる「業務棚卸」は、全社の業務を洗い出し可視化する重要なプロセスです。一方で、従来はヒアリングや整理に多くの時間とコストがかかり、外部コンサルティングを活用した場合でも完了までに半年以上を要するケースが一般的でした。

本展示では、SIGNATEが提供するAIエージェント「WorkAI」をご紹介します。「WorkAI」は、従来の業務棚卸プロセスをAIによって大幅に効率化し、最短約1週間で業務を可視化。90％以上の工数削減を実現します。ブースでは、業務棚卸の高速化だけでなく、その後のDX・AX推進や組織変革へとつなげる具体的な活用方法についてもご紹介します。

■ 出展内容（ブース番号：O-3）

SIGNATEブースでは、業務棚卸から生成AI活用の設計・実装、人材育成までを一気通貫で支援するAIエージェント「WorkAI」をご紹介します。

【WorkAIで実現できること】

「AIをどこに使うべきか」の答えを、わずか1週間で。 業務の棚卸から生成AI活用度診断、ROI試算までを一気通貫で自動化。

- 半年かかる業務棚卸を「1週間」で完了既存の職務概要や求人情報などの最小限の資料から100以上のタスクを自動生成し、半年超の棚卸期間を劇的に短縮してコストを9割以上削減します。- AIによる削減効果（ROI）をズバリ定量化独自のアルゴリズムで全業務のAI活用度を6段階で診断し、削減時間や経済効果を可視化することで、生成AI導入の投資対効果を明確にします。- 「自動化」か「育成」かの最短ルートを提示診断結果から「自動化」すべきタスクか「スキル習得」で効率化を目指すタスクかを判定し、戦略から実装まで迷いのないAXロードマップを提供します。

当日のブースアポイントも受付中です。ぜひ事前にご予約のうえご来場ください。

ブースアポイントURLはこちら(https://event.aismiley.co.jp/event/15686/module/booth/418675/400059?_gl=1%2a8dfcdv%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3NzQyMjY4MzguQ2owS0NRandwdjdOQmhDekFSSXNBRGtJZld6VXllVjNFYWVFN2RUVVRZR0pDZ0kwY0hiYnZvMWFLMW4yVzZxNGo0TE1vSGNFa1l2MWx5OGFBck1URUFMd193Y0I.%2a_gcl_au%2aMTIxMDE2NTA3Ni4xNzcyNjg3MTgyLjE2MzE5NTc0MjAuMTc3NDIyNjUyOC4xNzc0MjI3MDI0)

■ カンファレンス登壇概要

「AX」をテーマに、業務診断と教育を連動させてAI導入のROIを最大化する、実践的な組織変革ロードマップを解説します。

- タイトル：AI駆動型経営 ～業務の棚卸から始めるAX～- 日時：2026年4月８日（水） 14:00-14:40（※最新情報は公式サイトをご確認ください）- 登壇者：株式会社SIGNATE 執行役員CSO 糸賀 拓馬- 講演内容： 多くの企業が直面する「導入で終わるAI」から脱却し、業務診断と教育を連動させることで投資対効果（ROI）を最大化する手法を伝授。AXによる「勝てる組織への変革ロードマップ」を最新事例とともに提示します。- 詳細URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/2a-5/■AI博覧会イベント概要- イベント名：AI博覧会 SPRING 2026- 会期：2026年4月7日（火）10:00～18:00・8日（水）10:00～17:00- 会場：東京国際フォーラム- 主催：株式会社アイスマイリー- 詳細URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

SIGNATEは今後も、AI活用戦略の策定から人材育成、AIエージェント開発までを一気通貫で支援し、企業の生産性向上と組織変革に貢献してまいります。

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。





■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp