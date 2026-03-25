ARTIDA OUD、8周年限定ジュエリーを発売

株式会社EGBA

ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド

ARTIDA OUD（アルティーダ ウード(https://www.artidaoud.com/)）は、2026年4月3日（金）、ローンチから8周年を迎えます。

4月2日（木）より、感謝の気持ちを込め、艶やかで色彩豊かなカラーストーンの限定ジュエリーを発売いたします。

色とりどりのトルマリンやブルーグリーンのトルマリンをあしらった1点もののリングやイヤーカフ、

オリエンタルなカラーストーンが鮮やかに煌めくリングのコレクション、限定柄のジュエリーポーチがラインナップ。さらに、8周年を記念して特別なノベルティのご用意や、4月3日（金） - 5日（日）の3日間限定で東京・丸の内仲通りにてスペシャルイベントも開催いたします。

身に着ける人の日常に、そっと光を添えられるように。

これまでの感謝とこれからの未来への想いを込めて、8周年の特別なコレクションをお届けします。

8周年スペシャルページはこちら :https://www.artidaoud.com/8thanniversary2026年3月27日（金）10:00公開予定

- 8th Anniversary Limited Jewelry -

4月2日（木）8th Anniversary Limited “eden” ring

[eden] 【8th Anniversary Limited】One of a kind K10 multi tourmaline ring 59,400yen

華やかで愛らしく煌めく、マルチカラーのトルマリンをあしらった1点もののリング。一つひとつ異なる色とレクタングルのフォルムを持つ、ほんのりペールがかったトーンのトルマリンを主役に、K10でお作りしたリングです。



オンラインストア(https://www.artidaoud.com/)：4月2日（木）20:00

店舗：4月3日（金）

THE ANOTHER MUSEUM：4月3日（金）

4月3日（金）8th Anniversary Limited “elafonisi” ear cuff

【8th Anniversary Limited】One of a kind green tourmaline pave diamond ear cuff 27,500yen

どこまでも続く海を彷彿とさせるようなシーブルーが美しいトルマリンのイヤーカフ。

ひとつひとつ、色や形が異なるトルマリンがあしらわれた、唯一無二のデザイン。輝きの強いシングルカットのダイヤモンドで象ったラインを添え、モダンに仕上げました。



オンラインストア(https://www.artidaoud.com/)：4月3日（金）20:00

店舗：4月3日（金）

THE ANOTHER MUSEUM：4月3日（金）

4月9日（木）8th Anniversary Limited “elafonisi” ring

[elafonisi] 【8th Anniversary Limited】ring 19,800yen - 39,600yen

豊かな色彩を放つマルチサファイアや、ハートフォルムが愛らしいオパールなどのオリエンタルなカラーストーンを贅沢にあしらったリングがラインナップ。麗しいカラーストーンが織りなす、彩りの妙をご堪能ください。

こちらのコレクションは、たくさんレイヤードして着けていただきたいという想いを込めて、2点以上のご購入で10%OFFに。

オンラインストア(https://www.artidaoud.com/)：4月9日（木）20:00

店舗：4月10日（金）

THE ANOTHER MUSEUM：4月3日（金）

4月16日（木）8th Anniversary Limited Jewelry pouch

[other] jewelry pouch 3,960yen

ジュエリーをいつも大切にお使いいただきたいという想いを込めた、オリジナルのジュエリーポーチ。

インド・ジャイプールで出会った上質なシルク生地と、この街の色鮮やかな風景をイメージした内装生地を組み合わせた、8周年限定の特別なポーチです。

オンラインストア(https://www.artidaoud.com/)：4月16日（木）20:00

店舗：4月17日（金）

THE ANOTHER MUSEUM：4月3日（金）

8h Anniversary Limited Novelty

8周年への感謝の気持ちを込めて。

税込33,000円以上お買い上げの方へ先着で、国産素材で丁寧につくられた「IYE（イエ）」とのコラボレーションでお作りした、オリジナルのお香のミニサイズ（8本入り）をプレゼント。

ベルガモットとサンダルウッドを掛け合わせた、爽やかさと温かみのある香りです。

こちらのお香は、5月上旬に50本入りを発売予定。

IYE incense for ARTIDA OUD | Sandalwood & Bergamot

[ 50本入りお香 ] 4,070yen (with tax）

ARTIDA OUD 8th ANNIVERSARY EVENT - eight in white -

2026年4月3日（金） - 5日（日）の3日間、丸の内・仲通りにて、8周年をお祝いする、スペシャルイベントを開催。

イベントでは、ARTIDA OUDの“I am” Donationの新作を先行販売、そのほか、スタイリスト百々千晴 氏(https://www.instagram.com/dodo_chiharu/)が一流バリスタ西脇章太郎 氏(https://www.instagram.com/shotaro_nishiwaki/)と共に始動した「KAIFU(https://www.instagram.com/kaifubrew/)」のコーヒーをお楽しみいただけるキッチンカーや、フラワーショップ「chibi(https://www.instagram.com/chibi.flower/)」が出店。

また、4月3日（金）- 26日（日）まで、IENA 丸の内店でのPOP UP SHOPも開催します。

ARTIDA OUDの8周年限定ジュエリーと、IENAが特別にセレクトしたカラーストーンジュエリーが彩り豊かに並びます。

緑や春の陽気を浴びながらぜひお楽しみください。

8th Anniversary EVENT - eight in white -

2026.4.3 fri 11:00 - 15:00 / 4.4 sat 11:00 - 17:00 / 4.5 sun 11:00 - 17:00

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内仲通り・二重橋ビル前

詳細はこちら(https://www.artidaoud.com/pickup?campaignCode=8thANNIVERSARY)