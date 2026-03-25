日本最大の駅直結クラフトビール醸造所併設型レストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」いよいよ開業！醸造所ツアー・グッズ・フード全貌初公開　ビール粕アップサイクルの取り組みも

株式会社ヤッホーブルーイング

「よなよなエール」などのクラフトビールを製造・販売する株式会社ヤッホーブルーイング（本社：長野県軽井沢町、代表取締役社長：井手直行）と株式会社ワンダーテーブル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 博明）は、2026年3月30日（月）に「YONA YONA TOKYO BREWERY」（以下：「よなよな東京ブルワリー」）を開業します。

いよいよ開業！日本最大の駅直結ブルワリーレストラン「よなよな東京ブルワリー」とは

YONA YONA TOKYO BREWERY

よなよな東京ブルワリーは、品川駅から徒歩5分に位置する駅直結*¹のブルワリーレストラン（クラフトビール醸造所併設型レストラン）です。席数は約200席で、駅直結のブルワリーレストランとしては日本最大の規模*²となります。2023年に開業25周年を迎え、2025年9月からのリニューアルを経て2026年3月30日に全テナントがグランドオープンする「品川インターシティ」内に開業します。

*¹）駅の構内や駅ビルに直接つながっており、駅の改札から濡れずにアクセス可能な形態。

*²）席数において。ビール専門誌「ビール王国」調べ。2026年3月25日時点。

「よなよな東京ブルワリー」3つの魅力

1．【フード全貌初公開】できたてのビールとフードを提供 大皿メニューやランチも！

2. 【店内写真を追加公開】約200席！注ぎ口総数30越え！DJブースや物販スペースも設置

3. 【開催決定】醸造所ツアーやビジネスパーソン向けセミナーイベントを実施！

1．できたてのビールとフードを提供 大皿メニューやランチも！

●併設醸造所でつくったできたてのビールを複数提供 開業期には桜を使ったビールも登場

よなよな東京ブルワリーでは、計10種類以上のクラフトビールを常時提供します。併設の醸造所でつくったできたての限定クラフトビール3-4種類と、「よなよなエール」などの定番製品数種類を予定しています。

Gate One（ゲートワン）フラッグシップビール「Gate One（ゲートワン）」

【コンセプト】仕事終わりの渇いた喉を潤す、一杯目にぴったりのビール

【特長】すっきりした味わいと、柑橘類を思わせる華やかなホップの香り

Sakura Knot（サクラノット）JAPAN EDGEシリーズ第一弾「Sakura Knot（サクラノット）」

【コンセプト】日本らしい素材や技術を生かしたビールシリーズ第一弾。品川インターシティセントラルガーデンに咲く桜をイメージ。

【特長】桜の葉を原料に使用した春らしい見た目と味わい

Fruit Quartet Hazy（フルーツカルテットヘイジー）TOKYO POPシリーズ第一弾「Fruit Quartet Hazy（フルーツカルテットヘイジー）」

【コンセプト】親しみやすさを意識したビールシリーズ第一弾

【特長】複数のフルーツやバニラを使用したフルーティな味わい

▲開業時提供予定ビール一覧（ビールの詳細はこちら(https://yohobrewing.com/news_release/yonayonatokyobrewery-4/)からご覧いただけます）

今後も、季節を感じられるビールや、同業他社や異業種間でのコラボビール、新規原料や新技術を取り入れたビールなど、様々なビールを提供していく予定です。

▲ブルワー2名が現地に赴任し、醸造を担当▲作業の様子●【全貌初公開】ビールに合うオリジナルフードが約30種類 仲間と楽しむ大皿メニューやランチも

クラフトビールとの相性を考えて開発されたオリジナルフードを常時約30種類提供予定です。看板メニューは「国産菜彩鶏のローストチキン」と「自家製クラフトソーセージ」。ソーセージは、肉のミンチから腸詰めまですべて店内で行った完全オリジナルです。ローストチキンは「よなよなエール」、クラフトソーセージは「Gate One」との相性が抜群です。また、よなよな東京ブルワリー限定で、大人数で楽しめる大皿料理「宴ディッシュ」シリーズも展開。ローストチキンや生姜焼などを特大サイズで提供します。ランチタイムには「自家製ホットドッグ」などの限定メニューも登場予定です。仕事終わりの飲み会だけでなく、平日のランチとしても楽しんでいただけます。

岩手県産「菜彩鶏」を使用したローストチキン骨付き国産豚を800g使用した「宴ディッシュ 骨付き国産豚の生姜焼き」ランチ限定「自家製ホットドッグ」

（その他のメニュー詳細はこちら(https://yonayonatokyobrewery.com/)からご覧いただけます。）

2. 席数約200！注ぎ口総数30越え！ DJブースや物販スペース、テイクアウト専用タップも設置

約260坪の店内には、席数は約200・タップ（ビールの注ぎ口）数は計30以上あります。また、通常の飲食スペースに加え、ほぼすべての席から見えるクラフトビール醸造所・28タップを備える360度のアイランドバー・週1回の頻度で稼働予定のDJブース・物販スペース・テイクアウト専用のビールタップなどが設置されています。ブルワー（醸造士）の作業を眺めながらビールやフードを楽しんだり、音楽を聴きながら空間を楽しんだり、ビールをテイクアウトして屋外で楽しんだりと、多様な過ごし方が可能です。

アイランドバーテイクアウト専用ビールタップ外観写真●【初公開】よなよな東京ブルワリー限定グッズや缶ビールを販売！お土産にもおすすめ

店内の物販スペースではよなよな東京ブルワリー限定アパレル7種類をはじめとする複数のグッズを販売します。ヤッホーブルーイングのオリジナルグッズも販売予定です。また、ヤッホーブルーイングや他クラフトブルワリーの缶ビールも販売します。お土産のみでもご利用いただけます。

