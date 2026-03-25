2026年4月8日（水）ウェビナー開催のお知らせ『amana creators talk　FEATURED ARTIST LIVE【vol.3 Photographer 佐藤万智弥】』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年4月8日（水）、『amana creators talk FEATURED ARTIST LIVE【vol.3 Photographer 佐藤万智弥】』をテーマにオンラインセミナーを開催します。

クリエイターの魅力を深く掘り下げて紹介するシリーズ「amana creators talk」。

第3回に登場するのは、“美味しい”にいたるまでの所作やいとなみ、その場に流れる音や空気まで写し取るフォトグラファー・佐藤万智弥。食のシズルを軸にしながら、温度感のある光と温かみのある描写で、食をめぐる豊かな時間そのものを感じさせる表現を得意としています。今回は、共に数多くのシズル撮影を経験してきたプロデューサー・高尾晃太と登壇。

本ウェビナーでは、二人がどのように“おいしさ”を捉え、その前後にある暮らし、会話や音まで表現に取り込もうとするのかを紐解きます。食やライフスタイル領域の表現を広げたい方はもちろん、提案の精度を高めたい方、クリエイティブパートナーを求めている方にとっても、多くの気づきやヒントが得られる機会となるはずです。ぜひご参加ください。

スピーカー

佐藤 万智弥

株式会社アマナ／フォトグラファー

1997 年生まれ。北里大学海洋生命科学部を卒業後、2020 年 アマナ入社。料理を囲んだ時の食器の音や人と人のちょっと した会話が聞こえてきそうな、あたたかな食の写真や映像を得意とする。

高尾 晃太

株式会社アマナ／プロデューサー

2020年、株式会社アマナ入社。グラフィック撮影のプロデュースを軸に、多岐にわたるビジュアル制作に携わる。特に、食や飲料などの「シズル」撮影において高い専門性を持ち、スチールのみならず動画制作においても、現場での柔軟な対応力を強みとして活動している。

このような方にオススメです- ビジュアル表現の幅を広げたい方- ビジュアルの力でビジネス課題を解決したい方- クリエイティブパートナーを求めている方

開催概要

日時：2026年4月8日（水） 12:00～12:30（オンライン：録画配信）

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/41twYOg

問い合わせ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail：eventpro@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/