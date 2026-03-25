【イベントレポート】3日間で来場者数７万人突破！FLAFFY主催「ジャパンわんこエキスポ2026 in 駒沢公園」

株式会社FLAFFY

“ペットとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、国内最大級の犬情報メディア事業や愛犬服リメイクサービスを展開する株式会社FLAFFY（本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙）は、3月20日(金・祝)～22日(日)、東京・世田谷区の駒沢オリンピック公園にて「ジャパンわんこエキスポ2026 in 駒沢公園」を3日間にわたり開催し、盛況のうちに終了いたしました。会場には多くのわんちゃんと飼い主様が来場し、全国から集まった多彩なペット関連ブランドやキッチンカー、ステージコンテンツ、フォトスポットなどが来場者を魅了しました。愛犬家とその愛犬が一緒に楽しめるコンテンツがそろい、終始笑顔があふれるイベントとなりました。

■イベント当日の様子

今回、初開催となった駒沢公園では、広々とした中央広場の開放的な空間を活かし、ご来場者の皆さまにお買い物や各種コンテンツを存分にお楽しみいただきました。前回から規模・コンテンツともに大きくパワーアップし、約７万人のわんちゃんと愛犬家の皆さまにご来場いただくなど、大盛況の3日間となりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A7SLDrnI6f4 ]■ペットに関する多彩なブースが約180店舗、全国各地から大集結！

3日間にわたり、わんちゃんのおやつやお洋服をはじめ、ヘルスケアや美容など、多彩なペット関連ブランド約180店舗が出店しました。来場者は会場に並ぶアイテムの中から、おやつやファッション用品、健康ケア用品などを実際に手に取り、試し、購入するなど、愛犬との暮らしをより豊かにするアイテム探しを楽しんでいました。それぞれが思い思いの時間を過ごし、会場は笑顔があふれるひとときとなりました。（出店者一覧はこちら：ジャパンわんこエキスポ 2026 in 駒沢公園(https://japan-wanko-festa.com/wanko-expo)）

当日は、ご来場できなかった飼い主様たちにも楽しんでいただくために、Instagramにてライブ配信を行いました。FLAFFY.meの公式Instagramアカウント（@flaffy.me）(https://www.instagram.com/flaffy.me?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)にて、アーカイブ動画を公開中です。

＜ライブ配信アーカイブ動画＞

出店者紹介前半：

https://www.instagram.com/reel/DWIgs4UErOD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DWIgs4UErOD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

出店者紹介後半：

https://www.instagram.com/reel/DWItc7vksdW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DWItc7vksdW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■3日間で約1,000人が参加！犬種別オフ会が大盛り上がり！

FLAFFY主催イベントの定番企画である「犬種別オフ会」には、今回も多くの飼い主の皆さまとわんちゃんが集まり、大きな賑わいを見せました。わんちゃんに優しい人工芝のドッグランスペースで実施され、わんちゃんたちがのびのびと楽しむ様子が各所で見られました。

また、飼い主同士の交流も活発に行われ、リアルな会話や名刺交換を通じて親交を深める姿も多く見られました。さらに、オフ会参加者を対象とした景品企画も実施し、じゃんけん大会では会場が笑顔と歓声に包まれるなど、終始和やかな雰囲気の中、盛り上がりを見せました。

■大注目のステージコンテンツ！初企画のコンテンツも大盛況！

大注目のステージコンテンツでは、定番の「デコバギー選手権」をはじめ、「わんわんクイズ大会」「イベントカラーオフ会」「珍しい犬種さんあつまれ！」など、多彩な新企画を実施しました。

さらに、今回のイベントテーマ「わんわん学園」に沿った「わんわん入学式」では、黄色のわんわん幼稚園帽を被ったたくさんの可愛いわんちゃんたちと愛犬家の皆さまにご参加いただき、会場を彩りました。毎回大人気の「わんわんお名前ビンゴ大会」は開催回数を1日2回に拡大し、より多くの皆さまにお楽しみいただきました。ステージ前では参加者同士が一体となってビンゴを楽しむ姿が見られ、会場全体が盛り上がるひとときとなりました。

＜スペシャルゲスト登壇で大盛況だった『ワン上等』＞

やんちゃなわんちゃんたちが集まるオフ会「ワン上等」では、元気いっぱいのわんちゃんたちと愛犬家の皆さまが一堂に会し、会場は終始にぎやかな雰囲気に包まれました。さらに、スペシャルゲストとしてギャル愛犬家のきぃぃりぷ（鈴木綺麗）さんが登壇し、ステージは一層の盛り上がりを見せ、笑顔と歓声があふれるひとときとなりました。

