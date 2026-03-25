７年連続 過去最高額を更新中 日光市ふるさと納税 2025年度 14億円を突破！

日光市

栃木県日光市では「ふるさと納税制度」を契機として、ふるさと日光を応援しようとする個人、法人その他の団体から「ふるさと日光応援寄附金」（日光市ふるさと納税）を募集しています。

2019年度から2024年度までの6年間は毎年、市への寄附額が最高額を更新しており、今年度も2026年2月末時点で14億円を突破いたしました。

また、2026年度から秘書広報課内に「もっと！ふるさと納税係」を新設することで組織体制を強化し、地域の魅力ある返礼品提供に取組み、日光市を応援していただく方の増加に努めてまいります。

以下に、日光への旅をさらに充実させる新しい返礼品や人気の返礼品をいくつかご紹介いたします。

◆魅力あふれる旅の返礼品◆

日光市を訪れる際に利用可能な宿泊券だけでなく、滞在中に楽しんでいただける食事券やアクティビティ利用券を次々に加えています。今年度はJALとANA２つの旅行系ポータルサイトも追加して、旅行関連返礼品の内容を充実させています。

旅の返礼品「宿泊と交通セット」［NEW］

写真：東武特急スペーシアXと鬼怒川金谷ホテル

プレミアムな旅で日光を満喫していただくことのできる、人気宿の宿泊券と交通（特急券付乗車券）をセットにした返礼品を導入しました。

※スペーシア Xプレミアムシートまたはスタンダードシートに乗車＋鬼怒川金谷ホテル宿泊

旅行で利用できる「体験型」の返礼品［NEW］

＜ふるさと納税限定＞

・ふるさと納税をしていただいた方限定 特別企画

「東武ワールドスクウェア人形製作＆展示物立ち入り特別撮影プラン」

ご来園後、寄付者様そっくりのお人形を製作

↓ （完成まで約半年間）

エリア内に3ヶ月間展示

写真：東武ワールドスクウェア

〇更に、通常は立ち入ることができない展示物エリア内に入り人形やジオラマ等の至近距離で記念写真をお撮りいただくこともできます。

＜旅の疲れを癒す体験＞

・鬼怒川の絶景を堪能する至高のサウナ体験

「さぷらす（サウナ＋食事券）」

四季折々の自然美と、対岸を走るSL機関車が織りなす絶景を楽しめる贅沢な空間で心身ともにリフレッシュできます。

写真：さぷらす

＜五感で味わう特別体験＞

写真：Fu-kun Lab

・「塗香づくり+抹茶点て体験」

（五感で感じる香りのお店Fu-kun Lab）

お好みの香原料を組み合わせ、自分だけの特別な塗香（ずこう）を作り上げる体験と抹茶点て体験。

日光の静謐（せいひつ）な空気の中で、心を落ち着かせながら、日本の伝統文化を五感で味わう贅沢なひとときを過ごすことができます。

旅行で利用できる食事券［NEW］

＜日光和牛＞

写真：日光キッチン～NIKKOーKICHEN～

日光キッチン～ NIKKOーKITCHEN～

日光和牛や霧降高原牛、日光名物の湯波など日光の多彩な恵みを味わうことができます。東武日光駅近くのお店で、観光の前後に、気軽に立ち寄って地元の味覚を堪能できます。

＜頂鱒（いただきます）＞

ZEN RESORT NIKKO

男体山と中禅寺湖が一望できる奥日光のレストランで、霧降高原牛や頂鱒（いただきます）など、日光が誇る数多くのブランド食材を使った料理を愛犬と一緒に店内でお食事できます。

宿泊券の人気返礼品

写真：(株)ZENリゾート写真：あさやホテル

鬼怒川温泉あさや宿泊ギフト券

鬼怒川温泉で創業130年の歴史ある老舗宿鬼怒川温泉あさやに宿泊の際にご利用いただけるギフト券です。

鬼怒川温泉あさや公式ホームページまたは電話でご予約いただいた宿泊の際にご利用いただけます。

写真：星野リゾート「界 鬼怒川」

星野リゾート 界 鬼怒川 宿泊ギフト券

鬼怒川の渓流に面した小高い丘に佇む温泉旅館、星野リゾート「界 鬼怒川」に宿泊の際にご利用いただけるギフト券です。星野リゾート公式宿泊予約サイト上でギフト券番号を入力、もしくは星野リゾート予約センターへお電話でギフト券番号をお申し出のうえ、ご予約いただくとご利用いただけます。

