支持されて600万超DL「AirStationアプリ」がアップデート！EasyMesh設定・中継機の接続がかんたんに

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、同社が提供する累計ダウンロード数600万超え(※1)のiOS・Android用の無料アプリケーション「AirStationアプリ」において、中継機ペアリングのナビゲート機能を追加したVer.4.0の提供(※2)を開始いたしました。

※1 2026年3月時点。App StoreとGoogle Play合算の初回ダウンロード数の累計

※2 iOS 15以降またはAndroid 9以降でご利用いただけます。

AirStationアプリとは

「AirStationアプリ」はバッファローのWi-Fiルーター・中継機を管理する無料のアプリケーションです。画面表示にしたがって操作することでどなたでもかんたんに、Wi-Fiルーターのセットアップ（初期設定）をはじめ、「ネット脅威ブロッカー2（またはネット脅威ブロッカー）」や「スマート引っ越し」、管理パスワード・SSID名・暗号化キーなどの各種設定確認・変更、ファームウェア更新などを実行できます。

本アプリケーションをアップデートすることで、中継機の追加、EasyMesh(TM)による複数機器の接続時に、アプリケーション側でユーザーに応じた設定をナビゲートする機能が追加されます。機器が適切に設置されたかどうかをチェックし、問題があれば即座にトラブルシューティングを提案します。

アップデートによりアプリケーション内で実行できるようになる主な機能

- Wi-Fi中継機のセットアップ（設置案内）- Wi-Fiルーターの再起動（対応商品のみ）- Wi-Fiルーター/中継機一覧でEasyMesh(TM)機能の状態が確認可能に

※機能に対応した商品が必要です。機能の詳細と対応商品については特集ページをご確認ください。

AirStationアプリとは（特集） :https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/airstation-app.html

バッファローは、本アプリケーションのアップデートにより、ネットワーク機器に詳しくないお客様でも、中継機やEasyMesh(TM)を迷わず簡単に導入し、快適に使いこなせる環境づくりをサポートいたします。これからも、お客様それぞれの住環境に合った機器選びがより身近なものとなるよう提案を続け、 快適なデジタルライフを不安なく過ごしていただけるように努めてまいります。

無料アプリ「AirStation」をダウンロードする

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar)

※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.