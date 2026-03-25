「オーバーツーリズムを解決する“静寂の旅”──AIで混雑を避ける旅行サービス『Quietcation』クラウドファンディング開始」

quietcation

会社名quietcation 本社東京都大田区矢口一丁目6-8 代表古田裕暉

（代表：古田裕暉）は、「静かな旅」という新しい旅行スタイル“Quietcation”の開発と普及を目指し、クラウドファンディングによる資金調達を開始します。

本プロジェクトは、2026年3月24日から60日間の期間限定で、CAMPFIRE（URL：[https://camp-fire.jp/projects/933967/preview]）にて実施され、目標金額は500万円です。

実施の背景

なぜこのプロジェクトを始めたのか

世界中で観光需要が回復する一方で、人気観光地には人が集中し、地域社会や自然環境への負担が大きくなっています。

一方で、日本にはまだ知られていない魅力的な地域や、静かで美しい自然が多く存在しています。

もし人の流れを少し変えることができれば、

・観光地の混雑緩和

・地方地域の活性化

・新しい旅行体験

これらを同時に実現できると考えています。

Quietcationは、そんな未来の観光モデルを目指した挑戦です。

プロジェクトの概要

近年、世界各地で観光客の急増によるオーバーツーリズムが深刻な問題となっています。人気観光地では混雑や騒音、環境への負荷が増加し、地域住民だけでなく旅行者自身にとっても「疲れる旅」になってしまうケースが増えています。

本プロジェクトのきっかけは、創業者が中国の旧正月期間中、京都の観光地を訪れた際、想像を超える混雑を目の当たりにした経験でした。美しい景色を楽しむはずの旅が、人の波に飲み込まれるような状況となり、「本当に心から休める旅とは何だろうか」と考えるようになりました。

その体験から生まれたのが、「静かな旅」をコンセプトにした新しい旅行スタイル“Quietcation”です。

Quietcationは、混雑する観光地を巡る旅ではなく、自然豊かで落ち着いた場所や人の少ない時間帯・地域を選ぶことで、心身をリセットできる旅の価値を提供することを目指しています。

クラウドファンディングのリターン・特典

リターンについて

本プロジェクトでは、支援金額に応じてさまざまなリターンをご用意しています。

主なリターンとして、代表・古田からのお礼メッセージ（1,000円）、Quietcationの世界観を楽しめるオリジナルマグカップ（3,000円）、静かな旅の楽しみ方をまとめた「静寂旅ガイド（PDF版）」（3,000円）ロゴ入りタンブラー（6,000円）などをご用意しています。

また、支援者のお名前を公式サイトに掲載するサポータープラン（3,000円～）や、創設支援者として掲載されるFounder Supporterプラン（10,000円）も用意しています。

さらに、限定イベントへの参加権（30,000円）や代表・古田とのプライベートディナー（80,000円）など、支援者の皆さまと直接交流できる特別リターンもご用意しています。

企業向けには、公式サイトへのロゴ掲載や事業連携機会を含むスポンサー枠（100,000円～300,000円）も設けています。

今後の展開

Quietcationは、単なる旅行提案にとどまらず、「静かな旅」という新しい市場カテゴリーの創出を目指しています。

今後は、世界各地の静かな旅先や混雑を避けた旅行情報を集約したQuietcation専用の旅行プラットフォームの開発を視野に入れています。ユーザーが混雑を避けた旅先や時期を直感的に見つけられる仕組みを構築し、オーバーツーリズムの分散にも貢献することを目指します。

このプラットフォームでは、以下のような機能を提供する予定です。

・静寂スポット検索機能

世界中の「静かな場所」「混雑していない自然」「落ち着いた宿泊施設」などをカテゴリー別に検索可能。

・混雑回避カレンダー

地域ごとの混雑時期や観光ピークを可視化し、ユーザーが空いている時期を直感的に見つけられる仕組みを提供。

・Quiet Score（静寂スコア）

騒音・観光客密度・自然環境などを独自基準で数値化し、本当に静かな場所を可視化。

・ユーザー投稿機能

実際に訪れたユーザーが「静かだった場所」を写真やレビュー付きで共有できるコミュニティ機能。

・静寂ルート提案機能

人気観光地でも、混雑を避けた時間帯やルートを提案するナビゲーション機能。

また、企業向けには福利厚生としてのQuietcationプログラムの提供を計画しています。従業員が心身をリフレッシュできる静かな旅の機会を提供することで、ウェルビーイング向上や働き方改革への貢献を目指します。

さらに将来的には、宿泊施設や旅行会社、航空会社などとの連携を進め、Quietcationの理念に共感するパートナーとともに新しい観光モデルを構築していきます。

Quietcationは、日本発のコンセプトとして世界へ展開し、「静かな旅」という価値をグローバルスタンダードにすることを目標としています。

パートナー・投資家募集について

Quietcationでは、「静かな旅」という新しい観光の価値を広げていくため、理念に共感していただけるパートナー企業や投資家の皆さまとの連携も視野に入れています。

観光の集中によるオーバーツーリズムが世界的な課題となる中、旅行の楽しみ方を「人気スポットへの集中」から「静かな場所への分散」へとシフトさせることは、持続可能な観光の実現にもつながります。

今後は、旅行プラットフォームの開発や企業向けプログラムの提供、海外展開などを見据えながら、共に新しい観光モデルを創っていくパートナーとの協業を積極的に進めていく予定です。

Quietcationは、日本発の新しい旅行コンセプトとして、世界中の人々に「本当に心から休める旅」を届けていきます。

担当者コメント

[担当者イメージ]最後に一言

オーバーツーリズムや忙しい日常に疲れた現代だからこそ、「静かな時間」や「何もない場所」の価値が改めて見直されています。

Quietcationは、観光を制限するのではなく、旅の選択肢を広げることで人の流れを分散させる新しい観光の形を提案するプロジェクトです。

もしこの理念に共感していただけましたら、ぜひクラウドファンディングという形でこの挑戦にご参加ください。

一人ひとりの小さな支援が、

世界の旅のあり方を少しずつ変えていく力になります。

そして、Quietcationはまだ始まったばかりのプロジェクトです。

この挑戦をともに育ててくださる支援者、パートナー、投資家の皆さまとの出会いを心から楽しみにしています。

あなたの一歩が、

世界中の誰かにとっての「静かな旅」を生み出します。

代表古田 裕暉

Mail yuki.furuta19950324@gmail.com