【リリース】「 宝塚歌劇111th Anniversary『TAKARAZUKA FANtastic Christmas in Umeda』ブルーレイ3月31日発売」（宝塚クリエイティブアーツ）

阪急阪神ホールディングス株式会社

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社宝塚クリエイティブアーツ（本社：兵庫県宝塚市）は、2025年12月20日・21日に開催した宝塚歌劇111周年アニバーサリーイベント「TAKARAZUKA FANtastic Christmas in UMEDA」の模様を収めたブルーレイを、2026年3月31日（火）に発売いたします。

19名のスターが趣向に合わせて出演し話題を呼んだ梅田芸術劇場メインホールでの全8回のスペシャル・トークショーの模様をはじめ、楽屋でのトークやバックステージの様子など出演者の素顔をとらえた映像を2枚のディスクにたっぷりと収めました。

また、東京公演中でトークショーに出演していなかった宙組のトップコンビ桜木みなと・春乃さくらによるクリスマスツリー点灯やイベントコラボレーションメニュー紹介のメイキング映像も収録しております。

キャトルレーヴオンライン限定の「Special Edition」には、トークショー各回出演者のフォトカード8枚に加え、宝塚歌劇の舞台衣装生地をアップサイクルした特製チャームが付属。この「舞台衣装アップサイクル」の取り組みは、イベント会場内に展示されたクリスマスツリーのオーナメント製作でも実施し、好評を博しました。 111周年を締めくくる記念イベントのすべてが詰まったブルーレイ。ぜひ多くの方にお楽しみいただきたい特別な商品です。詳細は次の通りです。

■商品概要

●発売日：2026年3月31日（火）

●商品内容：ブルーレイ／花組・月組・雪組・星組・宙組／収録時間：465分／ブックレット（16ページ）

〈通常版〉価格：16,500円（税込み）／商品番号：TCAB-299

〈Special Edition〉価格：22,000円（税込み）／商品番号：TCAB-293

特典：フォトカード8枚、舞台衣装アップサイクルチャーム1個

●販売場所：キャトルレーヴ各店、キャトルレーヴオンライン

https://shop.tca-pictures.net/shop/ 、その他全国特約店

※〈Special Edition〉はキャトルレーヴオンラインのみでの販売

●発売元：株式会社宝塚クリエイティブアーツ

【お客様からのお問い合わせ先】

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：0797-83-6000 （10：00～18：00／月曜休）

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2497-b433590f4fd2c15a9318ba28c92cdf98.pdf

株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/36c93a9d5e263d10caae04496746590790312ec9.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1