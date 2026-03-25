【スタートアップ業界 日本最大級の展示会】東海テレビ放送プレミアムサービス「Edge」、約450社が出展するスタートアップ展示会「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展いたします。

■「Startup JAPAN EXPO 2026」とは

約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、約13,000人のスタートアップ関係者が参加予定の、スタートアップ業界日本最大級の展示会です。

国内のみならず海外からもスタートアップが出展し、最新のサービスや技術を体験することができます。

東海テレビEdgeブースでは、Edgeのサービスに触れることはもちろん、訪問特典として講師である「新規事業家 守屋実氏」の書籍をプレゼント！この機会にぜひブースへお立ち寄りください！

会場では他にも、

- スタートアップやオープンイノベーションの最新トピックが語られる「カンファレンス」- 同じ課題やテーマに取り組む来場者同士で名刺交換ができる「テーマ別交流会」- 成長著しい注目スタートアップが登壇する「Dream Pitch」

など、見逃せないプログラムが目白押しです。

参加には事前の申し込みが必要です。

当日は会場が混雑するため、事前にお時間を確保できる『ブース訪問予約』も併せてご対応をおすすめします！

参加申し込みはこちら :https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp開催概要

日時：2026年4月15日（水）～ 4月16日（木）10:00～17:00 (予定)

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

主催：Eight（Sansan株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

同時開催イベント- 製造業 AI・DX EXPO／物流＆SCM変革 テック EXPO／フランチャイズ活用・実践展無料で参加いただけます。- 新規事業 大会議新規事業 大会議パス（無料）のお申し込みが必要です。- FUNDealFUNDealパス（有料）の購入が必要です。お申し込み受付期間

2026年4月16日（木）17:00まで

※事前登録の無い方は参加いただけません 。

※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催しているため、原則として、ビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18歳未満の方でもビジネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。

参加申し込みはこちら :https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp

本イベントに関するお問い合わせについては、こちら(https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja)をご確認ください。

■新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」、企業の新規事業を全国へ広げるメディア・アクセラレーター「Edge」

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発サービスです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）内容をアップデートし、春プランがスタート

今年度の春プランより、 経営層・リーダー向けコンテンツ「新規事業に迷わない11の判断」、そして“聞いて学ぶ”音声コンテンツ「Edge AUDIO BOX」を追加。より幅広い方が、動画だけではなく耳でも学べるようになっています。

さらに、企業間交流をより活性化させる各種イベントを拡充し、アナウンサーから学ぶ話し方・伝え方ワークショップなど、新規事業創出を支える多彩なコンテンツを展開していきます。

気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeとメディア連携も今後さらに展開予定！TechGALAサイドイベント「新規事業ピッチ」の様子が、3月31日（火）『START UP!!』（東海テレビ）にて放送決定！

お笑いコンビ カミナリ がMCを務め、東海地方の起業家に密着する番組『START UP!!』（東海テレビ）にて、Edgeメンバー企業によるピッチの様子を放送します。

当日は、守屋氏・粟生氏、そしてカミナリのお二人からのリアルなフィードバックの模様もお届け予定です。

YouTubeの公式チャンネルで、予告動画を公開中です。こちらもご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=9iP_nZnW4Ic

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

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東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

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