株式会社旭東ソリューションズ、世界最大級のセキュリティ展示会「ISC West 2026」に出展

株式会社旭東トレーディング

株式会社旭東ソリューションズは、2026年3月に米国ラスベガスで開催される国際セキュリティ展示会「ISC West 2026」に出展いたします。

本出展は、当社が日本市場において培ってきた品質管理および運用ノウハウを基盤に、グローバル市場への展開を進める取り組みの一環となります。

出展の背景

近年、セキュリティ分野においては「安定性」「信頼性」「データの取り扱い」に対する要求が高まっています。当社では、日本国内での品質管理および運用実績をもとに、長期安定運用を重視した製品・ソリューションの提供に取り組んでおります。

ISC West 2026では、こうした取り組みを海外市場に向けて発信いたします。

出展内容

本展示では、以下の内容を中心にご紹介予定です。

- 日本生産を中心とした監視カメラおよび関連システム- 品質管理体制および長期運用を前提とした製品設計- 映像処理およびAI解析機能（用途に応じた活用方法の提案）- データの取り扱いおよびシステム運用に関する取り組み

出展製品（一部抜粋）

今回は、用途に応じたラインアップとして、以下の監視カメラ製品を展示予定です。

・KC-3A1D5FI-M

（5MP 固定焦点 IRドーム型カメラ）

高解像度（5MP）に対応した屋内外向けドーム型カメラ。赤外線照射（最大約30m）により低照度環境でも安定した映像取得が可能です。

人・車両の分類機能やmicroSD（最大512GB）対応など、実用性を重視した仕様となっています。

KC-5AF1B5V05ILW-MS

（5MP 可変焦点 フルカラーバレット型カメラ）

フルカラー撮影に対応した高性能バレット型カメラ。最大約80mの赤外線照射に対応し、低照度環境でも視認性の高い映像を提供します。

内蔵マイク・スピーカーに加え、顔検出や人・車両分類などのスマート監視機能を搭載しています。

展示ブースイメージ

今回の出展について

本展示会への出展を通じて、当社の製品および取り組みについて広く紹介するとともに、海外市場におけるパートナー企業との連携強化および新規取引の創出を目指します。また、現地で得られる市場ニーズやフィードバックをもとに、今後の製品改善およびサービス向上に活かしてまいります。

展示会概要

展示会名：ISC West 2026

会期：2026年3月25日（水）～3月27日（金）

会場：Venetian Expo（米国ラスベガス）

ブース：17137

会社概要

会社名：株式会社旭東ソリューションズ（Kyokuto Solutions Inc.）

事業内容：

●AI・IoT・クラウド・映像処理などの先端技術を活用したソリューションの企画・開発・販売・運用・保守

●監視カメラや関連機器を含むセキュリティソリューションの提供

●システム導入から運用支援のサービスの提供

本件に関するお問い合わせ先

株式会社旭東ソリューションズ

お問い合わせフォーム：https://ktsols.co.jp/inquiry/