電通、アジア太平洋広告祭「ADFEST 2026」においてAgency of the Yearなど最高賞2冠を受賞
株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑）は、タイのパタヤで3月19～21日に開催されたアジア太平洋広告祭「ADFEST※12026」（アドフェスト2026）において、最高賞の2冠を受賞しました。Agency of the Year（エージェンシー・オブ・ザ・イヤー賞）と、East Asia Agency of the Year（イーストアジア・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー賞）※2です。また、電通グループとしても、Network of the Year（ネットワーク・オブ・ザ・イヤー賞）を受賞しました。
＜ADFEST 2026におけるハイライト＞
・Agency of the Yearを受賞（㈱電通として4年連続12度目）
・East Asia Agency of the Yearを受賞（㈱電通として3年連続3度目）
・Network of the Yearを受賞（電通グループとして5年連続10度目）
・株式会社電通 グランデ1個、ゴールド３個、シルバー６個、ブロンズ9個を獲得
電通グループ計 グランデ2個、ゴールド6個（ゴールド相当のInnova LotusとLotus Rootsを含む）、 シルバー10個、ブロンズ14個を獲得
Agency of the Yearの受賞シーン
※1 ADFEST（アジア太平洋広告祭）は、1998年に創設されたアジア太平洋地域を代表する広告賞の一つです。詳細は、ADFESTのホームページをご覧ください。http://www.adfest.com/
※2 「East Asia Agency of the Year」は、Regional Agency of the Yearの東アジア地域賞であり、その地域で最も高い受賞スコアを獲得したエージェンシーに贈られる賞です。
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