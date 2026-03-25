エイプリルフール、今年は嘘つく？誰に？リアルな実態を大調査！【1000人アンケート】

エイプリルフールって何？

株式会社ナビット

エイプリルフールとは、4月1日には嘘をついてもよいとする風習のことです。April Foolは英語で「騙された人」という意味だそうです。

エイプリルフールがいつ始まったのかについては、詳しくわかっていないようです。

いくつか由来があるようですが、フランスでは昔、3月25日を新年として4月1日までお祝いをしていました。そんな中、フランス国王が1月1日を新年に変更し、反発した人が4月1日を「ウソの新年」としてお祝いし続けるようになったのが由来だとする説があります。





ちなみに、フランスでは「ポワソン ダブリル（4月の魚）」と言って、魚を模したお菓子や、紙で作った魚を背中に貼るいたずらを楽しむ風習もあるそうですよ。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「エイプリルフールについて」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年2月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

今年のエイプリルフールに嘘をつく予定の人は、1割以下

【調査】

今年のエイプリルフールは、嘘をつきますか？（対象：1,000名）

「今年のエイプリルフールは、嘘をつきますか？」という質問については、「嘘をつく予定」が4.2%、「嘘をつかない予定」が76.7%という結果になりました。

嘘をつく相手は、「友人」

【調査】

誰に嘘をつく予定ですか？（対象：1,000名）※回答数1021人

「誰に嘘をつく予定ですか？」という質問を複数回答可で行ったところ、「友人」が20人、「同僚、職場の人」「SNS（フォロワー）」が8人という結果になり、「嘘をつかない」が801人と最も多い回答となりました。

エイプリルフールに嘘をついたり、つかれたりしたことがある人は？

【調査】

今までのエイプリルフールに嘘をついたり、嘘をつかれたことはありますか？（対象：1,000名）※回答数1285人

「今までのエイプリルフールに嘘をついたり、嘘をつかれたことはありますか？」という質問を複数回答可で行ったところ、「嘘をつかれたことがある」は411人、「嘘をついたことがある」が304人という結果になりました。嘘をついたりつかれたりしたことがある人は一定数いるようです。

イギリスのエイプリルフールは、嘘をついていいのは午前中のみって知っている？

【調査】

イギリスでは、嘘をついていいのは午前中のみという習慣があることを知っていますか？（対象：1,000名）

「イギリスでは、嘘をついていいのは午前中のみという習慣があることを知っていますか？」という質問については、「知っている」が19.4%、「知らない」が80.6%という結果になりました。（筆者も知らなかったので驚きました！）

エイプリルフールの思い出や意見があったら教えてください！

今回は、「エイプリルフールに関連して思い出や意見があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「友達（部下）が 退職届らしきものを 持ってきて ドキドキしながら見たら、なかには「今日はエイプリルフールです」と書いてあったこと」

「友人が恋人と結婚すると聞いて、本当に嬉しかったのにエイプリルフールでがっかりした」

「中学生ごろに友人同士で嘘をつくと言う習慣をやっている人がいたけれど、そんな罪のある嘘ではなかったので許せた。嘘の内容にもよると思う」

様々な回答がありましたが、エイプリルフールについて、「許すかどうかは嘘の内容による」という意見が多く見られました。特に幼い頃の思い出を教えてくださった方が多かったです。人を傷つけない、ジョークのような嘘だと楽しいエイプリルフールになるかもしれませんね。

エイプリルフールに行われている企業の「嘘」！？

毎年、SNSなどで企業アカウントの面白い投稿が話題になっていますが、エイプリルフールに面白い企画を行っている企業もあるようなので、紹介します。

「経歴、詐称してください」僕と私と株式会社

Z世代向けの企画やエモーショナルなマーケティングを手がける僕と私と株式会社が「嘘の履歴書採用」を実施しました。

これは、2023年から始まった企画で、エイプリルフールから2週間に限り、嘘を書いた履歴書でのエントリーを受け付けているそうです。実際の採用者との出会いにつながっていると言うので、すごく面白いですよね！

フェイスパック「ゆうパック」日本郵政株式会社

日本郵政は、2024年のエイプリルフール企画で話題になったフェイスパック「潤い速達 ゆうぱっく」を製品化し、2025年4月1日から都内10ヵ所の郵便局で配布しました。

宅配サービスの「ゆうパック」と掛け合わせた赤色のフェイスパックが話題となり、公式Xでは7万件を超えるいいねが集まったそうですよ。

こちらもすごく面白い企画です。

今年のエイプリルフールにはどのような企画が実施されるのか楽しみですね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=108998