3. 醸造所ツアーやビジネスパーソン向けセミナーイベントを実施！

物販スペースグッズの様子（一部）●【開催決定】「YONA YONA TOKYO BREWREY 大人の醸造所見学ツアー」4月6日より予約を開始

よなよな東京ブルワリーの醸造所エリアに潜入できる「YONA YONA TOKYO BREWREY 大人の醸造所見学ツアー」を実施します。スタッフからビールのつくり方を学びながら、普段は入れない醸造所エリア内での設備見学や、蔵出しビール（タンクから出したばかりの新鮮なビール）の試飲、ビールのテイスティングなどをお楽しみいただける予定です。4-5月は、4月26日（日）、5月10日（日）、24日（日）に実施予定で、4月6日（月）より予約の受付を開始します(※開催頻度は反響を見ながら今後検討していく予定です)。

▼実施概要

実施日程：4月26日（日）、5月10日（日）、24日（日）

1日2回実施（11時40分～・14時40分～）・各回60分

※10分前より受付開始

実施場所：YONA YONA TOKYO BREWERY内

定員：各回15名・完全予約制 ※定員に達し次第締め切り

チケット価格：3,520円（税込）

チケット購入方法：専用サイトにて先着順で販売

https://yonasato.com/column/information/detail/event_shinagawabt_310325

●【開催決定】セミナーイベント「よなよなエール大学 クラフトビール入門 5種飲み比べ講座」ビジネスパーソン向けに開催

普段クラフトビールを飲まない方や、クラフトビールの知識をもっと増やしたい方向けに、クラフトビールセミナー「よなよなエール大学 クラフトビール入門 5種飲み比べ講座」を実施します。複数種類のクラフトビールの飲み比べと、ヤッホーブルーイングのスタッフによる解説を通してビールのバラエティを体感し、自分好みのビールの味わいが言語化できるようになるイベントです。平日夜に開催予定のため、品川や周辺エリアで働くビジネスパーソンの方にもお楽しみいただけます。4-5月は、4月22日（水）、5月27日（水）に実施予定で、4月6日（月）より予約の受付を開始します。(※開催頻度は反響を見ながら今後検討していく予定です)。

▼実施概要

実施日程：4月22日（水）、5月27日（水）

各回18時30分～19時30分 ※15分前より受付開始

実施場所：YONA YONA TOKYO BREWERY前

品川インターシティ A棟 B1F アトリウム

定員：各回12名・完全予約制 ※定員に達し次第締め切り

チケット価格：2,750円（税込）

チケット販売方法：専用サイトにて先着順で販売

https://yonasato.com/column/information/detail/event_ytbyd_310325/

共催：品川インターシティ

今後も、皆さまにクラフトビールの楽しさをお届けできるよう、様々なかたちでイベントを開催する予定です。

排出したビール粕は養鶏場に提供予定 資源循環を応援

よなよな東京ブルワリーのビールづくりで生じたビール粕の一部を、株式会社ヒンジスが運営する寄（やどろき）ネイチャーポジティブアカデミー指定農場「NPA藤沢農場」（神奈川県藤沢市）に提供予定です。提供したビール粕は通常の自家配合飼料に混ぜて給餌され、軍鶏系鶏の飼料に活用されます。ビール粕を食べて飼育・食鳥処理された鶏は、ティーエムジーインターナショナル株式会社が運営する食肉通販サイト「ミートガイ」にて販売される予定です。環境に配慮した鶏肉をお選びいただけます。

・寄ネイチャーポジティブアカデミー指定農場「NPA藤沢農場」：http://hinges.jp/npa

・食肉通販サイト「ミートガイ」：https://www.themeatguy.jp/

ビール粕鶏の流れ

ビール粕を飼料に混ぜることで、飼料への飽きによる鶏の食下量低下を抑えることができるほか、ビール粕に含まれるミネラル成分の効果で闘鶏性（縄張り確保のために争い傷つけあう遺伝的な性質）を和らげ、ストレスを低減することができます。これにより、保水性の高い良質な鶏肉の生産につながり、歯ごたえがありながらもしっとりとした食感やジューシーな味わいをお楽しみいただけます。

よなよな東京ブルワリーでは、排出されるビール粕が鶏を育て、やがて食卓に戻ってくる「資源循環」の取り組みを応援します。

開業への思い

よなよな東京ブルワリーは、2013年に協業を開始したヤッホーブルーイングとワンダーテーブルのクラフトビールレストラン「YONA YONA BEER WORKS」の旗艦店としてオープンします。両社の取り組みとしては過去最大規模であり、店舗内に醸造所を併設するのは初めてです。「未来、ただいま醸造中。」をコンセプトにしており、再開発が進み益々の盛り上がりが期待される品川エリアに、クラフトビールを通じて新たな魅力をつくっていきたいと考えています。

その他「よなよな東京ブルワリー」に関するリリースはこちら(https://yohobrewing.app.box.com/folder/338352174652)からご覧いただけます。

▼施設概要

名称 ：YONA YONA TOKYO BREWERY

所在地 ：東京都港区港南二丁目15番2号 A棟部Ｂ1Ｆ

アクセス ：JR品川駅 港南口直結

延床面積 ：約856平方メートル

開業時期 ：2026年3月30日（月）

営業時間 ：

【月～金】 11時30分～15時00分、17時00分～23時00分

【土・日・祝】11時30分～23時00分

製造予定 ：66kL

席数 ：約200席予定

予約サイト：https://yonayonatokyobrewery.com/