【4月28日開催無料セミナー】2026年、個人飲食店はチェーン店にどう勝つか？中小企業診断士が教える「小規模店舗」の生存戦略セミナーを恵比寿で実施

株式会社ムジャキフーズ

飲食店開業希望者へ都内一等地の物件提供と開業費用の全額投資を行うサービス「トラナビ」を運営する株式会社ムジャキフーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代隼朗）は、2026年4月28日（火）、飲食店開業希望者を対象とした専門セミナー「中小企業診断士が教える 飲食店創業セミナー」を恵比寿ガーデンプレイスタワーにて開催いたします。

個人店ならではの「付加価値」を構築し、持続可能な経営を。

現在、日本の飲食業界は極めて厳しい構造的変化の中にあります。2026年の市場データによれば、原材料費の高騰は収束の兆しを見せず、エネルギーコストの増大と、生産年齢人口の減少に伴う深刻な人手不足が店舗経営の利益率を直接的に圧迫しています。かつての「調理技術さえあれば生き残れる」という職人気質の経営モデルは、こうしたコストプッシュ型のインフレ局面においては通用しにくくなっており、事実、資本力とデジタル化による省人化を進める大手チェーン店と、旧来型の個人店との間には、収益性の面で大きな乖離が生じています。

こうした時代背景において、独立を志す料理人が直面する最大の壁は「資金不足」以上に、こうした激変する市場に対応するための「経営知識の欠如」です。情熱と腕を持ちながらも、正しい市場分析や事業計画の策定ノウハウを持たずに開業することは、現代においては極めて高いリスクを伴います。こうした才能ある料理人が、大手チェーンには真似できない個人店ならではの「付加価値」を構築し、持続

可能な経営を実現するための武器を提供することが、今まさに求められています。

飲食店創業セミナー開催

今回は、数多くの飲食店コンサルティングを手掛ける中小企業診断士・小峯孝実氏を講師に迎え、主観に頼らない「データに基づいた生存戦略」を提示します。マクロデータから読み解く2026年最新の外食市場動向から、大手と競合しないためのブランディング、そして「作る技術」を「利益を生む仕組み」へと昇華させるための思考法まで、料理人が経営者へと脱皮するための具体的なスキームを公開いたします。

タイトル： 中小企業診断士が教える 飲食店創業セミナー

日時： 2026年4月28日（火）14:30 - 16:00（受付開始 14:15）

会場： SPACE6（恵比寿ガーデンプレイスタワー 4F）

住所： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー4F

講師： 小峯 孝実 氏（中小企業診断士／UNICOコンサルティング代表）

参加費： 無料

定員： 30名（先着順／完全予約制）

詳細・お申し込み： https://forms.gle/TT46GEcCCTWzuip46

■ 株式会社ムジャキフーズについて

「情熱と腕のある料理人」に対し、都内一等地の物件確保から開業に関わる費用を全額投資する飲食店開業支援サービス「トラナビ」を展開。資金やノウハウの不足により夢を諦めている才能ある料理人を発掘し、独立開業を実現させるトラナビを提供して活動しています。

【会社概要】

社名： 株式会社ムジャキフーズ

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー17F

代表者： 代表取締役社長 田代 隼朗

事業内容： 飲食店開業支援サービス「トラナビ」の運営、店舗経営コンサルティング

公式URL：https://trust-navi.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

トラナビコンサル課 担当：楠・坂田 電話：03-5793-3141（直通）