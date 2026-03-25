上質な音楽体験に出会える、カフェラウンジ兼ミニコンサートスペースとして一新　ヤマハ銀座店カフェラウンジ『NOTES BY YAMAHA』が4月3日（金）にリニューアルオープン

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、当社の旗艦店であるヤマハ銀座店（東京都中央区銀座7-9-14）2階のカフェラウンジ『NOTES BY YAMAHA（ノーツ・バイ・ヤマハ）』の一部を改装し、カフェラウンジ兼ミニコンサートスペースとして、2026年4月3日（金）にリニューアルオープンします。

カフェラウンジ『NOTES BY YAMAHA』（イメージ）

『NOTES BY YAMAHA』は、音楽文化をモチーフにしたドリンクやフードを楽しめるラウンジスペースです。併設のライブラリーには、音や音楽への好奇心を刺激する約700冊の多彩な書籍を揃えています。

今回のリニューアルでは、当社の自動演奏機能付きピアノ「Disklavier(TM)（ディスクラビア）」を新たに導入し、著名ピアニストによる演奏を自動演奏で再現。生の音とともにその迫力をお楽しみいただけるようになります。また、ピアノや管弦楽器などの生演奏を楽しめるミニコンサートスペースとしても利用可能な空間へと生まれ変わります。

『NOTES BY YAMAHA』での多彩な体験を通じて、演奏家や音楽学習者との接点をより確かなものにし、音楽文化の一層の活性化に寄与することを目指します。

カフェラウンジ『NOTES BY YAMAHA』リニューアルの概要

1．著名ピアニストの名演を臨場感あふれる自動演奏で再現、上質な音楽体験の機会を提供

音楽界に多大な功績を残し、グラミー賞を27回受賞したジャズピアニストであるチック・コリア氏や、映画・舞台音楽を数多く手掛け、アカデミー賞8回など数々の受賞歴をもつアラン・メンケン氏、9歳でのソロ・リサイタルデビュー以来、世界各国のオーケストラや指揮者と共演を重ねるジョージ・ハリオノ氏の演奏を自動演奏機能付きピアノ「Disklavier(TM)（ディスクラビア）」により再現します。「Disklavier(TM)」は、当社独自の高精度デジタル制御システムによって繊細な鍵盤タッチやペダルの動きを極めて正確に再現する自動演奏機能を搭載したハイブリッドピアノです。まるで演奏者が目の前にいるかのような臨場感あるアコースティックピアノの音色をお楽しみいただけます。

- 2階カフェラウンジで飲食ご注文のお客様にご体験いただけます。- 「Disklavier(TM)」コンテンツ上映開始に伴い、従来の「Real Sound Viewing」上映は終了しました。- 「Disklavier(TM)」製品サイトhttps://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/disklavier/index.html

2．ドリンクなどを味わいながら、生演奏を楽しめる空間に

『NOTES BY YAMAHA』のステージでの生演奏が可能となりました。今後、ピアノや管弦楽器のミニコンサートを順次開催予定です。最大40席を備えた落ち着いた設えの親密な空間で、食事と音楽とともにゆったりとした時間を過ごすことができます。

カフェラウンジ『NOTES BY YAMAHA』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1114_1_673558f1004aac74388327836726c229.jpg?v=202603250251 ]

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