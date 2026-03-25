電通デジタル、AIエージェントがデータ統合から業務実行まで一括代行する「Amazon Quick」導入支援サービスを提供開始

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）が提供する、データ統合やリサーチ、業務フローの自動化をワークスペースに一元化したエンタープライズプラットフォーム「Amazon Quick」の導入支援サービスを、本日より提供を開始します。

現代のビジネスシーンにおいて、データは企業の重要な資産として蓄積されていますが、その多くはクラウドストレージ内のドキュメントやデータベースなどの多種多様な形式で各所に分散されて保管されています。そのため、必要な情報の抽出や集計に膨大な工数を要し、迅速な意思決定や施策実行に結びつかないケースが課題となっています。

AWSが提供する「Amazon Quick」は、高度なデータリサーチから施策実行までを、AIエージェントが一気通貫で代行します。社内に点在する膨大なデータをノーコードでインデックス化し、生成AIが即座に活用できる統合基盤を構築します。これにより、AIエージェントが深い洞察抽出からレポート作成までを自動代行し、さらには、ビジネスプロセスを自動化する「Quick Automate」を通じて外部ツールと連携し、情報の取得からタスク実行までを一元化します。プロンプト操作による直感的なBI（ビジネスインテリジェンス）機能も備え、データの可視化から具体的なアクションまでを分断なく加速させます。

電通デジタルは、「Amazon Quick」の導入支援を先行して提供する、国内第一弾のパートナー企業の一社として、当社の持つデジタルマーケティングにおける高度な専門性とデータ活用を実務に落とし込む実行力を提供します。企業への本プラットフォームの導入を通じて、AIエージェントの活用基盤の構築とそれによるマーケティングプロセス変革を支援します。

具体的には、散在するデータの特定からユースケースの厳選、セキュアな環境構築、実務定着までを段階的に推進します。さらにビジネスプロセスを再設計し、戦略策定から改善まで「分断のない伴走」を行うことで、スピーディーな企業改革に貢献します。

今後も電通デジタルは、「Amazon Quick」の導入支援を通じて、企業のデータ利活用における構造的課題の解消とマーケティングプロセスの抜本的な変革を支援し、クライアントの持続的な事業成長に寄与してまいります。

※：

Amazon Quickについて（電通デジタルサイトより）

https://www.dentsudigital.co.jp/services/cloud-integration/amazon-quick

Amazon Quickについて（AWSサイトより）

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/quick/latest/userguide/what-is.html

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。