【TAC税理士】独学生も直前期はTAC！「直前対策講座」で万全の本試験対策を！

【4月開講】チャレンジコース

TAC株式会社TAC税理士講座

「チャレンジコース」は、合否に直結する直前期(5月以降)の学習へスムーズに移行できるよう、直前対策講座のカリキュラムにベースアップ期(4月期)を組み込んだ学習経験者向けのコースです。ベースアップ期に知識の底上げ・補強を行い、直前期の学習を効果的に進めましょう。

■開講科目

簿記・財表・法人・所得・相続・消費

■開講日

2026年4月1日(水)

■受講料

▶簿記・財表・法人・所得・相続

【ビデオブース講座・Web通信講座】98,000円 【DVD通信講座】118,000円

▶消費

【ビデオブース講座・Web通信講座】65,000円 【DVD通信講座】85,000円

直前対策講座(5-7月期)に最大プラス18,000円でベースアップ期(4月期)の講義・演習が受講できる ため、大変お得です！

チャレンジコースは再受講割引が適用可能！

過年度にTAC税理士講座を受講されたことのある方は、受講料が5％OFFになります。※直前対策講座は再受講割引対象外

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/saijyukouwaribiki.html

【5月開講】直前対策講座

独学では難しい「本試験分析」や「税制改正対策」をはじめ、合格に必須となる重要論点等について、万全の対策を行っていきます。充実の演習問題に加えて受験業界最大規模の「全国公開模試」もカリキュラム含まれています。

■開講科目

全11科目

■開講日

2026年4月29日(水祝)より順次開講

■受講料

▶簿記・財表・法人・所得・相続

【教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座】80,000円

【DVD通信講座】92,000円 【資料通信講座】50,000円

▶消費・酒税・固定・事業・住民・国徴

【教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座】50,000円

【DVD通信講座】60,000円 【資料通信講座】30,000円

チャレンジコース・直前対策講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_choku.html

資格の学校TACとは？

～プロフェッションの養成を通して社会に貢献～

TACの企業理念は、“プロフェッション”としての人材の養成です。

プロフェッションprofessionとは、英語のprofess=「神の前で宣言する」を語源とし、中世ヨーロッパでは神に誓いを立てて従事する職業として、神父や法律家、会計士、医者、教師、技術者などの知識専門家を指していました。そして神の詔命によってプロフェッションとなった人々には、社会や市民に対する大きな責任と厳しい倫理観が求められました。 21世紀を迎え新たな時代を拓かなければならないわが国にあって、TACは既存のプロフェッションの養成だけではなく、時代が求める新しいプロフェッションの創造を通して社会に貢献していく「プロフェッション創造企業」でありたいと考えています。

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/