カナヘイの小動物「Happy Usagi day!」記念グッズ、渋谷ロフト6階の「3DME」エリアにて 3月末まで期間限定販売中
株式会社イメージ・マジック
■商品ラインナップ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/85001/table/32_1_b6690d10780eded8e62f463478741087.jpg?v=202603250251 ]
【開催概要】
【関連情報】
新規事業企画部 IP事業担当
【会社情報】
社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）
株式会社イメージ・マジック（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）は、人気キャラクター「カナヘイの小動物」の「うさぎ」の誕生日を祝した「Happy Usagi day!」記念グッズを、渋谷ロフト6階「3DME（スリーディーミー）」エリアにて、2026年3月11日（水）から3月31日（火）までの期間限定で販売しております。
本商品は、2026年1月より対象店舗 および 公式オンラインストア「カナヘイの小動物 ゆるっとストア(https://kanahei.shop/)」でも展開されており、「うさぎ」の可愛らしさが詰まったコレクション性の高いアイテムを取り揃えています。
■商品ラインナップ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/85001/table/32_1_b6690d10780eded8e62f463478741087.jpg?v=202603250251 ]
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※本販売ではノベルティの配布はございません。
【開催概要】
店舗名：3DME（スリーディーミー）渋谷ロフト店(https://3dme.jp/studio#shibuyaloft)
所在地：東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト6階
開催期間：2026年3月11日（水）～3月31日（火） ※現在開催中
営業時間：11:00～21:00（※渋谷ロフトの営業時間に準ずる）
【関連情報】
株式会社イメージ・マジック イベント情報
公式X：https://x.com/IM_event_info
お問い合わせ
■ 商品に関するお問い合わせ
対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）
新規事業企画部 IP事業担当
goods@imagemagic.co.jp
【会社情報】
社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）
代表：山川 誠
資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）
本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F
https://imagemagic.jp/