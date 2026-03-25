3月30日開業「YONA YONA TOKYO BREWERY」 旗艦店の全貌を公開品川に生まれるクラフトビール文化の拠点で味わえる “5つの体験”

株式会社ワンダーテーブル

「豊かな食卓を広げ、大切な人との絆を深めること」をビジョンに掲げ、国内外で複数のブランドを展開するグローバルレストランカンパニー、株式会社ワンダーテーブル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野博明、以下：ワンダーテーブル）は、2026年3月30日（月）、品川インターシティにクラフトビールレストラン「YONA YONA BEER WORKS」の旗艦店となる「YONA YONA TOKYO BREWERY」をグランドオープンします。本店舗は、クラフトビールメーカー・株式会社ヤッホーブルー

イングとのパートナーシップのもと誕生する新たな拠点です。国内外の人々が行き交う品川という街から、クラフトビールの楽しみ方をより多角的に体験できる場として、新しいブルワリーレストランの形を提案します。開業を目前に控えた今回のリリースでは、醸造設備を備えたブルワリーとしての機能に加え、料理や空間体験、物販までを含めた旗艦店の全貌を公開します。

YONA YONA BEER WORKSの“旗艦店”としてのこだわり

品川は、日本各地、そして世界へと人が行き交う玄関口です。多くの人が行き交う一方で、目的地として立ち寄る場所はまだ多くありません。

「YONA YONA TOKYO BREWERY」は、そんな品川にクラフトビール文化の拠点をつくるという発想から生まれました。ビールを飲むためだけの場所ではなく、人が集まり、会話が生まれ、料理や音楽とともに時間を楽しむ。その体験を通じてクラフトビールの魅力が自然と広がっていく。

そんな最高に面白い場所をこの街につくりたいと考えています。本店舗は、ワンダーテーブルが展開するブルワリーレストラン「YONA YONA BEER WORKS」の旗艦店として誕生します。店内には醸造設備を備え、ここでしか味わえないビールを提供するブルワリーとしての機能に加え、料理や空間体験、音楽、物販までを含めてブランドの世界観を体験できるようこだわりの設計を施しました。ビール、料理、空間が重なり合うことで、これまでの「YONA YONA BEER WORKS」にはなかった新しい楽しみ方を提案します。

この店で楽しめる体験１. 東京の"ど真ん中"で生まれた、究極の“できたて”を味わう

「YONA YONA TOKYO BREWERY」の大きな

特徴のひとつが、品川という東京の“ど真ん中”でビールが生まれる瞬間を体験できることです。

店内には醸造設備を備え、この場所でつくられたビールをその場で味わうことができます。都市のど真ん中にいながら、醸造の現場とビールの提供が一体となった空間を体験できることは、大きな魅力のひとつです。

旗艦店のフラッグシップビールとなる“Gate One”は、「仕事終わりの渇いた喉を潤す、一杯目に

ぴったりのビール」をコンセプトに誕生しました。軽やかな苦味とバランスの取れた味わいが特徴で、最初の一杯として心地よく楽しめます。

店内中央に設けられたアイランドバーカウンターでは、ビールタンクを背景にグラスへと注がれる一杯を目の前で楽しむことができます。グラスにビールが注がれる音や立ちのぼる香り、そして出来立ての味わいまで。その瞬間すべてが、この店ならではの体験です。フラッグシップに加え、当店醸造の限定ビールを提供。

開業時には、日本独自の素材を活かす「JAPAN EDGE」シリーズより桜の葉香る「Sakura Knot」、親しみやすい「TOKYO POP」シリーズよりフルーティーな「Fruit Quartet Hazy」が登場します。訪れるたびに新しい味と出会えるラインナップを用意しています。

この店で楽しめる体験２. ビアフレンドリーな料理と“究極のペアリング”▲岩手県産「菜彩鶏」のローストチキン

「YONA YONA BEER WORKS」といえば、

“ビアフレンドリー”。クラフトビールの味わいを最大限に引き立てる料理をそう呼び、ビールと

料理を行き来しながら楽しむ独自の文化を築いてきました。その象徴が、創業時から「よなよな

エール」に最も合う一皿として愛されてきた

「国産鶏のローストチキン」です。

今回の開業にあたり、この看板メニューをさらにブラッシュアップ。岩手県産「菜彩鶏」を使用し、

塩のみで旨味を引き出すシンプルな製法を徹底的に追求することで、ビールの香りやモルトの甘みを

一層引き立てる味わいに仕上げました。外は香ばしく、中はジューシーな食感が、クラフトビールとの相乗効果を生み出します。

「YONA YONA BEER WORKS」で愛されてきたクラフトソーセージが、さらなる高みを目指して生まれ変わりました。今回のリニューアルでは、店内で肉をミンチにすることから始まり、

