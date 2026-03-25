【期間限定】メモリアコリーナ伊豆80-Memoria Collina IZU80が1人1泊11,000円～の直前割・小学生以下無料のファミリープランを販売開始！

株式会社ブッキングリゾート

公式サイト：https://www.izu-dogresort.com/

伊豆の山に囲まれたサイトでオーシャンビューグランピング

静岡県・伊豆エリアに位置する 「Memoria Collina IZU80-メモリアコリーナ伊豆80」 が、最大20%OFFの1人1泊11,000円～で宿泊できる「直前割プラン」と、小学生以下が無料になるファミリープランの販売を開始しました。

急なご旅行や週末のお出かけにも最適で、ご家族や愛犬との特別なひとときをこれまで以上に気軽にお楽しみいただけます。

◆2つの新プランを販売開始

１.《1人1泊11,000円～》最大20%OFF！直前割プラン〈食事選択可〉直前割プラン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/681_1_c924cf6b88c2c2cb3326af2c66d37bd3.jpg?v=202603250251 ]直前割プランの詳細はこちら :https://www.489pro-x.com/ja/s/memoria-collina-izu80/search/?plans=19&pre=1

２.《小学生以下無料》お子様連れに最適なファミリープラン〈食事選択可〉ファミリープラン[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/681_2_a4f2fcbd49a709c7fee208a4b96a2ad3.jpg?v=202603250251 ]Familyプランの詳細はこちら :https://www.489pro-x.com/ja/s/memoria-collina-izu80/search/?plans=20&pre=1

◆「メモリアコリーナ伊豆80-Memoria Collina IZU80」とは

プライベートドッグランで遊ぶ家族

伊豆の美しい自然と海を望むロケーションに佇む、「メモリアコリーナ伊豆80」。

収穫体験や、愛犬とともに過ごすかけがえのない時間を楽しめるオーシャンビューのグランピング施設です。自然と触れ合いながら、大切なご家族の一員である愛犬と過ごす特別なひとときをご提供いたします。また、ペットフレンドリーな宿として、愛犬はもちろん飼い主様にも快適にお過ごしいただける、充実したサービスをご用意しております。

管理棟のドリンクバー全プラン飲み放題付き

約50種類以上のドリンクを自由に楽しめるオールインクルーシブサービスを提供。

ソフトドリンクだけでなく、地酒などのアルコールも豊富に取り揃えております。充実したドリンクで、ご家族皆様がお楽しみいただけます。

※飲み放題のご利用可能時間【15:00～20:30】翌朝【7:30～10:00】

※BARスペース（キッチンカー）でのご提供時間【15:00～22:00】まで（別途料金）

プライベートドッグランペットフレンドリーな宿

プライベートドッグランを完備し、無料でわんちゃんの夕食をプレゼント。さらにチェックイン時にはウェルカムわんちゃんおやつもご用意。愛犬も満たされる充実したサービスを提供しております。

収穫体験野菜の収穫体験

施設内の農園では、野菜の収穫体験をお楽しみいただけます。収穫した野菜は、その日の夕食（バーベキュー）で味わうことができるのも魅力です。ソラマメやズッキーニなどの成長に触れながら学べる体験は、お子さまの食育にもぴったり。

自然の恵みと食べる喜びを感じていただけます。

自然を味わう食体験

新鮮な食材や地元特産品を厳選し、夕食にバーベキューを、朝食に和食をご提供しています。特に野菜にはこだわり、施設内で収穫したものや産地直送の珍しい食材などを使用。

快適な眠りと心地よい目覚めを

ご宿泊のみなさまに心地よくお休みいただけるよう、シモンズ製ベッドを採用しております。

ドームテントは全部で４種類あり、それぞれ異なるコンセプトの内装が魅力的。ワンちゃんと一緒に泊まれるドームもあり、愛するペットと共にやすらぎのひと時をお過ごしください。

きめ細やかなサービスが魅力の「メモリアコリーナ伊豆80-Memoria Collina IZU80」。急なご予定には直前割プランを、ご家族でのご滞在にはファミリープランをご活用いただき、この春の特別な思い出となるひとときをお気軽にお過ごしください。

公式サイトを見る :https://www.izu-dogresort.com/

◆施設概要

施設名 ：メモリアコリーナ伊豆80-Memoria Collina IZU80

所在地 ：〒414-0001 静岡県伊東市宇佐美3400-1

公式サイト：https://www.izu-dogresort.com/

いぬやどサイト：https://www.pet-inu-yado.com/space/glamping/memoria-collina-izu80/

リゾグラサイト：https://www.resort-glamping.com/accommodation/memoriacollinaizu80/

◆アクセス

お車でお越しの方：

東京・横浜方面より

東名高速道路～小田原厚木道路「厚木IC」～「石橋IC」～国道135号線経由で約120分

静岡・浜松方面より

東名高速道路「沼津IC」～伊豆縦貫自動車道～国道136号線～伊豆中央道～国道135号線経由で約90分

電車でお越しの方：JR伊東線「宇佐美駅」宇佐美駅よりタクシーで約6分（約2.8km）

※宇佐美駅より無料送迎もございます。

ご希望の方は、ご予約時またはご宿泊日の前日までに到着時間をお知らせください。

お迎え対応時間：15:00～18:00

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp