【宮崎・都城】4月25日(土)焼肉すだく2店舗同時オープン！都城市民限定“無料招待”レセプション開催

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県守山市/代表取締役社長:西野 立寛)が運営する『焼肉すだく』は、2026年4月25日(土)にフランチャイズ店として『焼肉すだく都城本店』『焼肉すだく家族亭都城若葉町店』(宮崎県都城市)をグランドオープンいたします。

オープン記念｜全30組120名様に当たる！都城市民限定“無料招待”企画を実施

今回のオープンを記念し、4月25日・26日の2日間限定で、都城市民の皆さまを対象にした“レセプション無料招待企画”を実施いたします。抽選で、焼肉すだくの料理と空間を無料で体験いただける特別な機会をご用意しております。1組4名様までの当選となります。

■応募方法はとても簡単応募方法は、各店舗のInstagramをフォローするだけ。

▼焼肉すだく都城本店

https://www.instagram.com/sudaku_miyakonojohonten/

▼焼肉すだく家族亭 若葉町店

https://www.instagram.com/sudaku.wakaba_miyakonojo/

両方のアカウントにご応募いただくことで、当選確率もアップ。

もちろん、どちらか1店舗のみの応募も可能です。

※応募締め切り日は、2026年4月20日(月)まで

※当選発表日は、2026年4月21日(火)

※当選者にはInstagramのDMにてご連絡いたします

■全席個室で楽しむ2つの焼肉スタイル

今回オープンする2店舗は、どちらも“全席個室”でのご案内となっており、周りを気にせずゆっくりと焼肉を楽しめる空間をご用意しています。そのうえで、それぞれ異なるコンセプトを持ち、シーンに応じて選べる焼肉体験を提案いたします。

■焼肉すだく都城本店｜大人向け上質焼肉

都城本店は、落ち着いた空間でゆったりと食事を楽しめる“大人向けの上質焼肉店”です。

全席個室のプライベート空間は、接待や記念日、大切な方との食事に最適。

周囲を気にせず、ゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。

滋賀県から直送する近江牛と宮崎牛の食べ比べなど高品質な和牛をお届けいたします。近江牛タンと近江牛ハラミを食べることが出来るのは、宮崎県内で唯一のお店となります。

■焼肉すだく家族亭 若葉町店｜家族で楽しむ個室焼肉

若葉町店は、ご家族での利用に特化した「家族亭」として展開いたします。こちらも全席個室のため、小さなお子様連れでも安心してご利用いただけます。さらに、平日限定で“焼肉食べ放題”をご用意。

日常の外食として、気軽に・お腹いっぱい楽しめる店舗を目指しています。

■都城に新しい焼肉体験を

都城は焼肉文化が根付く地域だからこそ、

焼肉すだくは「空間」と「体験」に新しい価値を加えます。

・大人がゆっくり過ごせる個室焼肉

・家族で楽しめる個室食べ放題

その日のシーンに合わせて選べる、2つの焼肉スタイルを提案いたします。

■人がつくる焼肉体験

焼肉すだくが大切にしているのは、料理だけではありません。

「あなたの笑顔が見たいから明日も美味しい焼肉を」という想いのもと、スタッフ一人ひとりが心を込めたサービスを提供いたします。

初めての方でも安心してご来店いただける、温かい空間づくりを大切にしています。

■2店舗同時オープンという挑戦

今回の同時出店は、地域の皆さまにより幅広く焼肉すだくを知っていただくための新たな挑戦です。

“全席個室”という共通価値を軸に、それぞれ異なる魅力を持つ2店舗で、都城の皆さまに長く愛される店舗を目指してまいります。

ぜひこの機会に、「焼肉すだく都城本店」「焼肉すだく家族亭 若葉町店」へお越しください。

皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗情報

■焼肉すだく都城本店

住所：〒885-0025 宮崎県都城市前田町16-21

営業時間：11:00～15:00 17:00～23:00

店舗詳細：https://tabelog.com/miyazaki/A4503/A450301/45013740/

Instagram：https://www.instagram.com/sudaku_miyakonojohonten/

定休日：不定休

運営会社：株式会社Try

代表者：花見 明郎

■焼肉すだく家族亭 若葉町店

住所：〒885-0054 宮崎県都城市若葉町63-2-4

営業時間：11:00～14:00 16:00～22:00

詳細情報：https://tabelog.com/miyazaki/A4503/A450301/45013733/

Instagram：https://www.instagram.com/sudaku.wakaba_miyakonojo/

定休日：不定休

運営会社：合同会社PlusOne

代表者：河原 真仁

焼肉すだくについて

2019年1月、滋賀県・JR守山駅前に「焼肉すだく」1号店を出店。地域密着型の焼肉店としてスタートし、現在では全国48店舗（フランチャイズ店含む）、海外6店舗（シンガポール・フィリピン・インドネシア・マレーシア・中国上海・モンゴル）へと展開する、滋賀県最大の焼肉ローカルチェーンへと成長しました。

焼肉すだくの強みは、単なる焼肉店ではなく、「生産者とお客様をつなぐ焼肉ブランド」であることです。契約牧場から直送される黒毛和牛を中心に、品質と鮮度にこだわった商品を提供。また、お米についても農場から直送し、炊きたての美味しさをそのまま店舗で味わっていただける体制を整えています。

“焼肉は特別な日だけのものではなく、日常の中で楽しめるものにしたい”

その想いのもと、価格・品質・体験のバランスを徹底的に追求し、誰もが気軽に立ち寄れる焼肉店づくりを行ってきました。さらに、焼肉すだくが大切にしているのは「人」です。



「あなたの笑顔が見たいから明日も美味しい焼肉を」というコンセプトのもと、スタッフ一人ひとりが目の前のお客様に向き合い、心地よい時間を提供することを何より重視しています。

地域に根ざしながらも、国内外へと挑戦を続ける焼肉すだくは、これからも“地元で愛される焼肉店”であり続けると同時に、日本発の焼肉ブランドとしてさらなる成長を目指してまいります。

※「明日も美味しい焼肉を」は当社の登録商標です。

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14

事業内容 ： 食肉卸・食肉加工事業、輸出業、外食事業、フランチャイズ事業、中食事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy