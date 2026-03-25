【objcts.io】beautiful peopleとのコラボレーションコレクションを発表。黒電話やヘッドフォンをモチーフにしたバッグ・iPhoneアクセサリー計3型を展開。

株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室

株式会社土屋鞄製造所 (本社：東京都足立区) が展開するレザープロダクトブランド〈objcts.io（オブジェクツアイオー）〉は、2026年4月1日より、「Everything is beautiful.」を掲げる日本のファッションブランド〈beautiful people（ビューティフルピープル）〉とのコラボレーションによるレザープロダクト3型を発売いたします。

本コレクションでは、〈beautiful people〉のアイコンバッグシリーズ「OVER-ENGINEERING」をテーマに、過去と現代のデバイスをクロスオーバーさせたレザープロダクト3型を展開。

4月1日(水)より伊勢丹新宿店メンズ館にて先行販売を実施し、4月18日(土)よりobjcts.ioオンラインストアおよびbeautiful people取り扱い店舗にて一般販売を開始いたします。

特設ページ：

https://objcts.io/pages/beautiful-people-x-objcts-io

コラボレーションについて

「Everything is beautiful.」をコンセプトに掲げる日本のファッションブランド、〈beautiful people〉。サイズや素材、構造といった既成概念に縛られないプロダクトを通じて、着る人の個性と表現を拡張し続けています。今回、ブランドのDNAである「相反する要素の融合・調和」と、objcts.ioが掲げるブランドコンセプトが共鳴し、特別なコラボレーションが実現しました。

本コレクションのテーマは、beautiful peopleが手がけるアイコンバッグシリーズ「OVER-ENGINEERING」。

「過剰なほどの機能の積層が、多様な用途と美しさを生み出す」という思想を、objcts.ioのテックフレンドリーなレザープロダクトを生み出すものづくりと掛け合わせました。

デザインモチーフに選んだのは、「黒電話」や「ヘッドフォン」といった新旧のデバイス。

黒電話のフォルムとiPhoneの装着機能を融合させた『DENWA leather bag』や、ヘッドフォンの意匠をobjcts.ioオリジナルのスマホショルダーシリーズ「MagWear」に落とし込んだ『MagWear headphone leather purse』など、過去と現代がクロスオーバーするユニークなラインナップを展開します。

DENWA leather bag｜昭和の「黒電話」と現代の「iPhone」を繋ぐ、3WAYレザーバッグ

過去と現代の「電話」が交差する、重層的なデザイン

『DENWA leather bag』は、黒電話を彷彿とさせるふっくらとした立体的なボディと、受話器を模したフラップのデザインが特徴です。

電話コードをオマージュしたコイル巻きの革紐や、肩当て部分のコブラステッチなど、「OVER-ENGINEERING」シリーズを象徴する意匠を随所に凝らしました。さらに、バッグ底面には黒電話のゴム足を想起させるラバー製の底鋲を採用するなど、遊び心のあるディテールを追求しています。

iPhoneとの連動を可能にする機能美

ボディ前面には、MagSafeを活用してiPhoneケースを外付けできる構造を採用。コイル巻きのコードとiPhoneケースをカラビナで連結し、さらにMagSafeでバッグ本体に固定することで、デバイスとの一体感を生み出します。

スタイルに合わせて表情を変える3WAY仕様

ストラップやハンドルの使い分けにより、シーンに応じた3通りのスタイルをお楽しみいただけます。

・ワンショルダー： ストラップを長く引き出し、リラックス感のある肩掛けスタイルに。

・ショートショルダー： ストラップを短く調節し、タイトで洗練されたシルエットに。

・ハンドバッグ： ハンドルを手持ちすることで、クラシックかつ上品な佇まいに。

スムースレザーのミニマルな黒のテクスチャーと、「OVER-ENGINEERING」特有の過剰なまでの装飾性。この相反する要素が美しく調和した、唯一無二のバッグです。

MagWear headphone leather purse｜ヘッドフォンのフォルムを纏ったMagWearアクセサリー

デバイスを纏う、新しいiPhoneアクセサリーの形

「beautiful people」のロゴを素押ししたヘッドバンドに、objcts.ioの人気アイテム『レザーパース』と『ソフトバックパック ベビーサイズ』を左右非対称に配した、ウェアラブルなiPhoneアクセサリー。有線ケーブルを思わせるコイル状のレザーストラップを搭載し、カラビナ付きiPhoneケースと連結することで、iPhoneを身に纏う新たなスタイルを提案します。