腸詰め、燻製までをすべて一貫して行うスタイルへとアップデート。

ビールとの理想的なペアリングを追求し、幾度

もの試行錯誤を重ねて辿り着いたのは、細部への徹底したこだわりでした。

▲店内挽きたての千葉県産「白姫豚」を丁寧に腸詰め

使用する部位の選定や挽き方、スパイスの配合、さらには燻製の温度帯までを店内で厳密に管理。

そうして完成した一皿は、噛むほどに肉の旨味があふれ出し、重層的で奥行きのある香りが広がり

ます。その豊かな風味がビールの個性を一層引き立て、互いの魅力を高め合う究極のペアリングを

お楽しみいただけます。

また、ここでしか味わえない新たな楽しみとして、大人数でシェアできる大皿料理「宴ディッシュ」

シリーズも展開。ローストチキンや生姜焼きといったメニューを特大サイズで提供し、テーブルを囲みながら自然と会話が弾む、にぎやかな食体験を演出します。

ビールを“共に楽しむ”というビアフレンドリーの魅力を、よりダイナミックに体感いただけます。

さらに本店舗では、ランチメニューも新たに登場。ランチタイムには、自家製クラフトソーセージを

贅沢に使用したホットドッグや、こだわりの生姜焼き定食など、ここでしか味わえない限定メニューを

ご用意しています。

ビールを楽しむ場所としてはもちろん、平日のランチとしても楽しんでいただけます。

▲骨付き国産豚を700g使用した 「宴ディッシュ 骨付き国産豚の生姜焼き」▲手作りクラフトソーセージとこだわりのマスタードを 合わせた「自家製ホットドッグ スープ付き」

旗艦店となる「YONA YONA TOKYO BREWERY」では、“ビアフレンドリー”の考え方をさらに深化。ここでしか味わえないフラッグシップビール「Gate One」とのペアリングを軸に、新しいビール体験を提案します。ビールと料理をともに味わうことで、それぞれの個性が引き立ち合い、クラフトビールならではの魅力をより豊かに感じていただけます。そのほかにも、ビールとの相性を前提に設計されたオリジナルフードを約30種類ご用意。人気のサラダをはじめ、すべての料理がクラフトビールの個性を引き立てるよう緻密に設計されており、組み合わせ次第で楽しみ方は無限に広がります。ビールと料理が織りなす、新たな食体験をお楽しみください。

この店で楽しめる体験３. “熱量”をも生むために設計された空間

「YONA YONA TOKYO BREWERY」でぜひ体感していただきたいのが、旗艦店だからこそ実現した空間そのものの設計です。店内の中心には、

360度ぐるりと囲むように設計されたアイランドバーカウンターを配置しました。カウンターの向こうには醸造タンクが並び、ここでつくられたビールを楽しんでいただけます。グラスにビールが注がれる音、立ちのぼるホップの香り、カウンター越しに交わされる会話。そうした要素が重なり合い、店内には自然と心地よい熱量が生まれていきます。

さらに店内にはDJブースを設け、時間帯やシーンに合わせて音楽が空間を彩ります。

ビールを飲むだけの場所ではなく、人が集まり、会話が生まれ、その場の空気ごと楽しめる場所へ。

ビール、料理、音楽、そして人。それぞれの要素が重なり合うことで、この店ならではの時間が生まれていきます。

この店で楽しめる体験４. お店でもお店の外でもレストランの世界観の“持ち帰り”

