『早川結奈 ピアノ・リサイタル ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会 Vol.2 ～運命への道～』を2026年5月2日(土)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！

株式会社ペイメントフォー

新進気鋭のピアニスト早川 結奈のピアノ・リサイタル！

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会 Vol. 2 ～運命への道～ は、ベートーヴェンのハ短調作品に焦点を当てたプログラム。

交響曲第5番「運命」作曲への道筋となる作品と、ベートーヴェン最後のピアノ・ソナタまでを辿ることによって、壮大なハ短調の世界に迫ります。

大好評の、音と香りのコラボレーション演出もお楽しみください！

■イベント詳細

イベント名：早川結奈 ピアノ・リサイタル ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会 Vol.2 ～運命への道～

開催日：2026年5月2日(土) 14:30 開場 15:00 開演

会場名：目黒・芸術家の家スタジオ

出演者：早川結奈

チケット代金：一般 4,000円、学生 3,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60512

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

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チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73