パナソニックグループ

パナソニック株式会社 空質空調社（以下、パナソニック）は、家庭用ヒートポンプ給湯機「エコキュート（※1）」全7シリーズ（※2）53機種のフルモデルチェンジを行い、2026年6月26日より順次発売します。新製品では、水まわりのピンク汚れやお肌の皮脂汚れを落としやすくする「ウルトラファインバブル（※3）」を16機種に搭載、そのうち4機種には「マイクロバブル」によってふろ上がり後の湯冷めがしにくく、温もりが続く「美泡湯eco」を搭載しました。2つの微細な泡の力で、毎日の家事負担軽減と、上質な入浴を提供します。

新製品では大きさと性質が異なる2つの微細な泡を活用しています。長時間水中に留まる「ウルトラファインバブル」は、毛穴（直径0.3 mm）よりも遥かに微細な直径1 μm未満で、水まわりのピンク汚れやお肌の皮脂汚れを落としやすくする洗浄力が特長です。一方、直径100 μm未満で目に見える「マイクロバブル」は、パナソニックグループで販売しているバスルームの浴槽オプション機能「酸素美泡湯」として、すでに20年以上の製品化実績があります。今回エコキュートに「美泡湯eco」として搭載し、浴そうのお湯をマイクロバブルで白濁させ、うるおいを与えるとともに、入浴後の温もりの持続をもたらします。

効率性を重視したプレミアムクラス「JPシリーズ」とミドルクラス「Jシリーズ」。スタンダードクラス「Eシリーズ」には、「ウルトラファインバブル」を搭載。

また、機能性を重視したプレミアムクラス「JXシリーズ」には、「ウルトラファインバブル」と「美泡湯eco」の2種類を搭載しました。

省エネ性では、「JPシリーズ」で年間給湯保温効率（JIS）4.1（※4）を達成しました。さらに、全ての新製品が給湯省エネ2026事業補助金（※5）の対象になります。また、太陽光発電との併用や、昨今各電力会社から発表されている様々な電気料金メニューにも対応可能です。

パナソニックのエコキュートは、キャッチコピー「家族にいいことが、環境にいいことになってきた。給湯に未来基準を。」をかかげ、エネルギーソリューションの提供やお客さまのお困りごとの解決を通じて、これからもより便利で快適なライフスタイルを提案していきます。

＜特長＞

1. ウルトラファインバブルとマイクロバブルの2つの微細な泡の力で、くらしの清潔と上質な入浴を実現

2. 省エネ性を高め、「給湯省エネ2026事業」補助金の対象に

3. 様々な電気料金メニューに対応

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6666_1_c754956c762d875e02f61de53aabc25a.jpg?v=202603250251 ]

※1 電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒（CO2）ヒートポンプ給湯機を総称する愛称

※2 JXシリーズ、JPシリーズ、Jシリーズ、Nシリーズ、Eシリーズ、Sシリーズ、Cシリーズ

※3 ウルトラファインバブルは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

※4 年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220に基づき、HE-JPU37NQSでふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を用いて測定した値です。

※5 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金。予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は給湯省エネ事業ウェブサイトをご確認ください。

※6 ウルトラファインバブルまたは美泡湯ecoを搭載したクラス、シリーズのみ

※7 フルオートのみ

※8 本体のみ、リモコン別売

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全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]2つの微細な泡の力で清掃性と温浴効果を高めた「エコキュート」を新発売（2026年3月25日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260325-1

＜関連情報＞

・パナソニック エコキュート

https://sumai.panasonic.jp/hp/

・電気料金メニューの詳細

https://sumai.panasonic.jp/hp/news/2026/