写真：ぐるり日光感謝券（一般社団法人日光市観光協会）

ぐるり日光感謝券

日光市内参加店での宿泊・店内飲食・レジャー・アクティビティ・市内の交通料金などに幅広くお使いいただける商品券です。

宿泊施設：あさやホテル、ふふ日光、日光きぬ川ホテル三日月等

飲食店：日光プリン亭日光本店、鉢石カフェ、日光もなか等

アクティビティ：おさるランド＆アニタウン、鬼怒川ライン下り等

交通：中央交通（タクシー）、日光交通（タクシー）等

人気の返礼品

写真：イチゴ（NAVY FRUITS）

イチゴ

適度な甘みと酸味のバランスが魅力の「とちおとめ」、粒が大きく濃厚な甘さが引き立つ「とちあいか」、大きい、美しい、美味しいの三つ星いちご「スカイベリー」、そしてまろやかな甘さの白いいちご「ミルキーベリー」。日光の自然が育むイチゴの返礼品も多くご用意しています。

写真：シガール 48本入り（(株)ヨックモック）

シガール

サクっとした食感、繊細なくちどけ、バターの豊かな香り。丁寧に焼き上げたラングドシャー生地をくるっと巻き上げた50年以上愛されるヨックモックのロングセラー商品。

◆ポータルサイトの拡充

日光市は、今年度、JALの航空券と宿泊施設を自由に組み合わせて予約できるオンライン限定のJALダイナミックパッケージの返礼品があるJALふるさと納税と、ANAの航空券と宿泊がセットになったANAトラベラーズダイナミックパッケージの返礼品があるANAのふるさと納税、という2つのポータルサイトを導入し、さらなる寄付額増額に向けて取り組んでいます。

【返礼品掲載ポータルサイト】

・ふるなび

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=456

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/city/product/09206

・さとふる

https://www.satofull.jp/products/list.php?s3=660&cnt=30&p=1(https://www.satofull.jp/products/list.php?s3=660&cnt=30&p=1)

・楽天ふるさと納税

https://www.rakuten.co.jp/f092061-nikko/

・三越伊勢丹

https://mifurusato.jp/j/092061.html

・一休.com

https://furusato.ikyu.com/government/100003

・ふるさと応援納税

https://nikko-ec.dmc-aizu.com/lp/ouen_nouzei/

・STAYNAVIふるさと納税

https://hometowntax.staynavi.direct/stay/donation/municipality/473/

・アソビュー！ふるさと納税

https://furusato.asoview.com/products/092061

・JRE MALLふるさと納税

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/municipality/detail/f673

・ANAのふるさと納税［新］

https://furusato.ana.co.jp/donation/top/09206/

・JALふるさと納税［新］

https://furusato.jal.co.jp/municipality/092061?utm_source=lg&utm_medium=referral&utm_campaign=lg_website&utm_content=092061(https://furusato.jal.co.jp/municipality/092061?utm_source=lg&utm_medium=referral&utm_campaign=lg_website&utm_content=092061)

◆旅行クーポン返礼品のご留意事項

クーポン有効期間、利用方法、利用可能施設、利用条件、利用除外日等の詳細を必ず日光市サイト返礼品のページや各返礼品掲載サイトでご確認のうえ、選択ください。

※NEW DAY, NEW LIGHT.は、栃木県日光市の新しい魅力に光を

当てるプロジェクトです。詳しくは、こちらをご覧ください。

NEW DAY, NEW LIGHT.

◆ホームページ：

https://www.city.nikko.lg.jp/new_nikko/index.html

◆Instagram：

https://www.instagram.com/new_nikko_jp/?hl=ja

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

日光市企画総務部 秘書広報課シティプロモーション係 担当：狐塚、石田、江藤

電話：0288-21-5135 MAIL：hishokouhou@city.nikko.lg.jp