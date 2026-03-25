【新発売】体育祭・文化祭のクラスTシャツにキラキラ革命！ラインストーン加工クラTが2,500円～で新登場｜クラT専門店FOXMIMI

株式会社TWOH

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クラスTシャツ（クラT）の作成専門店「FOXMIMI（フォックスミミ）」（運営：株式会社TWOH、所在地：神奈川県横浜市）は、ラインストーン（キラキラ装飾）入りのクラスTシャツを2,500円～・最短2週間以内で作成できる新サービスの提供を開始しました。

キラキラ輝くラインストーン加工のクラスTシャツをこの価格で提供するのは業界初水準。体育祭・文化祭・卒業記念など学生のあらゆるシーンで使えるデザインをLINEで簡単に相談・注文できます。

🆕 NEW！ラインストーン入りクラTが2,500円～ キラキラ輝くラインストーン加工を施したクラスTシャツが、1枚あたり2,500円～で新登場。グリッタープリントとの組み合わせも可能で、体育祭・文化祭で圧倒的に目立つデザインが実現できます。

LINEで完結する簡単注文 デザイン相談から見積もり・注文まで、すべてLINEで完結。デザインの知識がなくても、希望を伝えるだけでプロがデザイン案を無料で作成します。

⚡ 最短2週間以内のスピード納品 体育祭・文化祭の直前でも間に合う最短2週間以内の納期を実現。急ぎの注文にも柔軟に対応しています。

10枚から注文可能・全国送料無料 クラス全員分を10枚からまとめて注文可能。全国どこでも送料無料でお届けします。

■ ラインストーンクラTが新登場した背景

近年、体育祭や文化祭でクラスの個性を表現するため、キラキラ輝くラインストーン加工のクラスTシャツへの需要が急増しています。しかし従来はコストが高く、多くの学生にとって手が届きにくい存在でした。FOXMIMIは独自の仕入れルートと製造工程の効率化により、ラインストーン加工クラスTシャツを2,500円～という価格での新提供を実現。「かわいいクラTを安く作りたい」という学生の声に応えます。

■ サービス概要

サービス名クラT専門店FOXMIMI ラインストーンクラT価格2,500円～（1枚あたり、枚数・デザインにより変動）最低注文枚数10枚～納期最短2週間以内送料全国無料相談方法LINE（24時間受付）URL

https://foxmimi.jp/glitter.html

■ 会社概要

会社名株式会社TWOH所在地神奈川県横浜市事業内容クラスTシャツ・オリジナルTシャツの企画・製造・販売URL

https://foxmimi.jp/

■ お問い合わせ

株式会社TWOH／クラT専門店FOXMIMI LINE：https://line.me/R/ti/p/%40028khjgd URL：https://foxmimi.jp

ライトストーン例１ライトストーン例2