■過去最大数！７つのフォトスポットが大好評！

・ペットゴー学園「わんわん入学式」

ペットゴー株式会社協賛のフォトスポットでは、教室風のセットの中で、多くのわんちゃんたちが入学式風の記念撮影を楽しみました。ランドセルを背負った愛らしい姿も多く見られ、飼い主の皆さまにもご好評をいただきました。また、ご自身の愛犬の名前を黒板に書ける演出も人気を集め、思い出に残る一枚を撮影できると喜ばれていました。さらに、フォトスポットで配布された入学証書も好評で、一緒に写真を撮影される姿が多く見られました。

・フラッフィーくんモニュメント

前回に引き続き、イベントキャラクター「フラッフィーくん」のフォトスポットも大好評を博しました。高さ約3メートルの巨大なフラッフィーくんが笑顔で来場者の皆さまをお迎えし、連日長蛇の列ができるほどの人気ぶりでした。

・大正製薬「わんビオフェルミンS」

大正製薬株式会社の「わんビオフェルミンS」フォトスポットでは、愛犬が“パッケージになりきり”撮影できるユニークなブースが登場し、会場でもひときわ賑わいを見せていました。来場者の皆さまは愛犬をパッケージ内に収め、思わず笑顔がこぼれるような写真撮影を楽しまれていました。

・わんこ証明写真

大好評の「わんこ証明写真」ブースでは、株式会社エポスカードとのコラボ企画が連日人気を集め、整理券を求めて多くの来場者が訪れました。イベント限定のオリジナルフレームも用意され、愛犬との撮影がより特別な一枚として喜ばれていました。

また、わんちゃんのキュートな表情を収めた証明写真をそのままエポスペットカードに使用できる点も魅力となり、飼い主の皆さまから大変ご好評をいただきました。

・韓国レシートセルフ撮影機

韓国レシートセルフ撮影機ブースも終日多くの来場者で賑わい、たくさんの方にご利用いただきました。気軽に“特別な一枚”を撮影できる韓国スタイルのセルフ撮影機は話題を集め、イベントでも定番の人気コンテンツとなっています。撮影後のレシート写真を貼るウェルカムボードは、用意されたスペースがすべて埋まるほどの盛況ぶりで、テントの横幕一面にも個性豊かな写真がずらりと並びました。SNS映えするフォト体験として、多くの笑顔が生まれる人気ブースとなりました。

・フラッフィーくん日付パネル

駒沢公園では、フラッフィーくんの日付パネルも登場し、連日人気を集めました。来場者の皆さまが記念撮影を楽しみながら、思い出の一枚を残される姿が印象的でした。

・ステージ

ステージ前はフォトスポットとしても注目を集め、ステージコンテンツの合間には連日多くの来場者が写真撮影を楽しみ、長蛇の列ができるほどの人気ぶりでした。

・来場者スナップ

初開催となった駒沢公園では、愛犬とのひとときを楽しむ多くの来場者で賑わいました。お気に入りのグッズを探したり、フォトスポットで記念撮影を楽しんだりと、イベントならではの光景が会場のあちこちに広がっていました。そんな当日の雰囲気をより感じていただけるよう、来場者の皆さまのスナップをご紹介します。

■人工芝のドッグラン

今回のイベントでもドッグランを設置し、多くのわんちゃんと愛犬家の皆さまにご利用いただきました。人工芝を敷いた快適な空間の中で、わんちゃんたちは安心してのびのびと過ごし、会場には終日活気があふれていました。

■「わんわん幼稚園帽」やアクキーなど、イベント限定グッズも大好評！

今回のイベントでは、わんちゃん用の帽子「わんわん幼稚園帽」や、愛犬の写真をはめて持ち歩ける「フラッフィーくんなりきりアクキー」、定番の「わんこぴん」、新作のステッカーやクリアファイルなど、多彩なオリジナルグッズを展開しました。これまで以上に充実したラインアップとなり、多くの来場者にお楽しみいただきました。

