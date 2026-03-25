【AMPLEUR】″顔汗×UVブロック″という新発想。「耐汗UVベース」楽天市場店で３月24日から先行予約販売開始

株式会社ハイサイド

株式会社ハイサイド（本社：東京都目黒区）が展開するクリニカルソリューションブランド「AMPLEUR（アンプルール）」より、"顔汗によるメイク崩れ"にアプローチする新発想のUV下地「アンプルール 耐汗UVベース（SPF50+ PA+++）」を、2026年4月23日（木）より数量限定で発売いたします。なお楽天市場店では、2026年3月24日（火）より先行予約販売を開始しております。

「朝きれいに仕上げたのに、気づけば崩れている」--その原因は、皮脂だけではなく、“顔汗”にもあります。

通勤・通学時の汗ばみや外出時の暑さ、人前での緊張による発汗、さらには更年期によるホットフラッシュなど、近年“顔汗”によるメイク崩れに悩む声が増えています。

こうした背景を受け、“汗そのもの”に着目した新発想の耐汗UVベースが誕生。汗や皮脂による崩れを防ぎながら、さらりとした清潔感のある肌印象をキープします。

アンプルール 耐汗UVベース（SPF50+ PA+++）20g / 2,970円（税込）

汗対策というと、これまでボディ向けのアイテムが主流でした。しかし顔は、表情の動きやメイク、紫外線対策など複数の要素が重なる繊細な部位です。単に汗を抑えるだけでなく、メイクの仕上がりを保ち、肌をきれいに見せ続けることが求められます。さらに、テカリや崩れは清潔感や印象にも直結し、 “きちんと見えるかどうか”を左右する要素のひとつです。

アンプルール 耐汗UVベースは、こうした顔特有のニーズに応えるため、汗・皮脂によるメイク崩れを防ぐ「耐汗」機能に加え、SPF50+/PA+++ の「UVカット」、素肌感のある「トーンアップ」、Wヒアルロン酸による「うるおい」を兼ね備えた"多機能4in1設計"を採用しました。

顔汗×UVカットにアプローチする新発想のWブロック機能

日常のさまざまなシーンで感じる“顔汗”と紫外線の両方に着目したUV化粧下地。

汗や皮脂によるメイク崩れを防ぎながら、SPF50+ PA+++で紫外線から肌を守ります。

忙しい朝やメイク直しが難しい日でも、ベースメイクとして手軽に取り入れやすく、涼やかで清潔感のある肌印象をサポートします。

汗崩れを防ぐ「さらぴた耐汗ヴェール」

「引き締め」「吸着」「留める」の3つのアプローチで、汗や皮脂によるメイク崩れやテカリを防ぎ、さらりとした仕上がりを保ちます。

多孔質パウダー（シリカ）などを配合し、肌表面をなめらかに整えます。

ノーファンデでも使える、きれい見せ素肌感ベージュで自然なトーンアップ

肌なじみの良いベージュカラーが、毛穴やくすみを自然にカバー。素肌感のある仕上がりで、ノーファンデメイクにもおすすめです。

爽やかなベルガモットティーの香りで、気になる汗のにおいもカバーします。

Wヒアルロン酸のうるおいシールド

分子量の異なる2種のヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸）を配合。

日中の乾燥から肌を守り、うるおい感のある肌を保ちます。さらに植物由来成分（テンニンカ果実エキス、オウゴン根エキス）を配合し、健やかな肌印象へ導きます。

【商品情報】

【商品名】

アンプルール 耐汗UVベース

【内容量・価格】

20g／2,970円（税込）

〈日焼け止め・化粧下地〉

SPF50+／PA+++

フリー処方：紫外線吸収剤/アルコール（エタノール）/パラベン/鉱物油/タール系色素 不使用

【発売日】

・2026年4月23日（木）

・先行予約発売開始：アンプルール公式 楽天市場店 / 2026年3月24日(火)～

【使用方法】

朝、スキンケアの最後に適量（パール粒2つ分程度）を手に取り、顔全体にむらなくのばしてください。フェイスパウダーを使用する場合は、こすらず軽く押さえるようになじませてください。

■アンプルール公式 楽天市場店

先行予約販売期間：2026年3月24日(火)～ 4月12日(日) 23:59まで

https://item.rakuten.co.jp/ampleur-official/117629/

アンプルール公式 楽天市場店では、「アンプルール 耐汗UVベース」の先行予約販売を記念して、以下の特典をご用意しました。

ご予約購入で「送料無料＆ポイント10倍」。さらに2個のご購入で「10%OFF＋アンプルール ポアクレイマスク（パウチ）3包付き」、3個以上のご購入で「15%OFF＋アンプルール ポアクレイマスク（パウチ）3包付き」の特典となります。

ぜひこの機会に、アンプルール公式 楽天市場店もご覧ください。

耐汗：メイク作用による / 毛穴：乾燥やキメの乱れによる /くすみ：乾燥によるキメの乱れ /トーンアップ：メイクアップ効果による /汗のにおいからもカバー：香料によるマスキング

【アンプルールについて】

アンプルールは、美容皮膚の知識を持つさまざまな専門家たちの英知を結集した先進のクリニカルソリューションコスメティクスです。

美のあり方、そして「美しい肌」の定義も多様化する現代。

限りないキレイへの願いに応えていくことが私たちの使命と考え、一人ひとりの「これから」に寄り添いながら“クリニカルな機能性”と“上質な心地よさ”を両立した化粧品をお届けします。

■アンプルール公式サイト

https://www.ampleur.jp/

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