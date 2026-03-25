”知の循環”でエンジニア女性比率22.6%の壁突破へ！4月18日に国際女性デー特別イベントを開催

bgrass株式会社

女性IT人材向け転職支援サービス「WAKE Career」を運営する、bgrass株式会社（本社：東京都、代表取締役：咸多栄）は、LayerXオフィス（東京都・中央区）にて、2026年4月18日（土）に「WAKE Career × 国際女性デー2026特別イベント『Give to Gain - 私たちが還元できること』」を開催します。

日本のエンジニア女性比率は22.6%（＊1）に留まり、構造的なロールモデル不足が課題となっています。本イベントは、自身の経験を次世代と共有する「知の循環」をテーマに、”1人のGiveが10人の未来を変える”多様なリーダーシップの育成とテック業界のエンパワメントを目指します。

この「知の循環」をより豊かで実効性のあるものにするために、女性エンジニアの視点だけでなく、男性も含めた多様な視点が混ざり合い、共に未来を語り合う場にしたいと考えています。そのため、参加者の男女比50:50を目指すとともに、LT（ライトニングトーク）への男性登壇も広く募集することで、性別の垣根を超えて互いに刺激し合える新しい共創の形を追求します。

【開催背景】なぜ今、女性エンジニアのエンパワメントに注力するのか

日本のITエンジニアにおける女性比率は22.6%（＊1）に留まり、IT分野の女性卒業生の割合を含め、国際比較でも低い位置にあります。当社が運営する転職支援サービス「WAKE Career」においても、キャリアの悩みを抱えるユーザーからは「重要案件を任されにくい」「ロールモデル不在でキャリアの孤立を感じる」といった構造的な課題が多く聞かれ、これらは個人の努力だけでは解消が困難であると考えます。

WAKE Careerが何よりも大切にしたいのは、一人ひとりのエンジニアが「こうなりたい」という自らの願いを、いきいきと叶えられる環境を創ることです。個人の貴重な「実践知」を可視化し、次世代へ手渡していくこと。その「知の循環」こそが、個人の可能性を広げ、新たな業界・社会構造を創り出す確かな一歩になります。

本イベントのテーマ「Give to Gain」は、International Women’s Day 2026の共通テーマでもあります。経験を還元することで後続の道しるべを作り、同時に自分自身の「なりたい姿」を再発見してほしいという想いも込めています。

個人のいきいきとした挑戦を支えることは、2030年の深刻なIT人材不足を解消する鍵であり、ひいては産業競争力を左右する重要な経営戦略でもあります。多様な視点が尊重され、誰もが自分らしく挑戦し続けられる環境を整えることで、テック業界全体の持続的な成長を強力に推進します。

本イベント開催概要

本イベントの詳細は、以下のイベントページをご参照ください。

- イベント名：「WAKE Career × 国際女性デー2026特別イベント『Give to Gain - 私たちが還元できること』」- 日時： 2026年4月18日（土） 13:00～18:30 （13:00～17:00 メインイベント / 17:00～18:30 懇親会）- 会場： LayerX オフィス（東京都中央区築地 / 銀座エリア）- 参加費： 無料- 定員： 100名（性別・年齢不問、学生歓迎）- 主なプログラム（予定）：

□ 〔キーノートセッション〕

【登壇者】 馬場 彩子 氏

(シナジーマーケティング株式会社 取締役 兼 CTO / クロステック・マネジメント R&D)

【プロフィール】2001年に株式会社四次元データ（現 シナジーマーケティング株式会社）に新卒入社。エンジニアリングを入社後に学び始め、SaaSのローンチやML/AI研究など多岐にわたるプロジェクトに携わる。長年スタッフエンジニアとして活躍後、2020年にCTOに就任。インフラ・アプリケーションの大規模刷新プロジェクトと組織変革を主導。2023年より取締役。

□ 〔ワークショップ〕 AI・キャリア・組織・意思決定の4カテゴリでディスカッション

□ 〔ライトニングトーク〕 「私たちが誰かにGiveできたこと」をテーマに多様な枠で実施

- 詳細・申込みはこちら： https://wake-career.connpass.com/(https://wake-career.connpass.com/)

出典：

＊1 一般社団法人情報サービス産業協会. (2024). 2023年版 情報サービス産業 基本統計調査. https://www.jisa.or.jp/publication/tabid/272/pdid/R5-J001/Default.aspx



┃参考情報

WAKE Careerについて

「WAKE Career（ウエイクキャリア）」「WAKEフリーランス」は、「"なりたい"を解放する」をミッションに掲げるbgrass株式会社が運営する、女性のためのITキャリア支援サービスです。求人紹介に留まらず、キャリア相談、イベント開催、女性エンジニアと1on1、最大級の女性ITコミュニティなどを通じて、IT業界におけるジェンダーギャップの解消と、女性エンジニアが長期的に活躍できる環境づくりを推進しています。

＊2 当社調べ

bgrassについて

bgrass株式会社は、「なりたいを解放する～バイアスによって選択肢を狭めず、自分の"なりたい"を解放できる世界を作る」というミッションのもと「仕組みとテクノロジーで、バイアスのない選択と評価を当たり前にする」というビジョンを掲げ、事業を推進しています。

ポジティブアクションとしての女性IT人材支援と、企業側の構造改革を両軸で進めることで、誰もが「なりたい」を諦めずに挑戦できる社会の実現を目指します。りたい”キャリア形成を支援しています。

【提供サービス】

WAKE Career：女性IT人材向け転職サービス

WAKEフリーランス：女性IT人材向けフリーランス・副業サービス

フェアパス：採用AI RPO・BPO

▷ 詳細はこちら(https://bgrass.co.jp/)

【会社概要】

会社名：bgrass株式会社

代表者：代表取締役 咸 多栄

設立：2022年7月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番地4号桑野ビル2階

WEBサイト：https://bgrass.co.jp/