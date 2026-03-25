ZOZO初、子どもが“つくって売る”に挑戦できる教育プロジェクト「ZOZOEDUCATION つくっちゃお！」始動

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、ZOZO初となる、子どもが“つくって売る”に挑戦できる教育プロジェクト「ZOZOEDUCATION つくっちゃお！」を始動します。（※1）

本プロジェクトの一環として、Tシャツのデザインから販売までを、親子が自宅で気軽に体験できるTシャツづくりキットを3月25日（水）より販売開始します。キットには、Tシャツ本体やシルクスクリーンセット、レクチャー動画など、Tシャツづくりに必要な基本アイテムが揃っており、はじめてでも楽しくチャレンジできる体験設計となっています。絵を描き、色を選び、刷るというものづくりのプロセスを通じて、「考えること」「表現すること」「つくる楽しさ」を自然に学ぶことができます。また、本キットの最大の特長は、完成した作品を実際にZOZOTOWN上で商品として販売できる点にあります。年間購入者数1,200万人を超える（※2）ZOZOTOWNという“社会の場”で、自分のデザインが並び、選ばれる体験を通じて、子どもたちは創造力や主体性、社会とのつながりを実感できます。さらに、販売された作品1点につきZOZOポイント500円分（※3）が付与され、自分の作品が誰かに届き、認められる体験にもつながります。（※4）





当社は、次世代を担う子どもたちに向けて、出前授業やイベントなどを通して、創造性と社会性を育む体験を提供しています。ZOZOTOWNの基盤を活かした本プロジェクトを通じて、親子で参加できる新たな学びの場を創出していきます。



（※1）Tシャツ販売には保護者の同意およびZOZOTOWNの会員登録が必要です。

（※2）2024年4月1日から2025年3月31日までの間に1回以上購入したアクティブ会員数とゲスト購入者数の合計

（※3）付与されるZOZOポイントの上限は最大49,999円分です。なお、源泉徴収の関係上、実際にお客様が受け取れる金額の上限は44,500円となります。

（※4）完成した作品の販売方法などの詳細は、以下の特設ページURLをご確認ください。

＜「ZOZOEDUCATION つくっちゃお！」について＞

学校ではなかなか体験できない「考える・つくる・届ける」学びを提供する教育プロジェクトです。ファッションやものづくりを入り口に、ZOZOTOWNという実際のフィールドとつながることで、子どもたちの好奇心と創造性を広げる体験を提案します。今回、シルクスクリーンを用いたTシャツのデザインから販売までを体験できる「Tシャツづくりキット」を販売します。また、キットの使い方を解説するZOZOオリジナル動画をYouTubeにて公開します。



・商品名：つくっちゃお！Tシャツづくりキット

・内容：Tシャツ、シルクスクリーンセット、ZOZOオリジナルレクチャー動画 ほか

・発売日：2026年3月25日（水）正午

・価格：5,000円（税込）

※新規会員登録者には2,000円分のクーポンを付与します。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/zozoeducation/

※完成した作品の販売方法などの詳細は、特設ページURLをご確認ください。

・ZOZOオリジナルレクチャー動画URL：https://youtu.be/877hBBPm6zc