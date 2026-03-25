【ポピンズ】復職セミナー会場で託児サービスを提供｜イベント臨時託児 実施事例：三井不動産ビルマネジメント株式会社様

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズ（東京都渋谷区：代表取締役社長グループCEO：轟麻衣子）の子会社である株式会社ポピンズファミリーケアでは、企業内のセミナーやイベントの開催時にお子様をお預かりする「イベント臨時託児」サービスを提供しています。この度、三井不動産ビルマネジメント株式会社様（東京都中央区：代表取締役社長 吉田直生）で行われた復職セミナーに合わせ、託児サービスを提供。サービスを利用いただいた方からは、安心してセミナーに参加できたという声が寄せられました。

■ 企業内の復職セミナーでの託児サービスを実施

三井不動産ビルマネジメント様では、春から復職する方を対象にセミナーを実施。復職前に同じ境遇の参加者同士で集まれる機会を設け、安心して復職できる環境作りに取り組んでいます。

保護者の方がセミナーに参加している間に、お子様をお預かりしました。11名のお子様が参加し、「エデュケア（教育＋保育）」を取り入れた遊びなどを体験しながらのびのびと過ごしました。

また、託児スペースをオープンスペースに設けているため、職場の方が様子を見に来られるなど、会場全体がアットホームな雰囲気に包まれることも特徴の一つ。

「毎年この託児の様子を見ると、春の訪れと新生活の始まりを実感する」という声もあり、復職という人生の節目を温かく支える取り組みとなっています。今後も、当サービスを通し、子育てとキャリアの両立を支援してまいります。

■ セミナーを通し保護者様同士のつながりも創出

サービスを利用いただいた方からは、「子どもを預けられることで、心から安心してセミナーに参加できる」といった声が寄せられています。

また、「職場の方々に子どもを紹介できる機会になりうれしい」「子どもを連れて都内に出るきっかけになった」といった、新たなつながりや一歩を後押しする機会にもつながっています。





■ イベント臨時託児サービスについて

企業内でのイベントやセミナー、また、学会開催時などに現地での保育を提供するサービスです。託児サービスの提供により、企業で働く方の育児とキャリアの両立を支援。人的資本の活性化と、社会価値の創出に貢献してまいります。



対象となるお子様：0歳（生後57日以降）のお子様から対応可能

依頼のご連絡：イベント当日の3週間前まで

対応エリア：日本全国（エリアにより交通費、宿泊費、日当が発生する場合がございます）

問い合わせ：event-child@poppins.co.jp







■ポピンズのエデュケアとは

人格形成の最も重要な乳幼児期の人間教育を目指し、「保育（ケア）」だけではなく、豊かな感性や知力、創造力を引き出す「教育（エデュケーション）」を融合させた保育のことです。お子様の好奇心を引き出して自発的な行動を促します。イベント臨時託児 のような一時的お預かりにおいても、お声がけや遊び、ワークショップなどを通じてエデュケアを実施いたします。







■エデュケアをご提供する「ナニー（教育ベビーシッター）」について



「ナニー」とは英国王室のロイヤルファミリーにも選ばれる教育ベビーシッターのことです。ポピンズは、世界的な名門校英国ノーランド・カレッジのプログラムを取り入れた専門研修で、知識・教養・技術・人格など、すべてにおいて最高水準のナニーを育成しています。









■ポピンズグループ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。

