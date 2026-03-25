料理家・和田明日香さん出演！ハナマルキ「液体塩こうじ」シリーズの新TVCMが、4月1日(水)より全国で放映開始。和田明日香さん考案のオリジナルレシピも登場！

ハナマルキ株式会社

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎、以下当社）は、料理家・和田明日香さんが出演する当社「液体塩こうじ」シリーズの新TVCMを、2026年4月1日（水）より全国で順次放送開始します。また、和田明日香さん考案のオリジナルレシピを掲載した特設サイトも本日3月25日（水）より公開いたします。

■和田明日香さんTVCM起用の背景

「液体塩こうじ」を日頃から愛用し、日常のレシピでも活用してくださっている和田さん。基本的な使い方からアレンジレシピまで幅広く使ってくださっている和田さんだからこそ、「液体塩こうじ」が持つ魅力を、今までにない視点でお伝えいただけると確信し、今回のTVCMの起用につながりました。

■CMコンセプト

本CMは、「塩こうじならハナマルキ♪」というおなじみのリズムから始まります。キッチンで「液体塩こうじ」シリーズを手に、力強くうなずく和田さん。そして食卓から“おかわり！”の声が聞こえてきそうな、和田さん考案のレシピが次々と登場します。ラストの「これ1本で、味がきまる。」というフレーズには、液体塩こうじの魅力を知り尽くした和田さんの実感がこもっています。

・ハナマルキ／液体塩こうじ「料理が変わる」篇

パッケージと同じ、青色のエプロンに身を包んだ和田明日香さん。「液体塩こうじ」を使用した和田さん考案の3つのメニューが登場します。

「塩こうじでジューシー！のりしお唐揚げ」「薬味たっぷりサーモンの塩こうじパスタ」「中華屋さんの塩こうじチャーハン」・ハナマルキ／減塩液体塩こうじ「おいしい減塩」篇

「減塩液体塩こうじ」のパッケージカラーと同じ緑色のエプロン姿の和田明日香さん。減塩タイプでもしっかり美味しい、和田さん考案の3つのメニューが登場します。

■CM概要

「とろとろ春雨スープ 塩こうじ味」「塩こうじやきそば」「マヨなし 塩こうじポテサラ」

・タイトル：ハナマルキ／液体塩こうじ「料理が変わる」篇

https://youtu.be/rIXB7x9JuHs(15秒)

ハナマルキ／減塩液体塩こうじ「おいしい減塩」篇

https://youtu.be/Jvzv0uh4Cv8(15秒)

・出演者：和田明日香さん（料理家、食育インストラクター）

・放送開始日：2026年4月1日（水）～

・放送地域：全国

■特設ページ「和田明日香の液体塩こうじおかわりレシピ」

・公開日：3月25日（水）

・公開URL：https://www.hanamaruki.co.jp/wadaasuka-recipe/

■和田 明日香（わだ あすか）さんプロフィール

料理家、食育インストラクター。東京都出身。３児の母。

料理愛好家・平野レミの次男と結婚後、修業を重ね、食育インストラクターの資格を取得。まったく料理が出来なかった自身の経験を活かし、生活に寄り添った手軽でおいしい料理が人気を集める。テレビや雑誌などメディアでのレシピ紹介、料理企画を通した企業とのコラボレーションなど、料理家としての動きを中心に、“食育”や“家族のコミュニケーション”をテーマにした全国各地での講演会やイベント出演、コラム執筆、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動中。

■商品概要

ハナマルキ「液体塩こうじ」シリーズ

・液体塩こうじ 米こうじと塩を丁寧に熟成させ、丁寧に搾った液体タイプの塩こうじです。ハナマルキ塩こうじの生きた酵素の力と上品なこうじの旨味が、そのまま残っています。粒のない液体タイプだから計量しやすく、色々な料理に使えます。握りやすく、量が調整しやすい、くびれ入りボトル入り。・減塩液体塩こうじ 「液体塩こうじ」の塩分を50%カットした減塩タイプ。塩分が気になる方はもちろん、酵素の力はそのままなので、他の調味料とも合わせやすく料理の幅が広がります。