「YONA YONA TOKYO BREWERY」では、飲食の体験だけでなく、その時間の余韻を持ち帰ることができる仕掛けも用意しています。旗艦店と

なる本店舗では、これまでの「YONA YONA

BEER WORKS」にはなかった物販ブースを新たに設けました。物販ブースの名前は「Merch」。

店内では、ロゴ入りグラスや缶ビールのほか、

Tシャツやパーカーといったアパレルアイテム、ステッカーやアクリルスタンドなどのオリジナル

グッズを展開。

店舗で過ごした時間やクラフトビールの楽しさを、日常の中でも感じていただけるアイテムを取り揃えています。また、店内で醸造されたビールは、プラカップでのテイクアウトも可能です。店内の持ち帰り専用タップから、その日のビールをフレッシュな状態で注ぎ入れ、屋外でも気軽にお楽しみいただけます。醸造所併設型の旗艦店ならではの体験として、できたてのクラフトビールをさまざまなシーンで味わっていただけるのも魅力の一つです。

この店で楽しめる体験５. お客様とともに育つ “未来を共に創る”体験

「YONA YONA TOKYO BREWERY」は、完成された店ではありません。

ビールが醸造され続けるように、この店の文化や楽しみ方も、これから少しずつ育っていくと考えて

います。仕事終わりにふらりと立ち寄る一杯。仲間と語り合う時間。特別な日の乾杯。何気ない日の

通常営業であっても、日常が少しだけ特別に感じられる時間をお届けできるよう、日々の店舗運営に

取り組んでいきます。また、イベントの開催などを通じて、クラフトビールの楽しさをより多くの方々と分かち合っていく予定です。品川に集う人々や地域に関わる皆さまとつながりながら、人と人が

出会い、自然と会話が生まれる――そんなにぎわいや交流の拠点となることを目指しています。

オフィス街というイメージにとどまらず、多様な人が交わり、新しい楽しみ方が育つ街へ。

YONA YONA TOKYO BREWERYもまた、その一角として品川の魅力を広げていく存在でありたいと

考えています。訪れるたびに、新しい発見や楽しみに出会える場所。そんな店であり続けることが、

この店の理想です。

そして、この店の歴史は、お客さまとともにつくられていきます。ここに集う人たちの時間や体験が

重なり合い、少しずつ、この店ならではの文化が育まれていきます。店の中だけで完結するのでは

なく、街の魅力とも呼応しながら広がっていく場所へ。YONA YONA TOKYO BREWERYは、

品川という街のにぎわいをともにつくる存在として歩んでいきます。

品川に生まれる、新しいクラフトビール体験YONA YONA TOKYO BREWERY 総支配人 大島 順一

品川という街は、多くの人が行き交い、国内外へとつながる玄関口でありながら、ともすれば通過点になりがちな場所でもあります。「YONA YONA TOKYO BREWERY」は、この街に“立ち寄る理由”をつくりたいという思いから生まれました。ビールを飲むためだけの場所ではなく、人と人が自然につながり、時間を共有し、記憶に残るひとときを過ごせる空間でありたいと考えています。

店内で育つビール、料理とのペアリング、アイランドバーカウンターを中心に広がる会話や音楽。

そのすべてが重なり合い、この場所ならではの体験が生まれます。旗艦店としての新たな挑戦を詰め

込み、開業に向けて準備を重ねてまいりました。品川に新しい風景とにぎわいを生み出せる存在と

なれるよう、スタッフ一同取り組んでまいります。ぜひこの場所で、それぞれの楽しみ方を見つけて

いただければ幸いです。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

YONA YONA TOKYO BREWERY 店舗概要

■店舗名： YONA YONA TOKYO BREWERY

■事業主体 ：株式会社ワンダーテーブル

■所在地： 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B1F

■リンク： https://yonayonatokyobrewery.com/

■グランドオープン：2026年3月30日(月)

■席数：197席（内、カウンター33席）

■アクセス： 東海道新幹線 品川駅より徒歩5分 / JR品川駅より徒歩6分 / 京急品川駅より徒歩8分

■提供メニュー： クラフトビール各種／オリジナル料理（ローストチキン、ソーセージ、前菜、サラダなど）／デザート

■クラウドファンディング：https://www.makuake.com/project/yonayonatokyobrewery/

※掲載期間 2月24日(火)～4月29日(水)

■一般予約：2026 年 2 月19日(木)～ 公式HP：https://yonayonatokyobrewery.com/

＜株式会社ワンダーテーブル＞

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外107店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「MO-MO-PARADISE」やビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年以上となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、プライムリブ専門店「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営している。