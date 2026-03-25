【上大岡店】運動初心者向けのパーソナルマシンピラティス「Verum」が2026年3月新規オープン！

Verumについて

株式会社Verum

Verumはストレッチやピラティスエクササイズでまずは整えてからのボディメイクがコンセプトのピラティス×パーソナルジムです

デスクワークの普及や運動量が低下した現代人の特徴としてほとんどの確率で姿勢不良や筋のアンバランスが生じています。

この状態でトレーニングを行っても狙った筋肉に刺激が入りにくいだけではなく、怪我のリスクが上がってしまいます。

コンディショニングを取り入れることによって怪我のリスクを最小限に減らし、お客様を理想の身体に導いていきます！

上大岡店はよりマシンピラティスに力を入れた店舗になります！

問い合わせ先WEBサイト:https://realme-gym.com/kamiokapilates/

Verumの強み

Googleマップ口コミ数大船エリアNo.1

ダイエット、ボディメイクだけじゃなく機能改善も対応

マシンピラティスなどの機材が充実

※口コミ数は2026年3月1日時点での大船エリアのパーソナルジムでの調査

こんな方におすすめです

サービス内容

1.マニュアルではなく完全オーダーメイドのトレーニングプログラム

パーソナルトレーニングではお客様の目的、運動習慣、既往歴、姿勢、柔軟性、筋力などを評価した上でトレーニングプログラムを作成いたします。マニュアル通りの指導ではなくお客様に合わせたメニューをご提案します！

２.筋膜リリース、ストレッチで硬くなっている筋肉をほぐす

多くの方がデスクワークやスマホの普及で特定の部位、筋肉が凝り固まっています。この状態でトレーニングを行ってしまうと怪我のリスクが高くなったり、太ももや二の腕が無駄にゴツくなってしまうといったことが起こりえます。

まずは普段頑張りすぎている筋肉を緩めていきます。

3.ピラティスマシンで体を整えていく

リフォーマー、タワー、チェアなど様々なマシンを使ってインナーマッスルや腹筋、モモ裏などを弱くなりやすい筋肉を狙って鍛えていきます！

肩こり腰痛などの不調の改善からダイエット、ボディメイクまで幅広いお悩みに対応致します！

キャンペーン情報

上大岡店新規オープンキャンペーン

体験レッスン9,900円→2,000円!

入会金33,000円→無料！（当日入会の方限定）

超お得な延長プランから入会可能

コース料金

【回数券プラン】

・10回券99,000円（1回9,900円）

・20回券174,000円（1回8,700円）

・30回券246,000円（1回8,200円）

【オープン限定月額プラン（延長プラン）】

・月2回コース18000円（1回9,000円）

・月4回コース32000円（1回8,000円）

・月8回コース60000円（1回7,500円）

※価格はすべて税込です

施設情報

店舗名：パーソナルピラティスVerum

代表者名:池田涼真

住所:神奈川県横浜市港南区上大岡西3-10-1 シティパレス上大岡201号室

アクセス:京急上大岡駅から徒歩9分

営業時間:9::00～22:00（年中無休、不定休）

公式HP :https://realme-gym.com

・鴨居店

https://realme-gym.com/kamoipilatespersonalgym/

・上大岡店

https://realme-gym.com/kamiokapilates/

体験トレーニング、カウンセリング受付中

会社概要

会社概要:株式会社Verum

代表者:池田 涼真

本店所在地:神奈川県鎌倉市大船1-13-7 ステラビル3F

設立:2026年1月5日

資本金:100万円

事業内容:トレーニングジム、フィットネスジム、ピラティススタジオの経営。

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