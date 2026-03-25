意匠性と機能性を両立させた天井・壁材『エアセレーノ』を新発売

DAIKEN株式会社

DAIKEN株式会社（大阪市北区、社長：億田正則）は、木目柄や石目・抽象柄などの素材感を表現した意匠性と、調湿・消臭機能を併せ持つ建材『エアセレーノ』を、3月23日に発売しました。意匠性だけでなく機能性も求められる傾向にある天井・壁面に対して本製品をご提案し、上質で快適な空間づくりをご提供してまいります。

調湿・消臭建材『エアセレーノ』を天井と壁の一部に使用した空間イメージ

【背景】

従来、住宅の天井材・壁材にはシンプルなホワイト系の色を選択するケースが一般的でしたが、昨今では、色味のあるものや特徴的なデザインの内装材を選ばれる方が増えています。また、ランドリールームの設置や部屋干しのニーズが高まる中、湿気による結露・カビの発生や、部屋干し臭による不快感といった困りごとも多く聞かれるようになり、調湿性能を備えた内装材のニーズも拡大しています。そこで当社は、これら市場のご要望にお応えする製品として、優れた意匠性に加えて調湿・消臭性能を兼ね備えた天井・壁材『エアセレーノ』を新たに発売いたしました。

『エアセレーノ』は、エンボス加工による凹凸と、色の奥行きを生む特殊多彩塗装を組み合わせることで、木目柄や石目・抽象柄などの豊かな素材感を表現しています。素材そのものが持つリアルな表情を引き出した意匠が上質で印象的な空間演出へと導き、調湿性能と消臭性能を併せ持つ優れた機能性が、ここちいい生活空間づくりをサポートします。落ち着きのある趣きが求められるリビングや寝室、また、住宅の顔となる玄関はもちろん、湿気・臭いが気になりやすいランドリールームやトイレなどにもおすすめです。天井・壁の両方にご使用いただけるため、空間に一体感を持たせた大胆な使い方や、天井・壁の一部にアクセントとしてご使用いただくなど、幅広いコーディネートが可能です。さらに軽量かつカッターによる切断が可能なため、施工性にも優れているほか、既存のクロスを剥がすことなく上張り施工ができるため、リフォーム時にもおすすめする製品です。

当社は今後も、意匠性・機能性にこだわった製品の提案を通じて、ここちいい生活空間を実現してまいります。

◇調湿・消臭建材『エアセレーノ』の特長

１、素材感の際立つ大判柄意匠

素材感の際立つ木目柄や石目・抽象柄の6柄をラインアップ。空間テイストに応じて、様々な場所にお使いいただけます。エンボス加工による製品表面の凹凸と、特殊多彩塗装を組み合わせることにより、立体感のある仕上がりを実現。また、住宅の内装材としてトレンドであるダイナミックな大判柄意匠により、上質感を演出します。

〈ストーン柄（グレー色）〉〈ストーン柄（ダークグレー色）〉〈ライムストーン柄（ベージュ色）〉〈セメント柄（ホワイト色）〉〈オーク柄（オーカー色）〉〈オーク柄（グレージュ色〉

※エアセレーノは素材の風合いを表現しているため、1枚ごとに色調や柄が異なります。上記写真は製品6枚を並べた一例です。

２、調湿性能

室内の湿度が高くなると湿気を吸収し、湿度が低くなると湿気を放出。室内の結露の発生や乾燥を抑えます。

３、消臭性能

生ゴミ臭・ペット臭・トイレ臭・下駄箱臭など、暮らしのさまざまな気になるにおいを抑えます。

４、天井にも壁にも施工可能

天井、壁ともに施工できるため、一部のみに使用して空間のアクセント使いとするだけでなく、天井、壁の両面に施工することで空間をトータルコーディネートすることも可能です。また、基材にロックウールを使用していることから軽量で施工しやすく、タイル等重量のある素材では難しい高所への施工も容易です。

【製品仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104930/table/107_1_7ef5a57badb66f55a12a53c8952a887c.jpg?v=202603250251 ]

【販売目標】

12,000平方メートル ／年 （2026年度）

【記事に掲載する製品のお問い合わせ先】

DAIKEN株式会社 お客様センター 0120-787-505

以上