大人気「キスミー フェルム ルージュアクト」から、肌に溶け込む春のやわらかな「まろやかカラー」２色が数量限定登場

株式会社伊勢半

キスミー フェルム ルージュアクト

２０２６年４月１０日（金）数量限定発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

限定２色 ３．６ｇ \１，５００（税込\１，６５０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

キスミー フェルムの「ルージュアクト」から、春のやわらかな血色感をまとう「まろやかカラー」が数量限定で登場。

肌に溶け込むやさしい色合いのミルキィローズとミルキィベージュが、顔印象をパッと明るく華やかに彩ります。

約９０秒で色持ち＋ツヤ感をロック！スルスルとなめらかな塗り心地で唇にフィットし、美しい発色を叶えます。

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【商品特長】

キスミー フェルム ルージュアクト

限定２色 ３．６ｇ \１，５００（税込\１，６５０）

表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年４月１０日（金）数量限定発売

あなたの唇を「とりこ」にする至福のなめらかルージュ「トリコタッチ」

●春らしさとトレンド感のある限定２色

●約９０秒でフィルム層が完成！色持ち＋ツヤ感ロック フィルムプロテクト処方

塗布後、２層に分かれるフィルムプロテクト処方により、色持ち＋ツヤ感をロックします。

●「とりこ」になるなめらかで至福の塗り心地

緻密な構造技術「ミクロカードハウス構造」＆スムースエモリエントオイルの配合により、なめらかで至福の塗り心地を実現。スルスルと軽い塗り心地で唇にフィットし、ワンストロークで美しい発色を叶えます。

●あらゆる動きにしなやかにフィットして縦ジワレス※の唇へ

※メイクアップ効果

●「紅」製造時の原料由来「ベニバナ花エキス」をはじめ８種のうるおい成分を配合

ベニバナ花エキス、ソメイヨシノ葉エキス、ペプチド、ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス、カミツレエキス、ラ・フローラ EC-12(R)＊

＊エンテロコッカスフェカリス（乳酸菌）

●皮フ刺激テスト済み（すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。）