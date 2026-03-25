速報/月例新築マンション動向2月実績発表
不動産ビッグデータとAI等のテクノロジーを活用し、不動産マーケティングプラットフォームを提供する株式会社マーキュリー（本社：東京都港区 代表取締役：陣 隆浩、証券コード5025、以下「当社」）は、独自調査による新築マンションの最新動向を発表致します。今回は2026年2月実績の速報データです。
当社が調査した2026年2月の東京23区、行政区別分譲実績データ（速報値）です。
東京23区の各行政区毎に、平均価格、平均坪単価、平均面積、供給戸数をまとめました。当月の平均価格が大きい順に表示しています。
Realnetニュースでは、月例新築マンション動向の他にも、当社が保有しているビッグデータを活用したレポートや、オリジナルの取材記事等も配信しております。
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【Realnet(リアルネット)について】
当社が提供するRealnet（リアルネット）は、不動産ビッグデータと最新のテクノロジーを融合した不動産マーケティングプラットフォームです。
現在は、新築マンションデベロッパー向けマーケティングシステムの提供や仲介業者向けのコンテンツ提供等、多面的なサービスを提供しています。今後もサービス拡大と利便性向上に向け、さらに努力を続けてまいります。
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【マーキュリーについて】
当社は、1991年の創業以来「不動産ビッグデータ」を武器に、事業を展開してきました。
「Big Data × Technology で不動産の未来は私たちが動かす。」をビジョンとして掲げ、近年は従来のビッグデータに、AI等のテクノロジーを用いて不動産マーケティングプラットフォームを提供しております。
これからも高品質なサービスを提供し続けることで、更なる顧客満足と事業の拡大を目指します。そして不動産ビジネスに関わるあらゆるステークホルダーの最良の選択の為に「確信」を届けてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社マーキュリー
所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42階
URL：https://mcury.jp/
代表者：陣 隆浩
設立年月：1991年5月