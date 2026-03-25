山崎賢人さん出演のnubia新CM解禁。新スローガン「AIの力を、その手に。」を掲げたWEB CMを3月25日公開

ZTEジャパン株式会社

ZTEジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、スマートフォンブランド「nubia（ヌビア）」のイメージキャラクターとして、昨年に続き俳優の山崎賢人さんを起用した新WEB CMを3月25日より公開いたします。あわせて、SNSキャンペーンも開始いたします。

■ 2026年コンセプト：「AIの力を、その手に。」

昨年の日本上陸時には「そのスマホ、異色。」というメッセージとともに独自の世界観を打ち出してきたnubia。3年目となる今年は、新スローガン「AIの力を、その手に。」のもと、先進のAI技術と折りたたみデバイスを組み合わせた、新しいスマートフォン体験をお届けいたします。

■ 新WEB CMストーリー：山崎賢人さんが“一人二役”で魅せる「Fold と Flip、2つの進化」

新WEB CMでは、山崎賢人さんが「一人二役」に挑戦。圧倒的な表示領域を誇る「nubia Fold」を操る山崎さんと、手のひらサイズの「nubia Flip 3」をスマートに使いこなす山崎さん。2人の山崎さんが対面し、AIが日常に溶け込んだシーンをスタイリッシュに表現。単なるスマートフォンの枠を超え、持つ人の可能性を広げるパートナーとしてのnubia を、ブランドムービーさながらの映像美で描き出しています。

本編映像はYouTubeにて公開いたしました。

YouTubeリンク（本編）：

https://youtu.be/ndWS9qlrsHs

なお、CMの世界観や製品情報をまとめた特設ページは、nubia公式ホームページ内にて後日公開予定です。

公式ホームページ：

https://www.nubia.com/jp

■ 新商品デバイス：感性を刺激する4つのラインナップ

今回のキャンペーンに合わせ、現在好評発売中の4モデルの魅力を紹介。各キャリアおよび販売店にてお買い求めいただけます。

● nubia Fold

想像を超える、新次元へ。

折りたたむことで広がる圧倒的な表示領域を活かし、動画視聴やマルチタスクを快適に楽しめるフラッグシップモデルです。

AI機能との相性も高く、仕事からエンタメまで幅広いシーンで活躍します。

製品詳細：

https://www.nubia.com/jp/products/smartphones/nubia/nubia-fold.html

販売チャネル：ワイモバイル（Y!mobile）

● nubia Flip 3

閉じても、主役。

手のひらサイズのコンパクトさと、閉じたまま使える外側ディスプレイが特徴のモデル。

AI機能により、日常のちょっとした操作がよりスマートに、直感的に行えます。

製品詳細：

https://www.nubia.com/jp/products/smartphones/nubia/nubia-flip3.html

販売チャネル：ワイモバイル（Y!mobile）

● nubia S2

コスパ時代の新定番。

スタイリッシュなデザインと扱いやすいサイズ感を備えたスタンダードモデル。

AIカメラや便利機能を搭載し、日常のスマホ体験を自然にアップデートします。

製品詳細：

https://www.nubia.com/jp/products/smartphones/nubia/nubia-s2.html

販売チャネル：ワイモバイル（Y!mobile）

● nubia S2R

見やすさと安心を、手のひらに。

楽天モバイル向けモデルとして、お子さまのスマホデビューをサポートする「ジュニアモード」を搭載。

アプリ利用時間の管理や位置情報の共有など、親御さんの不安を解消する“安心設計”が特徴です。

製品詳細：

https://www.nubia.com/jp/products/smartphones/nubia/nubia-s2r.html

販売チャネル：楽天モバイル（Rakuten Mobile）

■ 豪華プレゼント！「あなたはどっち派？」SNSキャンペーン開催

新WEB CM公開を記念し、nubia公式X（旧Twitter）にて、特別なプレゼントキャンペーンを実施いたします。

・名称：「あなたはFold派？Flip派？ #2人の山崎賢人 キャンペーン」

・期間：2026年3月26日（木）～2026年4月5日（日）

・賞品：nubia Fold、nubia Flip 3を各1台

・参加方法：nubia公式アカウント（@nubia_japan(https://x.com/nubiajapan)）をフォローし、大画面の「Fold」か、コンパクトな「Flip」か、あなたが使いたいスタイルをハッシュタグと共に引用リポスト。

X公式アカウント：@nubiajapan(https://x.com/nubiajapan)

なお、SNSキャンペーンは全2回で実施いたします。

第一弾「あなたはどっち派？」に続き、4月6日より第二弾を開始予定です。

詳細は後日、nubia公式Xアカウントにてお知らせいたします。

■ メイキング映像も同時公開

山崎賢人さんが「2人の自分」を演じ分ける真剣な眼差しや、撮影の合間に最新デバイスを手に取るリラックスした表情を収めたメイキング映像を、YouTubeにて公開いたしました。

メイキング映像（YouTube）：

https://youtu.be/zidCD1TW6xA

■ZTEジャパンについて

ZTEは日本で16年間にわたり、継続的に日本市場へより良い製品を提供し続けております。2023年には端末の出荷量が合計で100万台を超えています。2024年には、nubiaブランドのグローバル推進戦略に伴い、日本の消費者へより斬新な選択肢を提供させていただきます。

社名 ：ZTEジャパン株式会社

代表者 ：代表取締役社長 周 涛（シュウ トウ）

所在地 ：東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーＺ棟32階

設立 ：平成20年4月1日

事業内容 ：電子通信機器、ソフトウェアその他関連商品輸出入及び販売並びにリース及びレンタルなど

企業URL ：https://www.ztedevices.com/jp/