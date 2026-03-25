WD製プロ向けクリエイター用ストレージ「G-DRIVE」が当たる！プレゼントキャンペーン実施中！！

株式会社アイ・オー・データ機器

WDのプロ向けクリエイター用ストレージのブランドが「G-DRIVE(R)」に統合！

撮影から編集、バックアップ、その先まで「G-DRIVE(R)」にお任せください。

今回、ブランド統合を記念し、クイズにお答えいただいた方の中から、抽選で5名様に「G-DRIVE」をはじめとした素敵な賞品をプレゼント！

たくさんのご応募をお待ちしております。

「G-DRIVE(R)」に関するクイズに答えて賞品をGET！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/168_1_9a656b951197dadceee2df45f5cfd676.jpg?v=202603250951 ]キャンペーンの詳細はこちら :https://www.iodata.jp/news/2026/information/g-drive-campaign.htm

※アイ・オー・データはWD社製外付けハードディスクの販売代理店です。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了する場合がございます。

※Western Digital、Western Digitalのデザイン、Western Digitalのロゴ、G-DRIVE、Gのロゴ、およびUltrastarは、米国および他の国におけるウエスタンデジタル コーポレーション、またはその関連企業の登 録商標または商標です。iPad、macOSおよびTime MachineはApple, Incの商標です。 その他すべての商標は、各所有者に帰属します。

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