【リリース】「 宝塚歌劇111th Anniversary『TAKARAZUKA FANtastic Christmas in Umeda』ブルーレイ3月31日発売」（宝塚クリエイティブアーツ）

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阪急阪神ホールディングス株式会社

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


株式会社宝塚クリエイティブアーツ（本社：兵庫県宝塚市）は、2025年12月20日・21日に開催した宝塚歌劇111周年アニバーサリーイベント「TAKARAZUKA FANtastic Christmas in UMEDA」の模様を収めたブルーレイを、2026年3月31日（火）に発売いたします。


19名のスターが趣向に合わせて出演し話題を呼んだ梅田芸術劇場メインホールでの全8回のスペシャル・トークショーの模様をはじめ、楽屋でのトークやバックステージの様子など出演者の素顔をとらえた映像を2枚のディスクにたっぷりと収めました。


また、東京公演中でトークショーに出演していなかった宙組のトップコンビ桜木みなと・春乃さくらによるクリスマスツリー点灯やイベントコラボレーションメニュー紹介のメイキング映像も収録しております。


キャトルレーヴオンライン限定の「Special Edition」には、トークショー各回出演者のフォトカード8枚に加え、宝塚歌劇の舞台衣装生地をアップサイクルした特製チャームが付属。この「舞台衣装アップサイクル」の取り組みは、イベント会場内に展示されたクリスマスツリーのオーナメント製作でも実施し、好評を博しました。 111周年を締めくくる記念イベントのすべてが詰まったブルーレイ。ぜひ多くの方にお楽しみいただきたい特別な商品です。詳細は次の通りです。







■商品概要


●発売日：2026年3月31日（火）


●商品内容：ブルーレイ／花組・月組・雪組・星組・宙組／収録時間：465分／ブックレット（16ページ）


〈通常版〉価格：16,500円（税込み）／商品番号：TCAB-299


〈Special Edition〉価格：22,000円（税込み）／商品番号：TCAB-293


特典：フォトカード8枚、舞台衣装アップサイクルチャーム1個


●販売場所：キャトルレーヴ各店、キャトルレーヴオンライン


https://shop.tca-pictures.net/shop/ 、その他全国特約店


※〈Special Edition〉はキャトルレーヴオンラインのみでの販売


●発売元：株式会社宝塚クリエイティブアーツ







【お客様からのお問い合わせ先】


宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター


TEL：0797-83-6000 （10：00～18：00／月曜休）



参考資料：


https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2497-b433590f4fd2c15a9318ba28c92cdf98.pdf



株式会社宝塚クリエイティブアーツ　https://www.tca-pictures.net/



リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/36c93a9d5e263d10caae04496746590790312ec9.pdf



発行元：阪急阪神ホールディングス


　　　　大阪市北区芝田1-16-1