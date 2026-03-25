「東京の理系学生がもらえる奨学金はありますか？」LINEで聞くだけ、AIが約3万件から奨学金を提案

株式会社ガクシー日本最大級の奨学金プラットフォーム「ガクシー」、学生向け4つの新機能を公開

日本最大級の奨学金プラットフォームを運営する株式会社ガクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松原良輔、以下 ガクシー）は、奨学金情報メディア「ガクシー」において、学生の奨学金探しを支援する4つの新機能を公開したことをお知らせいたします。

現在、日本では大学生の2人に1人以上が奨学金を利用していると言われています。一方で奨学金は種類が多く情報が分散しているため、

・自分に合う奨学金が分からない

・申込み締切を見逃してしまう

・志望理由書の書き方が分からない

といった声も多くあります。

今回ガクシーでは、こうした課題を解決するため、AI検索・費用シミュレーション・口コミ・リマインドの4機能を新たに提供し、学生の奨学金活用をより身近で分かりやすいものにしていきます。

新機能１. ガクシーAI奨学金検索

LINEで質問するだけでAIが奨学金候補を提案LINEで質問するだけでAIが奨学金候補を提案

「地方国立大学の1年生で、福岡出身です。給付型奨学金ありますか？」

このようにLINEで質問を送るだけで、約3万件の奨学金データベースからAIが条件に合う奨学金候補を提案します。

特徴

・アプリのインストール不要

・複雑な条件設定不要

・会話感覚で奨学金検索

ガクシー登録後、LINE連携を行い公式アカウントを友だち追加することで利用できます。

登録はこちら

https://gaxi.jp/auth/login?signup=true

使い方

https://gaxi.jp/article/x41GObRbK48V2Awk

新機能２. 学費＆生活費シミュレーター

大学進学にかかる費用を簡単に試算

大学進学に必要な学費や生活費を試算できる学費＆生活費シミュレーターを公開しました。

・進学に必要な費用の整理

・奨学金の必要額の把握

・生活費の見直し

などを簡単に確認することができます。

シミュレーター

https://gaxi.jp/tools/student-fee-simulator

新機能３. 奨学金合格口コミ機能

大学進学にかかる費用を簡単に試算実際に合格した学生の体験談を掲載

ガクシーでは、奨学金に合格した学生のリアルな体験談（口コミ）を掲載しています。

掲載内容

・応募した奨学金名

・学年・成績

・家族構成・世帯収入

・奨学金を知ったきっかけ

・実際の申請理由

・準備期間・苦労したこと

公式サイトでは分からないリアルな情報を参考にできます。

口コミはこちら

https://gaxi.jp/article/qm7lW1gx7n6oOeap

新機能４. 奨学金リマインダー

奨学金の申込み締切をメールで通知奨学金の申込み締切をメールで通知

ガクシーに登録すると、主要奨学金の募集情報を毎月メールで受け取ることができます。奨学金の締切を見逃すことなく、条件の良い制度へ申し込むことができます。

登録はこちら

https://gaxi.jp/auth/login?signup=true

※登録時に「メルマガを受け取らない」を選択すると届きません。

ガクシーは今後も、テクノロジーの力を活用し、情報格差による進学機会の不均衡を解消することで、すべての学生が自分に合った奨学金に出会える社会の実現を目指してまいります。

また、奨学金を学生一人ひとりの可能性を広げる「未来への投資」として捉え、その価値を社会に広げていくとともに、学生・教育機関・企業・財団をつなぐプラットフォームとして、より一層のサービス向上に努めてまいります。

株式会社ガクシーについて

株式会社ガクシーは、『諦めなくていい社会の実現』を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。経済的な理由で夢を諦めることのない、さらには、挑戦者が世の中を変革し、牽引していけるような社会の実現を目指しています。具体的には、奨学金の利用者である学生や保護者向けに日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」を運営し、学校・地方自治体・財団などの奨学金運営団体向けにはクラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO（業務支援）を提供しています。また、資金を提供したい個人や団体向けに簡単に少額から奨学金を創設できるサービス「シン・奨学金」や「奨学金コンサルティング」、企業向けに奨学金を活用した「学生採用・集客支援サービス」も提供しています。これらの事業を通じて、教育格差の是正・貧困の撲滅といった社会課題を解決してまいります。

＜企業概要＞

会社名： 株式会社ガクシー

代表者： 代表取締役 松原良輔

設立日： 2019年3月1日

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTAビジネスエアポート渋谷南平台3F

資本金： 100,000,000円（2026年1月時点）

事業内容：利用者向けの情報提供、オリジナル奨学金設立サポート、奨学金に関連するDX推進事業

サービス ガクシー、シン・奨学金 、ガクシーAgent

URL： https://gaxi.co.jp

ガクシーの取り組みを知りたい方

奨学生のインタビューやガクシーの事業インパクトが掲載されています。

ガクシーインパクトレポートはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=-fjQ4htVlN4)

ガクシーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51780

動画：ガクシーの目指す社会「奨学金という社会貢献」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-fjQ4htVlN4 ]ガクシーのサービスガクシーが取り組む社会課題株式会社ガクシー

広報担当：小林

電話：050-3647-4177 メールアドレス：contact@gaxi.co.jp