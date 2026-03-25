3/25～　介護の現場を救いたい！介護施設向けにリライブパワーリストバンドの無料モニタープロジェクトとレンタルサービスを同時開始！

株式会社りらいぶ

株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、介護施設向けに、リライブパワーリストバンドの600施設限定無償モニタープロジェクトと、1か月800円（税込）から利用可能なレンタルサービスを同時に開始しました。

背景

介護業界では、高齢化の進行に伴い介護需要が増加し続ける一方で、人手不足や身体的負担といった課題が依然として深刻です。現場の負担は軽減されるどころか、むしろ増している状況にあります。

また、介護施設をはじめ、リライブウェアの法人導入を検討する現場からは、

「まずは効果を確認してから導入したい」

「コスト面で一括導入が難しい」

といった声も多く、製品が十分に行き渡っていないという課題もありました。

こうした背景から当社では、「より安価に、より手軽に、必要としている方へ届ける」ことを目的とした新たな導入モデルを構築しました。

商品概要

今回対象となる「リライブパワーリストバンド」は、独自技術「リライブエンジン」を搭載した新商品です。

従来のウェア型とは異なり、腕や手首に装着する仕様とすることで、衣服の制約を受けずに使用できる点が特長です。手首や足首にピンポイントで装着できるほか、簡単に着脱が可能なため、スタッフ間での共有利用にも対応しています。

これにより、導入コストを抑えながら、施設単位での運用や検証がしやすい設計となっています。

リライブエンジン技術開発にいたるまでのストーリーはこちら

https://prtimes.jp/story/detail/GbyMwgFvejb

取組概要

新技術「リライブエンジン」新商品「リライブパワーリストバンド」の装着イメ―ジ

今回、新商品の「リライブパワーリストバンド」を、より多くの介護施設にお試しいただきたいという想いから、2つの取組を実施します。

1．【600施設限定】無償モニタープロジェクト

単なる製品配布ではなく、介護現場の負担を本気で支えたいという想いから生まれたプロジェクトです。まずは実際の介護現場で製品を試用いただき、アンケートにご回答をいただくことで活用の可能性の検証を行います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31370/table/103_1_58ec2fdaec0bb8138bfc46e09b7735a2.jpg?v=202603250251 ]

2．【先着50セット（100本）限定】リストバンドレンタルサービス

「まずは全スタッフで試したい」「一括導入前に現場の反応を見たい」という施設様向けに、1か月からでも利用な可能なレンタルプランもご用意。初期費用を抑えながら、施設単位での導入や継続的な運用が可能です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31370/table/103_2_acf5303d5766ff85a3aa39780c22d100.jpg?v=202603250251 ]

これらの取組を通じて、より多くの現場に製品を届けるとともに、介護現場が抱える身体的負担や人手不足といった課題の解決に貢献してまいります。

今後は、導入いただきやすい仕組みづくりを進めながら、介護分野にとどまらず、幅広い現場への展開も視野に入れ、サービスの拡充を図ってまいります。

株式会社りらいぶについて

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2026年2月末時点で累計販売枚数500万着（集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日）を達成しました。高齢者からハードワークの現場、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/