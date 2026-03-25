【ピンクムーン×サウナ】4/2（木）“ととのい”の先で、春の満月に出会う夜。おふろcafeかりんの湯で天体観測イベントを開催|千葉県

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（所在地：千葉県香取市）が運営する「おふろcafeかりんの湯」では、2026年4月2日（木）、年に一度の春の満月「ピンクムーン」を楽しむ天体観測イベントを開催いたします。

4月の満月は「ピンクムーン」と呼ばれ、北米で春に咲くピンク色の野花にちなんで名付けられたとされています。

月そのものがピンク色に見えるわけではありませんが、春の訪れを感じさせる満月として親しまれており、2026年の東京では4月2日（木）11:11頃に満月を迎えます。

当日は、男女共用のサウナガーデンにVixenの天体望遠鏡「ポルタIIA80Mf」を設置し、スタッフのサポートのもと、どなたでも気軽に観測をお楽しみいただけます。

月面のクレーターや模様を観察しながら、春の夜風とともにゆったりと空を見上げる、かりんの湯ならではのひとときをご提案します。

さらに当館では、専属の熱波師によるアウフグースイベントも毎日実施。

ロウリュで身体を温めたあとデッキで夜空を見上げ、望遠鏡をのぞき込む。

“ととのい”の延長線上にある月見時間は、ただ湯につかるだけではない新しい温浴体験を提案いたします。

【ピンクムーン天体観測イベント】概要

開催日時：2026年4月2日（木）19:00～20:45

会場：おふろcafe かりんの湯 サウナガーデン

参加方法：自由（予約不要）

参加費：無料（入館料別）

観察方法：天体望遠鏡は順番にご案内／スタッフサポートあり

備考：天候により中止・内容変更の場合があります／防寒具の持参を推奨

【おふろcafe かりんの湯】公式HP

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

【ピンクムーン天体観測イベント】

https://www.thefarm.jp/topics/31756/

温泉×天体観測で味わう、春の夜

吹き抜けの設計が生む開放感の中で、昼は光と風を、夜は広がる夜空を感じられるサウナガーデン豊かな自然と静けさに抱かれた農園リゾートTHE FARM。都心からほど近い場所にありながら、夜には星空が広がる

農園リゾートTHE FARM内に併設された、おふろcafe かりんの湯。

千葉県香取市にあるこの場所は、都心から約90分の近さにもかかわらず、喧騒を離れて自然の静けさに身をゆだねられる環境にあります。

温泉・サウナでじんわりと温まり、外気浴で呼吸を整えたあと、ふと夜空を見上げる。

そんな“ととのい”の先にある時間こそ、かりんの湯ならではの楽しみ方。

夜空と向き合う余白まで味わえる、特別なひとときをお届けします。

初心者でも気軽に楽しめる天体望遠鏡

会場にはVixenの天体望遠鏡（ポルタIIA80Mf）を設置し、スタッフが観測をサポートします。

本格的な天文講座ではなく、「初めてでも気軽に楽しめること」を大切にした内容のため、天体観測が初めての方やお子さま連れでも安心してご参加いただけます。

夜空を見上げるだけじゃない。かりんの湯が提案する新しい温浴体験

1,500m地下から汲み上げた天然温泉で身体の芯までぽかぽかに。メタケイ酸も豊富な保湿力の高い美肌の湯。

満月を眺める時間はそれだけでもどこか特別ですが、実際の天体観測は「夜はまだ少し冷える」「望遠鏡は難しそう」「何を見ればいいのか分からない」と、少しハードルを感じやすい体験でもあります。

今回のピンクムーン観測イベントでは温泉やサウナでじんわりと身体を温め、外気浴で気持ちを整えたその先に、望遠鏡で月をしっかり観るという温浴施設ならではの流れをご用意しました。



“寒いからすぐ終わる夜空時間”ではなく、“心地よく味わうための月見時間”へ。

かりんの湯だからこそできる、春の満月の楽しみ方をご提案します。

当日の過ごし方イメージ

1.まずは天然温泉やサウナで身体を温める

2.サウナガーデンに出て、ハンモックやリクライニングチェアから夜空を見上げて外気浴

3.天体望遠鏡をのぞきながら、スタッフのサポートで月の変化を観察する

4.観察の合間は、館内でゆったり休憩（コミック・ハンモック等）／館内の食堂で食事もOK

男女で一緒に楽しめる“サウナ×熱波×夜空”

【毎日無料開催】アウフグースイベント男女共用サウナ

サウナガーデンには、男女で一緒に利用できる男女共用サウナ（※館内着もしくは水着着用）があり、

同じ景色・同じ温度感を共有しながら“ととのい”の時間を過ごせます。カップルや友人同士、家族でも楽しみやすいのが特長です。

また当館では、毎日16:00と20:00に「アウフグースイベント」を開催しています。

香りと音楽、タオルパフォーマンスで、サウナ初心者の方でも参加しやすいコンテンツです。

※アウフグースとは、熱したサウナストーンにアロマ水を掛けて蒸気を発生させ、タオル等であおいで熱波を送るサウナイベントです。

※開催時間は変更となる場合があります。

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営