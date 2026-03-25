シアトル発のライフスタイルブランド「MiiR（ミアー）」がWEBストアand STに3月25日（水）待望のオープン！

株式会社アンドエスティHD

2026年3月25日

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、スポーツ・アウトドア領域のブランドビジネスを展開するカリマーインターナショナル株式会社（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：栄木 雅翔）のMiiR（ミアー）は、2026年3月25日（水）より、同グループの株式会社アンドエスティが運営するWEBストア「and ST（アンドエスティ）」にて販売を開始いたします。

MiiRは、シアトル発のボトルを中心に展開するライフスタイルブランドです。ブランドの発祥の地であるシアトルの洗練されたクリエイティブを活かし、豊かさと自分流の価値観を分かち合う、アクティブライフスタイルを感度の高い大人向けに提供しています。MiiRは、ボトルを単に喉を潤す道具ではなく、日常の質を高めるパートナーとして、日本市場における「プレミアム・ライフスタイル」の新たな領域を提案します。

またMiiRでは、売上の1%以上を環境保護や地域社会の課題解決を支援するプロジェクトに寄付し、製品に刻印された「Give Code(TM)」を通じてその活動を追跡できる仕組みを運用しています。「買う」ことが「支援」につながる“参加型”の新しい消費体験を、and STのプラットフォームを通じて広く発信してまいります。

■MiiRボトルの特徴

「デザイン」

洗練された造形美、持ち運びやすさと意匠性を追求した、MiiRを象徴するアイコニックなハンドルデザイン。

ファッション感度の高いユーザーの日常に馴染む、マットなくすみ系や絶妙なニュアンスカラーを重視したラインナップ。

「思いやり」

有害物質を一切含まない、安全でサスティナブルな素材。

「責任」

自らの理念で運営するブランド。

いつの時代も「人」と「地球」を最先端に。

ステンレス製ドリンクウエアブランドとして唯一、Certified Evergreenを取得し、独立した運営と持続的な価値創造を続けています。

■ターゲットとシーン提案：大人なリラックスライフスタイル

30代以上のジェンダーニュートラルな層をターゲットに、仕事、ヨガ、サウナ、週末のアクティビティなど、ヘルシーで充実した日常のあらゆるシーンに寄り添います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■「and ST OPEN」概要

発売開始日：2026年3月25日（水）正午以降順次

https://www.dot-st.com/miir/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■商品詳細

COFFEE：至福のひと時を演出する抽出器具やマグ（\2,500～\20,000）＋税

HYDRATION：日常からアクティブなシーンまで対応するボトル類（\4,800～\6,600）＋税

TUMBLER：持ち歩くだけで、毎日がちょっと快適に（\3,200～\5,000）＋税

BEER, WINE&SPIRITS：ホームパーティーやリラックスタイムを彩るアイテム（\3,600～\10,000）＋税

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ノベルティキャンペーンの概要

キャンペーン内容：10,000円（税込み）以上お買い上げのお客さまに開閉蓋をプレゼント（数に限りがございます。なくなり次第終了します。）

開催期間：2026年3月25日（水）OPEN ～ 2026年4月13日（月）11:59

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■MiiRについて

日常の一杯を、特別な時間に変える。

MiiRは、「デザイン」「思いやり」「責任」を大切にするプレミアムブランドです。

私たちは、より良い未来を築くために、人々が自らの力を発揮できる社会を目指いしています。

そして、世界にもっと多くの美しさと寛大さを広げていくこと。

それがMiiRのビジョンです。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/miir/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/miir_japan/

■カリマーインターナショナル株式会社について

カリマーインターナショナル株式会社は、1946年に英国の北西部・ランカシャー カウンティ（州）でサイクルバッグメーカーとして創業したアウトドアブランド「karrimor（カリマー）」 の日本国内事業を中心に、スポーツ、アウトドア領域に特化したビジネスを展開しています。

Karrimor公式サイト: https://www.karrimor.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/karrimor_japan/

公式X：https://x.com/karrimor_jp

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official