コネクタのケル株式会社、2026年度版製品カタログ「KEL 2026 HEADLINERS」を発行

ケル株式会社

ケル株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：春日 明）は、「KEL 2026 HEADLINERS」を発行いたしました。

本カタログは新製品情報や注目のラインアップに加え、アイコンや写真を多く使用し、利便性と視認性を高めた冊子となっております。さらに2026年度版では、工場紹介や事業紹介、エンジニアインタビューなどのコンテンツを拡充し、ケルの製品や取り組みをより深くご理解いただける内容としています。

掲載例【エンジニアインタビュー・事例紹介】掲載例【接続別ラインナップ】

今後も毎年カタログを更新し、新しい情報をお届けしてまいります。お取引先様をはじめ、多くの皆様のお役に立てる内容を掲載しておりますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。

カタログ「KEL 2026 HEADLINERS」は以下より閲覧・ダウンロードが可能です。

カタログのダウンロードはこちら :https://www.kel.jp/product/pamplets/

ケル株式会社について

ケル株式会社は1962年創業の産業用コネクタ専門メーカーです。

当社のコネクタは電子機器のキーパーツとして、工業機器を始め車載／画像／医療／通信機器に至るまで幅広い市場にご採用頂き、その活躍の場を広げております。

創業当初よりオリジナリティ溢れる製品開発を志向しており、高信頼、高品質を重視し、柔軟な対応力で魅力ある商品をお客様へご提供し続けています。

関連リンク

ケル株式会社

ウェブサイト：https://www.kel.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/KEL_Corporation

YouTube：https://www.youtube.com/@kelcorporation284

本件に関するお問い合わせはこちら :https://www.kel.jp/product/contact/product_contact/