これらのグッズを身につけて会場を楽しむわんちゃんたちの姿も多く見られ、イベント全体の盛り上がりを一層高めました。

■前回に引き続き、大好評のわんわん抽選会

イベントの大人気企画「わんわん抽選会」では、大人の背丈ほどの高さを誇る巨大抽選機が会場の注目を集め、来場者を大いに楽しませました。順番を待つ間も期待に胸を膨らませる様子が見られ、抽選機を回すたびに笑顔と歓声が広がりました。愛犬と一緒に並ぶご家族の姿や、楽しそうに過ごすわんちゃんたちの様子も各所で見られ、会場全体が笑顔と熱気に包まれる大盛況のひとときとなりました。

■Adoption Park Boardでの譲渡会も大好評

前回に引き続き、ポスター展示形式の譲渡会「Adoption Park Board」では、今回も多くの来場者の関心を集めました。新しい家族を迎えることに真剣に向き合う姿が多く見られ、前回以上の反響と好評を得る結果となりました。動物たちの未来を支えるこの取り組みに、多くの方が共感を寄せ、会場でも温かい応援の声が広がる企画となりました。

■わんこ保健室の設置

イベント開催中は、全国およびインドで40以上の動物病院を展開するアルダ株式会社の獣医師が「わんこ保健室」に常駐しました。専門家によるサポートがあることで、飼い主の皆さまが安心してイベントに参加できたほか、「非常に助かった」「今後も必ず設置してほしい」といった感謝の声も多数寄せられました。会場における安心・安全を支える重要なブースとして、多くの来場者から高い評価を得ました。

■約20店舗のキッチンカーも大盛況！！

全国各地の絶品グルメが楽しめるフードエリアには、約20店舗のキッチンカーが集結し、終日活気にあふれていました。野毛山カレーやホルモン焼きそば、タコライス、ガーリックシュリンプといったボリューム満点のメニューに加え、生チュロスやモンブランクレープ、ベビーカステラなどスイーツも充実し、各ブースには行列ができる賑わいとなりました。

会場にはベンチも用意され、来場者が愛犬とともに食事や休憩を楽しむ姿が見られ、心もお腹も満たされるひとときとなりました。

■イベントを終えて

FLAFFY主催の「ジャパンわんこエキスポ」は、わんちゃんと飼い主が共に楽しみ、学び、交流できる場として、今後も継続的な開催を目指して参ります。愛犬に優しい社会づくりに貢献し、多くの愛犬家とわんちゃんが参加できるイベントを、さらに充実した内容でお届けしていく予定です。次回開催に向けては、より魅力的なコンテンツや体験型企画を用意し、かけがえのないひとときをお届けできるよう努めてまいります。

今回もご参加いただいた出店者の皆さま、ご来場者の皆さまに心より感謝申し上げます。次回は今年6月、お台場にて皆さまのご来場をお待ちしております！

■次回イベント出店に関して

■次回イベント概要

当社は、ペットもヒトも一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」を6月に開催いたします。前回よりもパワーアップしてわんちゃんエリアを充実させ、引き続きヒトも楽しめるキッチンカー等も出店予定です。前回6月に大好評だったクリエーターズフリマも同時開催予定！

わんちゃんと一緒にお食事やお買い物を楽しめる新しい体験を、コンテンツをパワーアップさせてご提供いたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場

【開催日程】2026年6月12日(金)～14日(日)

【開催時間】9:30-16:30

【開催場所】お台場セントラル広場及びプロムナード（東京都江東区⻘海１丁目１)

【想定動員人数】3日間の合計：約70,000名～100,000名

【入場料】無料

【出店費用】130,000円～（ブースサイズ等により変動）

【出店お申込みフォーム】https://forms.gle/1wZ6tscHdRD5ZkSj8

＜ご出店募集についてのお知らせ＞

ご出店につきまして、当初予定していた枠は満了となりましたが、

皆さまからの多数のご要望を受けてエリアを拡大し、追加枠をご用意いたしました。

新規出店のお申し込みは、下記ご出店お申し込みフォームより受け付けております。

▼出店お申込みフォーム

https://forms.gle/1wZ6tscHdRD5ZkSj8

※募集枠が上限に達した場合は、期間内でも受付を終了させていただく場合がございますので

ぜひお早めにお申し込みください。



＜当イベントに関するお問い合わせ先＞

ご不明点などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせくださいませ。

https://forms.gle/1derRLL3qvW3J8hM6

【イベント公式LINE】（今後のイベント出店をご検討されている企業様向け）

URL：https://lin.ee/QPnl9ss

■株式会社FLAFFYについて

【FLAFFY会社概要】

代表：廣田 智沙

本社：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー約19万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2026年3月25日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（18.5万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA

お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me