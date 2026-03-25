TIS、生成AI活用により国際ブランド関連業務を効率化する「国際ブランドエンハンス対応支援サービス」を提供開始

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、国際ブランドを取り扱う企業（カード発行会社や加盟店契約会社など）向けに、生成AIを活用してブランドエンハンス対応を効率的に行うための「国際ブランドエンハンス対応支援サービス」を、2026年3月25日より提供開始したことを発表します。

ブランドエンハンスとは、国際ブランド各社がそれらのブランドを取り扱うカード発行会社や加盟店契約会社に対して、ブランド利用に関するルール改定や機能追加、セキュリティ強化などの方針や要件を提示する取り組みです。ブランドエンハンスは年に数回実施され、決済の安全性確保や最新技術の導入を継続的に推進するための重要なプロセスとして位置づけられています。そのため、カード発行会社や加盟店契約会社は、その内容を正確に把握したうえで、速やかに整理・対応することが求められます。

「国際ブランドエンハンス対応支援サービス」では、生成AIとTISのカード業界における専門知見を活用し、ブランドエンハンスで配布される大容量のデータを日本語のフォーマットへ整理します。さらにAIチャット機能を通じて、改定内容の確認や影響範囲の把握を行うことで、ブランドエンハンス対応における初期分析や内容整理にかかる工数を約3割削減※1します。現時点ではVisaおよびMastercardを中心に提供を開始し、今後は順次国際決済ネットワーク（対象の国際ブランド）の拡大を予定しています。

ブランドエンハンス対応のイメージ

※1 TIS社内検証

背景

キャッシュレス決済の普及に伴い、国際ブランドを通じた決済は社会インフラとしての重要性を一層高めており、決済の安定性や安全性自体を継続的に確保することは、カード事業を展開する企業にとって重要な責務となっています。一方、各国際ブランドが提供する最新機能を活用し、最新のセキュリティ要件に対応するには、ブランドエンハンス対応が不可欠です。しかし、ブランドエンハンス対応は取り扱う情報量が多く、業務全体を効率化できるサービスは展開されていないため、各企業内の対応においては一定の工数や専門性が求められる状況がありました。効率化ツールの開発による内製化なども難しい状況が続いており、現在でも多くの企業では担当者が数ヶ月かけて手作業で資料を確認・チェックリストを作成するなど、対応負荷が高まりやすい状態となっています。

年に数回実施されるブランドエンハンス対応では、国際ブランドごとに約1,000ページに及ぶ英語の資料が配布されることもあります。カード発行会社や加盟店契約会社はそれらの資料を翻訳し、機能追加やセキュリティ強化といった項目ごとにチェックリストを整理したうえで、対応を進める方法が一般的です。

このような背景を受け、TISのカード基幹システムの開発・運用とブランドエンハンス対応の経験を活かした「国際ブランドエンハンス対応支援サービス」の提供開始に至りました。開発にあたっては、TISがプレミアティアサービスパートナーを務めるアマゾン ウェブ サービス（AWS）が持つ生成AI技術「Amazon Bedrock」を活用しています。

「国際ブランドエンハンス対応支援サービス」の概要

「国際ブランドエンハンス対応支援サービス」は、AWSのAI専門・業界専門のスペシャリストによる技術支援を受けて開発・提供します。約1,000ページに及ぶこともあるブランドエンハンスの関連資料を翻訳、チェックリスト形式に整理したうえで、カード発行会社や加盟店契約会社向けにAIチャットサービスとして展開します。主な活用メリットは以下の通りです。

＜活用メリット＞- ブランドエンハンスの内容整理にかかる工数を従来比3割削減

国際ブランドが発行するブランドエンハンス関連資料の翻訳からチェックリストの作成までの工数を、手作業で実施した場合と比較して約3割削減

- AIチャットによるブランドエンハンス詳細把握と組織対応力の向上

AIチャット機能を通じて、ブランドエンハンス対応内容の詳細を迅速に確認することが可能となり、組織全体の対応力向上を実現

- 分析漏れ・確認漏れを防ぎ、透明性の高い管理を実現

分析プロセスや判断履歴を可視化し、改定内容の反映漏れや属人化リスクを抑制。AI処理と人による確認履歴を明確に管理することで、監査・検証において、判断根拠や対応履歴を明確に説明できる環境を実現

チェックリストのイメージ

「国際ブランドエンハンス対応支援サービス」の詳細は以下よりご参照ください。

https://www.tis.jp/service_solution/internationalbrand-enhancement-supportservice/

今後について

国際ブランドカードを発行する企業や加盟店管理業務を行う銀行等を中心に展開を進め、2027年度までに10社への導入を目指します。さらに、対応する国際ブランドの増加やPCI DSS、レギュレーション対応の支援などメニューの追加・検討を進めます。

またTISでは、カード業界の業務課題解決に向け、AIやデータ活用による支援サービスの提供を進めており、本サービスは生成AIを活用した新たな取り組みとして位置付けています。今後は、カード業界の取引先企業と共同で各業務領域における課題の明確化を進め、将来的には業界特化の生成AIソリューション群のプラットフォーム提供を計画しています。

TIS株式会社について（https://www.tis.co.jp/）

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としたさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

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