テレビ大阪プロ野球中継「ナマ虎スタジアム」4月7日 甲子園開幕戦の番組スポンサーとして協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、テレビ大阪で2026年4月7日（火）に放送予定のプロ野球中継番組「ナマ虎スタジアム」の提供スポンサーを務めます。

阪神甲子園球場で行われる本試合の中継は「Ｓｋｙ presents」として関西エリアで放送され、番組中も企業名がさまざまな演出で登場します。また、弊社のテレビCMも集中的に放映される予定です。

■テレビ大阪 プロ野球中継2026「ナマ虎スタジアム」放送予定

2026年4月7日（火）夕方5:25～夜8:54

阪神タイガース 対 東京ヤクルトスワローズ戦

※最大夜9:54までマルチ放送を実施する可能性がございます。

テレビ大阪 「ナマ虎スタジアム」Webサイト

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/tigers/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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