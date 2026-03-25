親子で楽しむ「畳の日」特別イベント - 萩原株式会社が「ふらっとふぇすた」に協賛し、心地よい“畳空間”を提供

萩原株式会社

萩原株式会社(本社：岡山県倉敷市)は、2026年4月29日（火・祝）の「畳の日」に地域交流イベント「ふらっとふぇすた」に協賛および出展することをお知らせいたします。この日は日本の伝統文化である畳の良さを再認識する日として制定されています。当社はこの特別な日に、畳の魅力を気軽に体感できるブースを展開いたします。

置き畳（フローリングに置く畳）とイブルマットを組み合わせた撮影ブース

「ふらっとふぇすた」は、子どもから大人までが「好き」に出会う場所をコンセプトにした体験型イベントで、地域の方々が気軽に立ち寄り、世代を越えた交流を楽しめる催しです。当社は本イベントにて、「い草」をテーマにした以下の2つの体験ブースを実施いたします。

■置き畳（フローリングに置く畳）体験ブース

会場には、自由に利用できる置き畳スペースを設置し、来場者が自由にくつろげるスペースを提供します。小さなお子さまが安心して遊べるほか、休憩や飲食スペースとしても利用可能です。

い草の心地よさを体験していただけるのはもちろん、置き畳ならではの設置の簡単さや、和空間の取り入れ方を体感いただけます。

い草 置き畳（フローリングに置く畳） 綾川

■無料撮影ブース（プロカメラマン撮影）

置き畳とイブルマットを組み合わせて、優しく温かみのある空間を作り、弊社のカメラマンによる無料撮影を実施いたします。い草の兜やチョッキはレンタル可能で、イベントの来場記念撮影、子どもの日シーズンの記念撮影としてもおすすめです。月齢フォトに最適な自社の人気商品イブルマットでの撮影もお勧めです。

撮影の詳細やご予約は、当社のオンラインショップ「萩原製造所」の公式Instagramにてご確認ください。

[公式Instagram]https://www.instagram.com/hagiharaseizosho/

い草の兜と、チョッキはレンタルも可能家族写真や、ベビー・キッズまで撮影可能月齢フォトにもおすすめのイブルマット

置き畳（フローリングに置く畳）とは

置き畳は、フローリングの上に“置くだけ”で簡単に和の空間を作り出せる畳で、施工工事を必要とせず、必要な分だけ自由にレイアウトできるのが特徴です。1枚単位で敷いたり外したりできるため、ライフスタイルやシーンに応じた柔軟な使用が可能です。置き畳の主な魅力を以下にご紹介いたします。

置き畳の魅力・メリット

■ 手軽に和空間を演出

敷くだけで、フローリングの部屋がくつろぎの和空間に。

リビングの一角や寝室など、好きな場所に“畳スペース”をつくれます。

■ クッション性で快適＆安心

適度な弾力があり、床に直接座っても疲れにくいのが魅力。

小さなお子さまの遊び場や、ごろ寝スペースとしても最適です。

■ 防音・防傷効果

床への衝撃をやわらげるため、足音や物音を軽減。

また、フローリングのキズ防止としても活躍します。

■ レイアウト自由＆省スペース

正方形タイプが多く、組み合わせ次第でサイズや形を自由に調整可能。

使わないときは重ねて収納できるため、省スペースで扱えます。

■ い草のリラックス効果

畳特有のい草の香りには、リラックス効果があるといわれています。

日常に“ほっとする時間”をプラスしてくれます。

ふらっとふぇすたとは

「ふらっとふぇすた」は、親子が気軽に“ふらっと”立ち寄り、音楽や体験を通して楽しめる参加型イベントです。

未就学児から小学生の子どもとその家族を対象に、遊び・学び・交流が一体となった場を提供し、「やってみたい！」という好奇心を引き出すことを目的としています。

会場には、音楽体験やワークショップ、交流スペースなど、多様なコンテンツが集まり、子どもたちが自由に体験できる“広場”のような空間を創出。家族同士や地域とのつながりを自然に生み出すイベントとして展開されています。

イベントの特徴

本イベントは単なる催しではなく、地域コミュニティの活性化と親子の体験機会の創出を目的に継続開催されてきました。

これまで自宅開催からスタートし、地域施設での開催へと発展するなど、規模と影響力を拡大しています。また、教育機関や地域団体とも連携しながら、子どもたちの成長を支える“体験の場”としての役割も担っています。

小さなワクワクを大切に。

2児の母として子育てをしながら、書道教室の経営とマルシェの主催を行っています。

「ちょっと行ってみたいな」「なんだか楽しそう」そんな小さなワクワクを大切に、ふらっと立ち寄れるやさしい空間づくりに取り組んでいます。

大人も子どもも、自分らしく過ごしながら少し元気になれる。

そんな“心が動く時間”を届けることを大切にしています。

ふらっとふぇすた主催者 逢坂 優子氏

ふらっとふぇすた

開催日：2026年4月29日（火・祝）

開催場所：水島愛あいサロン（倉敷市環境交流スクエア/コミュニティフロア）

〒712-8057 岡山県倉敷市水島東千鳥町1-50

公式Instagram：https://www.instagram.com/flat_festa/

今後も当社は、日本の伝統素材を活かした製品を通じて、暮らしに寄り添う価値提供と地域社会への貢献に取り組んでまいります。

萩原株式会社は、1892年の創業以来、岡山・倉敷を拠点とし、131年の歴史を誇る企業です。お部屋のインテリア全般を提案する製品ラインアップを展開し、海外向け取引も積極的に行うグローバル企業です。

[萩原株式会社公式サイト]

https://e-hagihara.co.jp