ヘッドフォンの意匠を機能美へアップデート

レザーパースとベビーサイズを縁取るパイピングには、ヘッドフォンのイヤーパッドをイメージした厚みのあるデザインを採用。遊び心のあるフォルムでありながら、パースやベビーサイズのバックパック内には、ワイヤレスイヤフォンやリップなどの小物をスマートに収納できる実用性も兼ね備えています。

over engineering MagWear leather purse｜「OVER-ENGINEERING」の世界観を凝縮したエントリーモデル

「ノット」と「コイル」が織りなす重層的なデザインと機能

マグネットの付け根部分にノット(結び目)を配することで、確実な固定とスムーズな長さ調節を実現。「OVER-ENGINEERING」を象徴する意匠の一つであるコイル巻きのレザーストラップは、カラビナに通すことでハンドストラップとしても活用できる多機能な設計です。

iPhone+αをスマートに携行する、機能の積層

カラビナ付きの専用ケースと組み合わせることで、iPhoneをスタイリッシュに装着可能。ジップとドローコードで開閉するパースには、ワイヤレスイヤフォンやリップなどの小物をスマートに収納できます。ライフスタイルに合わせて選べる、単品とiPhoneケースセットの2形態で展開します。

製品スペック / 価格

beautiful people × objcts.io - DENWA leather bag

価格：

バッグ単体 \99,000（税込）

iPhoneケースセット \108,900（税込）

サイズ：(W)26cm-(H)17cm-(D)8cm

ハンドル長さ：13cm

コイル巻きストラップの長さ：40cm

重さ：約450g

https://objcts.io/products/beautiful-people-denwa-leather-bag

beautiful people × objcts.io - MagWear headphone model

価格：

アクセサリー単体 \86,900（税込）

iPhoneケースセット \96,800（税込）

サイズ :

・コイル巻きストラップの長さ：40cm

・ヘッドバンド（内周）：41cm

・重さ：約310g

https://objcts.io/products/beautiful-people-magwear-headphone-model





over engineering MagWear leather purse + iPhoneケースセット

価格：

アクセサリー単体 \39,600（税込）

iPhoneケースセット \49,500（税込）

サイズ :

・紐の長さ：50～70cm（最短：50cm / 最長：70cm）

・カードホルダーx1（合計1~2枚収納可能）

・重さ：約210g

https://objcts.io/products/over-engineering-leather-purse-iphone-case-set

発売日・販売場所

先行販売日：2026年4月1日（水）

販売場所：

・伊勢丹新宿店 メンズ館 1F プロモーション

一般販売日：2026年4月18日（土）

販売場所：

・objcts.io オンラインストア https://objcts.io/

・objcts.io 伊勢丹新宿店 メンズ館 1F

・beautiful people オンラインストア https://beautiful-people.jp/

・beautiful people 青山店

・beautiful people 伊勢丹新宿店

・beautiful people 渋谷パルコ

・beautiful people 阪急うめだ店

・beautiful people ジェイアール名古屋タカシマヤ店

※お取扱店舗での入荷状況に関しては各店舗へお問い合わせください。

beautiful people（ビューティフルピープル）

2006年にデザイナー熊切秀典氏を中心に立ち上げた日本のファッションブランド。「Everything is beautiful.」をコンセプトに掲げ、サイズ・性別・素材・パターン・色など、ファッションにおける既成概念から着る人を開放し、個人の中にある真実の美しさを引き出すことを追求している。熊切秀典は2020年に第38回毎日ファッション大賞を受賞。

objcts.io（オブジェクツアイオー）

「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに、審美性と機能性が高次元で調和されたプロダクトを生み出すブランド。多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく。

MagWearについて

Apple社開発のMagSafeは、磁力によるワイヤレス充電システムによってiPhoneに新たな拡張性をもたらしました。

objcts.ioが展開する「MagWear」は、そのポテンシャルを最大限に引き出し、デバイス＋αのアイテムを美しく持ち歩くことを可能にするオリジナルシリーズです。

商標について

・MagWearは、土屋鞄製造所の親会社である株式会社ハリズリーの商標です。

・iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。