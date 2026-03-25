iKala、企業のAI変革をテーマにした新シンポジウム 「Connection Day」を開催

iKala Japan 株式会社

2026年3月24日

台湾・台北発

AIトランスフォーメーションをグローバルに支援するiKalaは、企業のAI導入・活用をテーマにした新たなフォーラム「Connection Day」を立ち上げることを発表しました。本イベントは年2回開催予定で、各業界のリーダー、テクノロジーの専門家、組織のキーパーソンが一堂に会し、AIがビジネスにもたらす変革について議論します。

第1回となる本イベントは、2026年4月1日（水）14:00～16:30、台湾・台北のCORNER MAX 多機能展示ホールで開催します。

iKala Connection Day

■ 開催の背景

近年の調査によると、2025年には88%の企業がAIを導入した一方、AIプロジェクトの95％は期待した成果を得られていないとされています。

iKalaはこうした現状を踏まえ、本イベントを通じて、企業が「成功する5%」へと移行する実践的な知見とソリューションの提供を目的としています。

また、NVIDIA CEO ジェンスン・フアン氏はGTC 2026において、「現在はエージェント型AIの転換点にある」と指摘している通り、AIエージェントの活用を前提としたデータ基盤の再構築が今後の競争優位の鍵となります。

Connection Dayでは、こうした次世代AI時代への組織変革の実現に焦点を当てます。

■ 主なプログラム

- iKala共同創業者兼会長であり、2026年アイゼンハワーフェローであるSega Chengによる基調講演「GEO（Generative Engine Optimization）時代におけるAI主導型組織への転換」- AI時代の検索環境におけるブランド可視性を最適化する新ソリューション「GEO」の発表- Google CloudおよびCloudADを含む業界リーダーによるパネルディスカッション「企業におけるAI変革の実践アプローチ」- AIおよびAIエージェントを活用した業務効率化・意思決定高度化・組織文化変革の事例紹介- iKalaのAIマーケティング統合フレームワークの紹介（Nexus：エンタープライズAIプラットフォーム × KOLR：マーケティングインテリジェンス）- 最新AIプロダクトを体験できるインタラクティブ展示ゾーンの紹介

■ コメント

iKala 共同創業者兼会長

Sega Cheng

「Connection Dayは、AI導入を阻む課題――データの分断、組織的障壁、セキュリティや規制への懸念――に関する市場の声から生まれました。本イベントを通じて、これらの課題に対する解決策を業界全体で共有し、iKalaの技術とともに企業のAI変革を加速させていきたいと考えています。」

■ 参加方法

本イベントは事前登録制となっております。

参加をご希望の方は、以下よりお申し込みください。

（※定員に達し次第、受付終了）

参加登録はこちら(http://reurl.cc/A9gQLe)

■ iKalaについて

iKalaは2011年に設立され、AIとデータを企業の中核に据えることで、より迅速かつ高度な意思決定を支援しています。企業のファーストパーティデータと、数十億規模のグローバルソーシャルデータを組み合わせ、AIによるインサイトと意思決定支援を提供しています。

台湾に本社を置き、世界190以上の国・地域で事業を展開。1,000社以上の企業および50,000以上のブランドにサービスを提供し、Fortune 500企業にも導入されています。

■ 公式サイト

www.ikala.ai(https://ikala.ai/)